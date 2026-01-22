Qué hace el celular con nuestros datos mientras no lo usamos 

Los teléfonos móviles transmiten datos incluso cuando no se utilizan, lo que plantea riesgos de privacidad y seguridad para los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso cuando el usuario deja el teléfono a un lado, los teléfonos móviles siguen activos, gestionando información en segundo plano. Este funcionamiento invisible permite que los dispositivos se mantengan actualizados, pero también abre la puerta a riesgos de privacidad y seguridad que muchos desconocen.

Así manejan los datos los celulares

Entre los datos que transmiten los teléfonos inteligentes se encuentran el código IMEI, el número de serie del hardware, los detalles de la tarjeta SIM, el estado del sistema, registros de fallos y análisis de diagnóstico. También se incluyen datos sobre la conexión a redes WiFi o el uso de datos móviles.

Según los especialistas de NordVPN, este flujo de información resulta clave para reportar el estado del dispositivo y actualizar el sistema operativo. Además, permite operar la conectividad y sincronizar contenidos como mensajes y correos electrónicos.

Sin estas comunicaciones automáticas, el usuario podría experimentar retrasos en la recepción de mensajes o fallos en la actualización de aplicaciones.

Especialistas destacan que la actividad en segundo plano permite actualizaciones automáticas y un funcionamiento continuo de aplicaciones y sistema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los riesgos de la actividad en segundo plano

No todo lo que ocurre en segundo plano es indispensable ni inocuo. Los expertos advierten que parte de los datos transmitidos durante los periodos de inactividad puede representar un riesgo para la privacidad y la seguridad del usuario.

Algunos de estos intercambios incluyen señales relacionadas con publicidad o con rastreo persistente de ubicación. Estos datos pueden exponer información personal sensible sin que la persona lo note. Se trata de elementos que no se vinculan con las funciones básicas del celular, sino de identificadores de dispositivo o publicitarios.

Empresas y terceros aprovechan estos datos para vincular actividades entre aplicaciones y servicios, creando perfiles de comportamiento a largo plazo. Así, es posible rastrear a los usuarios incluso cuando no usan aplicaciones, lo que amplía la huella digital del dispositivo.

Incluso con el GPS apagado, los celulares pueden seguir transmitiendo ubicaciones aproximadas, enviando identificadores de WiFi y Bluetooth, o compartiendo información de redes cercanas. Todo ello facilita reconstruir patrones de movimiento y ubicación.

Parte de la información transmitida en segundo plano puede ser utilizada para publicidad y rastreo de ubicación sin conocimiento del usuario. (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, muchos dispositivos envían datos de telemetría de forma continua, aunque no se utilicen. Este intercambio incluye patrones de uso de aplicaciones, tiempos de interacción, eventos del sistema y señales de comportamiento. Según NordVPN, cuando estos paquetes de datos se combinan, pueden revelar patrones sensibles y exponer al usuario a ser rastreado o perfilado, muchas veces sin su conocimiento.

Qué es lo bueno del intercambio automático

No todo el tráfico de datos en segundo plano es negativo. Muchas de estas actividades son necesarias para el correcto funcionamiento del sistema operativo y las aplicaciones.

La transmisión constante de cierta información permite que el teléfono reciba actualizaciones de software, mantenga la conectividad y sincronice mensajes y correos electrónicos. Gracias a estos procesos, el usuario puede acceder rápidamente a notificaciones, recibir alertas de seguridad y disfrutar de una experiencia fluida sin interrupciones.

Por ejemplo, los registros de fallos y los análisis de diagnóstico ayudan a los fabricantes a detectar errores y mejorar la estabilidad de los dispositivos. La actualización automática de aplicaciones evita que el teléfono se vuelva vulnerable a amenazas de seguridad conocidas.

Los teléfonos móviles pueden revelar ubicaciones aproximadas mediante identificadores de WiFi o Bluetooth incluso con el GPS desactivado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo limitar la exposición de tus datos

Existen medidas sencillas que los usuarios pueden adoptar para reducir el flujo de datos personales enviados automáticamente desde el celular. La primera es revisar los permisos otorgados a las aplicaciones. Es fundamental prestar atención a los accesos de ubicación, datos en segundo plano, rastreo, micrófono y fotos.

Desactivar la actualización en segundo plano de las aplicaciones, cuando sea posible, ayuda a disminuir la cantidad de información transmitida. Además, restringir las copias de seguridad en la nube y desactivar la sincronización automática de datos innecesarios es otra recomendación clave.

El rastreo publicitario puede limitarse desde la configuración del dispositivo, donde también se puede desactivar el escaneo de redes WiFi y la conexión Bluetooth. Estas acciones reducen la huella digital y dificultan el seguimiento por parte de terceros.

Por último, los especialistas sugieren utilizar una red privada virtual (VPN) con capas de seguridad integradas. Estas herramientas bloquean dominios de rastreo, conexiones peligrosas y la creación de perfiles de usuario. La protección adicional de una VPN puede proporcionar una barrera eficaz contra el rastreo no autorizado y mejorar la privacidad durante la navegación y el uso cotidiano del celular.