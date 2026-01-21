¿Una computadora en la mano? Crean un smartphone que ejecuta Android, Windows 11 y Linux

NexPhone permite alternar entre tres sistemas operativos según las necesidades del usuario. (Nex Computer)

La startup estadounidense Nex Computer presentó el teléfono NexPhone, con el que busca transformar el concepto de dispositivo único y portátil al ofrecer un smartphone diseñado para funcionar como computadora principal con hasta tres sistemas operativos.

Esta propuesta apunta a quienes desean reducir la cantidad de dispositivos en uso diario, permitiendo que el teléfono se adapte a entornos de escritorio con solo conectarlo a una pantalla, teclado y ratón.

Características del NexPhone

El enfoque de NexPhone gira en torno a la flexibilidad de su software. Además de operar sobre Android 16, el dispositivo permite ejecutar Debian Linux y Windows 11.

Los archivos permanecen accesibles en Android y Linux, mientras Windows utiliza una partición separada. (Nex Computer)

En uso cotidiano, el usuario puede optar por Android para las tareas móviles, cambiar a Debian a través de una aplicación dedicada o reiniciar el teléfono para iniciar Windows 11. Esta versatilidad se apoya en una interfaz personalizada basada en mosaicos, pensada para quienes están habituados a entornos similares a los de Windows 10 Mobile.

La integración de múltiples sistemas se traslada al entorno de escritorio. Al conectar el NexPhone a un monitor y periféricos, el usuario elige entre el modo de escritorio de Android, la versión completa de Debian o la interfaz habitual de Windows 11. Los archivos permanecen accesibles tanto en Android como en Linux, mientras que Windows opera desde una partición separada.

Entre los antecedentes de este tipo de soluciones figuran propuestas de Samsung (DeX), Motorola (Ready For) y Microsoft (Link to Windows), que en los últimos años han permitido usar smartphones como estaciones de trabajo portátiles. NexPhone busca ir más allá, combinando compatibilidad con varias plataformas y un sistema personalizable.

El dispositivo puede conectarse a monitor, teclado y ratón para operar como estación de trabajo de escritorio. (Nex Computer)

En cuanto al hardware, el NexPhone se presenta con una pantalla LCD de 6,58 pulgadas y tasa de refresco de 120 Hz, resolución de 1080 × 2403 píxeles, 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno ampliables mediante microSD. Incluye una cámara principal de 64 megapíxeles, una ultra gran angular de 13 megapíxeles y una frontal de 10 megapíxeles. La batería alcanza los 5.000 mAh y admite carga inalámbrica.

Un aspecto singular es el procesador elegido: el Qualcomm QCM6490, orientado originalmente a dispositivos de Internet de las Cosas.

Posibles desventajas

La decisión de utilizar el Qualcomm QCM6490 como procesador puede afectar el rendimiento en tareas exigentes. Este chip, presente en dispositivos anteriores desde 2023, muestra velocidades inferiores a las de modelos premium actuales. Si bien la elección responde a la promesa de soporte extendido, los usuarios no deberán esperar un desempeño comparable al de los smartphones más potentes del mercado.

NexPhone incluye pantalla de 6,58 pulgadas, 12 GB de RAM y cámara principal de 64 megapíxeles. (Nex Computer)

El enfoque multiplataforma requiere también cierto grado de compromiso. El usuario debe decidir si está dispuesto a adoptar un ecosistema diferente y gestionar varias particiones, sistemas operativos y modos de uso. El aprovechamiento pleno del NexPhone dependerá de la disposición a explorar y ajustar estas funciones.

Otra limitación potencial reside en la compatibilidad de aplicaciones y periféricos, así como en la integración con servicios que suelen estar optimizados para sistemas operativos específicos. La experiencia puede variar en función del entorno y las herramientas utilizadas en cada plataforma.

Su precio (549 dólares), aunque competitivo para un equipo de gama media, plantea un interrogante sobre su capacidad de reemplazo real frente a una laptop o un ordenador de escritorio de prestaciones equivalentes. El NexPhone apunta a un público interesado en la versatilidad y la portabilidad, pero su éxito dependerá del equilibrio entre flexibilidad, rendimiento y facilidad de uso.