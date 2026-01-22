Tecno

Papelera de WhatsApp: guía para ubicarla y limpiar archivos fácilmente

Uno de los primeros pasos para liberar espacio es eliminar la caché de la app

Guardar
Otra forma efectiva de ahorrar
Otra forma efectiva de ahorrar espacio es eliminar los archivos que más ocupan memoria en tu dispositivo. (Imagen ilustrativa Infobae)

A medida que usas WhatsApp, la aplicación va acumulando archivos que pueden llenar la memoria de tu móvil y ralentizar su funcionamiento. Aunque la app no cuenta con una papelera como tal, existen varias herramientas en la configuración del teléfono y la aplicación que permiten borrar archivos innecesarios y así optimizar el espacio disponible.

Aprender a gestionar estos archivos te ayudará a mantener tu dispositivo más ágil y libre de basura digital.

Borrar la caché y archivos temporales de WhatsApp

Uno de los primeros pasos para liberar espacio es eliminar la caché de WhatsApp. Esta operación solo borra archivos temporales almacenados en la memoria del teléfono, sin afectar tus conversaciones ni archivos importantes.

Para hacerlo, accede a la sección de Aplicaciones en los ajustes de tu móvil, selecciona WhatsApp y ve al apartado de Almacenamiento para encontrar la opción de borrar caché.

A medida que usas WhatsApp,
A medida que usas WhatsApp, la aplicación va acumulando archivos que pueden llenar la memoria de tu móvil. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Eliminar archivos de canales y contenido reenviado

Si sigues canales en WhatsApp, es probable que se almacenen imágenes, GIFs y videos de manera automática, ocupando espacio sin que te des cuenta. Desde la app, ve a Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento > Canales, selecciona los canales y los archivos que quieras borrar, y elimina lo que no necesites.

Del mismo modo, puedes deshacerte de memes y archivos reenviados muchas veces, ya que WhatsApp identifica este tipo de contenido. Solo accede a la opción “Reenviados muchas veces” y elimina los archivos seleccionados.

Borrar fotos y videos de gran tamaño

Otra forma efectiva de ahorrar espacio es eliminar los archivos que más ocupan memoria en tu dispositivo. Desde Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento, selecciona la opción “De más de 5 MB” para ver los archivos más pesados. Marca las fotos y videos que desees borrar y confirma la eliminación.

Con estos métodos, puedes mantener tu WhatsApp más ligero y tu móvil funcionando de manera óptima, eliminando archivos innecesarios de forma sencilla y segura.

Puedes deshacerte de memes y
Puedes deshacerte de memes y archivos reenviados muchas veces, ya que WhatsApp identifica este tipo de contenido. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Funciones poco conocidas de WhatsApp

El año pasado, WhatsApp introdujo una serie de funciones destinadas a mejorar la experiencia de sus usuarios, apostando tanto por la creatividad como por la practicidad en la gestión de chats y archivos. Estas novedades, aunque ya disponibles, siguen siendo desconocidas para muchos y marcan un progreso importante en la evolución de la plataforma.

Entre las características destacadas se encuentra la opción de compartir Live Photos en dispositivos iOS y fotos en movimiento en Android. Esta herramienta permite enviar imágenes animadas con sonido, similares a pequeños videos, que capturan momentos de forma más realista y expresiva.

Así, los usuarios pueden transmitir emociones y recuerdos de manera más viva, superando la simple imagen estática.

WhatsApp sumó la opción de
WhatsApp sumó la opción de crear fondos personalizados para videollamadas y para fotos y videos, generados por IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Otra actualización relevante es la personalización de los temas de chat mediante la integración de Meta AI. Esta inteligencia artificial brinda la posibilidad de crear ambientes únicos y ajustados a las preferencias de cada usuario, yendo más allá de los fondos y colores tradicionales.

De esta forma, cada conversación puede adaptarse a estados de ánimo, celebraciones o intereses particulares, aportando mayor creatividad y originalidad.

En el ámbito visual, WhatsApp también sumó la opción de crear fondos personalizados para videollamadas y para fotos y videos, generados por inteligencia artificial. Los usuarios pueden elegir escenarios virtuales para sus videoconferencias o capturas, dando un toque distintivo y divertido a sus interacciones cotidianas sin requerir fondos físicos.

WhatsApp permite compartir Live Photos
WhatsApp permite compartir Live Photos en dispositivos iOS y fotos en movimiento en Android. (Fotomontaje Infobae)

Finalmente, la plataforma ha ampliado su colección de stickers con nuevos paquetes como Pájaro intrépido, Días de escuela y Vacaciones. Estos sets ofrecen una variedad de personajes y situaciones para expresar emociones y responder con mayor riqueza visual, añadiendo dinamismo y personalización a las conversaciones diarias o grupales.

Todos estos paquetes pueden descargarse fácilmente desde la aplicación, permitiendo a los usuarios renovar la atmósfera de sus chats según su estilo y necesidades.

