Las tres señales de que alguien tiene acceso a la cámara de tu celular o computadora

El uso masivo de cámaras web facilita nuevas amenazas de ciberseguridad en hogares y entornos laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento en el tiempo que las personas pasan frente a computadoras y dispositivos móviles ha elevado la exposición a riesgos de seguridad digital. Una de las amenazas más preocupantes es el acceso no autorizado a la cámara de estos dispositivos, fenómeno que se ha vuelto frecuente tras la aceleración de la digitalización en los últimos años, de acuerdo con ESET, compañía especializada en ciberseguridad.

El uso extendido de cámaras web en reuniones laborales, clases en línea y llamadas familiares abrió nuevas oportunidades para los ciberdelincuentes. El término camfecting describe el secuestro de una cámara web, controlada de forma remota por terceros sin que el usuario lo perciba. Este tipo de ataque afecta a computadoras, tablets, teléfonos móviles y otros dispositivos conectados a internet.

Los atacantes emplean diversas técnicas para lograr acceso a las cámaras. Los troyanos de acceso remoto (RAT, por sus siglas en inglés) se consideran una de las herramientas más peligrosas.

El camfecting permite a ciberdelincuentes controlar cámaras sin que el usuario lo note. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este software malicioso permite controlar el dispositivo de la víctima, encender la cámara sin activar la luz indicadora y grabar imágenes o videos, además de registrar pulsaciones del teclado y sustraer datos personales, contraseñas o credenciales financieras.

La propagación de los RAT suele ocurrir mediante enlaces o archivos adjuntos maliciosos en correos electrónicos de phishing, aplicaciones de mensajería y redes sociales, donde se presentan con apariencia legítima.

La vulnerabilidad también alcanza dispositivos de seguridad doméstica, como cámaras CCTV y monitores de bebés. Los criminales explotan bases de datos con credenciales robadas y prueban estos datos en cuentas nuevas, aprovechando la reutilización de contraseñas. La automatización de estos procesos ha incrementado el riesgo de intrusiones en hogares conectados.

Los troyanos de acceso remoto logran activar cámaras y grabar videos de forma encubierta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales de que están accediendo a tu cámara

Existen tres señales principales que pueden advertir el acceso no autorizado a la cámara de un dispositivo.

La primera es la activación inesperada de la luz indicadora . Si la luz de la cámara se enciende sin que el usuario lo haya solicitado, puede haber manipulación remota. Aunque algunos RAT logran evitar que la luz se active, en muchos modelos sigue encendiéndose cuando la cámara está en uso.

La segunda señal clave es la aparición de archivos extraños en el sistema . Un atacante que grabe desde la cámara puede dejar rastros en forma de archivos de video o imágenes no creados por el usuario. Examinar las carpetas de videos y documentos en busca de material inusual puede revelar una intrusión. Es fundamental prestar atención a cualquier archivo sospechoso, ya que podría indicar actividad no autorizada de la cámara.

La tercera señal corresponde a la presencia de aplicaciones desconocidas o inusuales instaladas en el dispositivo. Los RAT y otros programas maliciosos suelen disfrazarse con nombres e iconos aparentemente legítimos. Un análisis con soluciones antimalware puede detectar software no autorizado. Realizar escaneos periódicos y atender las alertas sobre aplicaciones inesperadas resulta esencial, ante la actualización constante de los métodos de los cibercriminales.

Correos electrónicos de phishing y enlaces maliciosos propagan software capaz de vulnerar dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de estos ataques supera la esfera personal. Los ciberdelincuentes suelen operar desde países con una persecución judicial limitada, lo que dificulta la respuesta legal y facilita la extorsión o la comercialización de datos personales en la red. El negocio del cibercrimen mueve miles de millones de USD anualmente, impulsado por el mercado negro de datos y la demanda de información privada.

Ante este escenario, se recomienda mantener los sistemas operativos actualizados, utilizar soluciones de seguridad confiables y cambiar las contraseñas de manera regular. Es aconsejable cubrir físicamente las cámaras cuando no se utilizan y revisar los dispositivos periódicamente para detectar comportamientos anómalos. La protección de la privacidad digital exige vigilancia constante, especialmente en un entorno donde los ataques resultan cada vez más sofisticados y difíciles de rastrear.