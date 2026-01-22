Tecno

Las tres señales de que alguien tiene acceso a la cámara de tu celular o computadora

El acceso no autorizado a cámaras de computadoras y dispositivos móviles crece junto al uso digital intensivo

Guardar
El uso masivo de cámaras
El uso masivo de cámaras web facilita nuevas amenazas de ciberseguridad en hogares y entornos laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento en el tiempo que las personas pasan frente a computadoras y dispositivos móviles ha elevado la exposición a riesgos de seguridad digital. Una de las amenazas más preocupantes es el acceso no autorizado a la cámara de estos dispositivos, fenómeno que se ha vuelto frecuente tras la aceleración de la digitalización en los últimos años, de acuerdo con ESET, compañía especializada en ciberseguridad.

El uso extendido de cámaras web en reuniones laborales, clases en línea y llamadas familiares abrió nuevas oportunidades para los ciberdelincuentes. El término camfecting describe el secuestro de una cámara web, controlada de forma remota por terceros sin que el usuario lo perciba. Este tipo de ataque afecta a computadoras, tablets, teléfonos móviles y otros dispositivos conectados a internet.

Los atacantes emplean diversas técnicas para lograr acceso a las cámaras. Los troyanos de acceso remoto (RAT, por sus siglas en inglés) se consideran una de las herramientas más peligrosas.

El camfecting permite a ciberdelincuentes
El camfecting permite a ciberdelincuentes controlar cámaras sin que el usuario lo note. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este software malicioso permite controlar el dispositivo de la víctima, encender la cámara sin activar la luz indicadora y grabar imágenes o videos, además de registrar pulsaciones del teclado y sustraer datos personales, contraseñas o credenciales financieras.

La propagación de los RAT suele ocurrir mediante enlaces o archivos adjuntos maliciosos en correos electrónicos de phishing, aplicaciones de mensajería y redes sociales, donde se presentan con apariencia legítima.

La vulnerabilidad también alcanza dispositivos de seguridad doméstica, como cámaras CCTV y monitores de bebés. Los criminales explotan bases de datos con credenciales robadas y prueban estos datos en cuentas nuevas, aprovechando la reutilización de contraseñas. La automatización de estos procesos ha incrementado el riesgo de intrusiones en hogares conectados.

Los troyanos de acceso remoto
Los troyanos de acceso remoto logran activar cámaras y grabar videos de forma encubierta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales de que están accediendo a tu cámara

Existen tres señales principales que pueden advertir el acceso no autorizado a la cámara de un dispositivo.

  • La primera es la activación inesperada de la luz indicadora. Si la luz de la cámara se enciende sin que el usuario lo haya solicitado, puede haber manipulación remota. Aunque algunos RAT logran evitar que la luz se active, en muchos modelos sigue encendiéndose cuando la cámara está en uso.
  • La segunda señal clave es la aparición de archivos extraños en el sistema. Un atacante que grabe desde la cámara puede dejar rastros en forma de archivos de video o imágenes no creados por el usuario. Examinar las carpetas de videos y documentos en busca de material inusual puede revelar una intrusión. Es fundamental prestar atención a cualquier archivo sospechoso, ya que podría indicar actividad no autorizada de la cámara.
  • La tercera señal corresponde a la presencia de aplicaciones desconocidas o inusuales instaladas en el dispositivo. Los RAT y otros programas maliciosos suelen disfrazarse con nombres e iconos aparentemente legítimos. Un análisis con soluciones antimalware puede detectar software no autorizado. Realizar escaneos periódicos y atender las alertas sobre aplicaciones inesperadas resulta esencial, ante la actualización constante de los métodos de los cibercriminales.
Correos electrónicos de phishing y
Correos electrónicos de phishing y enlaces maliciosos propagan software capaz de vulnerar dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de estos ataques supera la esfera personal. Los ciberdelincuentes suelen operar desde países con una persecución judicial limitada, lo que dificulta la respuesta legal y facilita la extorsión o la comercialización de datos personales en la red. El negocio del cibercrimen mueve miles de millones de USD anualmente, impulsado por el mercado negro de datos y la demanda de información privada.

Ante este escenario, se recomienda mantener los sistemas operativos actualizados, utilizar soluciones de seguridad confiables y cambiar las contraseñas de manera regular. Es aconsejable cubrir físicamente las cámaras cuando no se utilizan y revisar los dispositivos periódicamente para detectar comportamientos anómalos. La protección de la privacidad digital exige vigilancia constante, especialmente en un entorno donde los ataques resultan cada vez más sofisticados y difíciles de rastrear.

Temas Relacionados

PrivacidadCiberseguridadCámara webHackerCelularComputadoraLo último en tecnologíaTecnología-noticias

Últimas Noticias

Apple lanzaría pronto un Pin con IA y dos cámaras: se parecería a un ‘AirTag’

El CEO de la compañía, Tim Cook, estaría desarrollando con su equipo un dispositivo portátil con cámara parecido a un HomePod

Apple lanzaría pronto un Pin

Harry Potter tiene su tablet oficial: así es el dispositivo inspirado en Hogwarts

El dispositivo integra un procesador Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 y altavoces compatibles con Dolby Atmos

Harry Potter tiene su tablet

Cinco trucos para ahorrar energía en casa y dejar de pagar más dinero a fin de mes

Pequeños cambios de hábitos pueden ahorrar hasta un 60% en la factura eléctrica anual, sin necesidad de grandes inversiones y solo optimizando el uso de electrodomésticos, luz y climatización

Cinco trucos para ahorrar energía

Por qué millones de televisores dejarán de ser compatibles con Netflix

La medida responde a limitaciones técnicas del hardware antiguo, que ya no puede soportar mejoras en seguridad, imagen y sonido

Por qué millones de televisores

Cargar tu celular en lugares públicos puede exponerlo a malware

Utilizar puertos USB desconocidos en aeropuertos o centros comerciales puede exponer el teléfono a malware, robo de datos y control remoto por parte de atacantes informáticos

Cargar tu celular en lugares
DEPORTES
Los 8 métodos de la

Los 8 métodos de la exigente rutina de entrenamiento de un piloto que detalló la Fórmula 1

Aldosivi recibe a Defensa y Justicia en el primer partido del Torneo Apertura

Luego de protagonizar una de las novelas del mercado, Santino Andino fue presentado tras su venta récord al fútbol griego

El récord mundial que consiguió Juan López a los 81 años sigue inspirando y desafiando mitos sobre el envejecimiento

Giro en el caso de Luca Scarlato, el juvenil que se fue de River Plate en medio de una polémica: la negociación con un club italiano

TELESHOW
Las mejores fotos del penthouse

Las mejores fotos del penthouse que perteneció a Susana Giménez y se vendió en un millón de dólares: así será su renovación

Wanda Nara publicó un video de Mauro Icardi hablando de Masterchef años atrás tras el escándalo con el futbolista

El emotivo video de Luisana Lopilato dedicado a su hijo Elías por su cumpleaños: “Estoy orgullosa de vos”

El día de furia de Mauro Icardi: la estampita de Santa China, el enojo contra MasterChef y la indirecta a Maxi López

La supuesta amante de Mauro Icardi reapareció en medio del escándalo: “Es un psicópata”

INFOBAE AMÉRICA

La historia del explorador que

La historia del explorador que descubrió el Polo Sur

Por qué “Stay” es una de las canciones más humanas y desgarradoras de U2

Mercosur acelera la ratificación del acuerdo comercial con la UE ante la resistencia europea y la amenaza judicial

La ciencia explica por qué algunas personas sienten la música como una necesidad vital

Han Kang, Angela Flournoy y Arundhati Roy, entre los finalistas de un importante premio literario en Estados Unidos