Cómo detectar si alguien tiene acceso a la cámara de tu computadora o celular

El control de permisos de cámara en computadoras y móviles se ha convertido en una medida clave para proteger la privacidad ante el riesgo de accesos no autorizados

El acceso no autorizado a la cámara de dispositivos representa un riesgo creciente para la privacidad digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la tecnología ha facilitado el uso de cámaras en computadoras y teléfonos móviles, pero también ha abierto la puerta a riesgos de privacidad. El acceso no autorizado a la cámara de un dispositivo puede producirse mediante aplicaciones maliciosas o sitios web, lo que permite que terceros capturen imágenes o videos sin el consentimiento del usuario y pone en alerta a millones de personas en todo el mundo.

La posibilidad de que una aplicación o una página web tome control de la cámara sin permiso genera inquietudes acerca de la seguridad digital. Tanto Windows, Android, iOS como macOS ofrecen herramientas para que el usuario controle qué aplicaciones pueden acceder a la cámara. Los sistemas operativos permiten consultar, modificar o revocar estos permisos en cualquier momento, brindando mayor control y protección.

Gestión de permisos en Windows

En Windows 10 y Windows 11, es posible revisar la lista de aplicaciones con permiso para utilizar la cámara.

En Windows, la sección de Privacidad y seguridad muestra qué programas han utilizado la cámara recientemente. (Microsoft)

El procedimiento consiste en abrir la sección de Privacidad y seguridad y seleccionar el apartado de Cámara dentro de los permisos de la aplicación. Desde allí se puede activar o desactivar el acceso y observar qué programas han utilizado la cámara recientemente. Esta función se convierte en una herramienta fundamental para identificar accesos sospechosos y eliminar autorizaciones innecesarias.

La proliferación de servicios web que utilizan cámaras ha llevado a que navegadores como Google Chrome integren opciones específicas de gestión de permisos.

Cada vez que una página solicita acceso a la cámara, el navegador pregunta al usuario si desea permitirlo. Posteriormente, es posible modificar esta elección accediendo a la configuración de sitios en el menú de privacidad. En el apartado de permisos se listan todas las páginas web que han solicitado acceso, y el usuario puede ajustar sus preferencias de manera individual.

Gestión de permisos en Android

En dispositivos con Android, la gestión de permisos es igualmente accesible desde el menú de Ajustes. El usuario debe dirigirse a la sección de Aplicaciones y seleccionar la app que desea revisar.

Una persona sostiene un teléfono inteligente Android permite configurar el acceso a la cámara de forma personalizada, eligiendo entre permitir, preguntar o denegar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el apartado de permisos se muestran las opciones relacionadas con la cámara, el micrófono, los archivos y otros elementos sensibles. El sistema permite elegir entre cuatro configuraciones: permitir siempre, permitir solo mientras la app está en uso, preguntar cada vez o denegar el acceso permanentemente.

Este nivel de granularidad en los permisos responde a la importancia de salvaguardar la privacidad personal. El control de estos accesos es responsabilidad directa del usuario, quien puede limitar el uso de la cámara únicamente a aquellas aplicaciones y páginas que considere seguras. De esta forma, se reduce la posibilidad de que un tercero acceda a imágenes o videos de manera clandestina.

La revisión periódica de los permisos de la cámara es una recomendación constante de los expertos en seguridad informática. Las actualizaciones de los sistemas operativos y de las propias aplicaciones pueden modificar las políticas de acceso, por lo que conviene comprobar estos ajustes con frecuencia. Además, el registro de actividad reciente en sistemas como Windows ofrece una pista valiosa sobre posibles accesos indebidos.

Revisar periódicamente los permisos de cámara ayuda a prevenir situaciones de espionaje y protege la información personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vigilancia sobre los permisos de cámara y micrófono en computadoras y dispositivos móviles representa una medida concreta para prevenir situaciones de espionaje digital. Mantener el control sobre estos accesos es esencial en un contexto donde la privacidad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los usuarios de tecnología.

