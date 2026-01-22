Free Fire: código de hoy jueves 22 de enero para reclamar skins, diamantes y recompensas gratis

Free Fire proporciona códigos todos los días a sus jugadores, con los cuales pueden redimir recompensas. (Garena)

Free Fire ofrece a diario una serie de códigos que permiten a los jugadores acceder sin costo a recompensas dentro del videojuego. Entre los premios disponibles se incluyen skins, diamantes y objetos exclusivos.

Los códigos vigentes para hoy, jueves 22 de enero de 2026, son los siguientes:

4N8M2X6J9R1G3LHK

​​3M8J6N9R2X5L4V0C

​5B9K2N8R4X6J3LHF

​9H2N6X3M8J1L0RVF

​M3LQGDS8C0T4W6PF

​C3B1K7J9F4L2X6ND

​4K6J2B0X8N3D1H5C

​8X4M6W2L3K9J1H0T

​V1J3L6K9R2W4Q0NS

Es clave ingresar al sitio oficial de Garena para reclamar los códigos. (Free Fire / Garena)

​G5D7J2X6N8B0H4KT

Y9X5K1H4C6P2W3TN

​D6F8G1L3M7R9XKY

​1Q4X7Y2G6H8N9MRF

​6R8K2N4Y7E1F5UJG

​7B3H5J6K8N9R0VXG

​4N8M2X6J9R1G3LHK

​B5P9JL0F4K2X6D3C

​R9N3D7B2L0P4C6JF

Cómo canjear los códigos de Free Fire

Para canjear los códigos de Free Fire es necesario seguir este paso a paso:

Ir al portal de recompensas de Free Fire. Acceder con una cuenta usando opciones como Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o X (antes Twitter). Introducir el código de 12 caracteres en el campo indicado, sin guiones y con precisión. Hacer clic en el botón de confirmación. Las recompensas pueden tardar hasta 30 minutos en aparecer en la respectiva cuenta.

Este videojuego para móviles ofrece códigos que se pueden canjear por premios como skins o diamantes. (Garena)

Para qué sirven los códigos de Free Fire

Los códigos de Free Fire permiten acceder a recompensas dentro del juego sin necesidad de utilizar diamantes. Se presentan como combinaciones de letras y números que, al ingresarse en la página oficial de Garena, otorgan diversos beneficios a los usuarios.

Estos códigos brindan contenido adicional, desde mejoras visuales hasta recursos útiles para el desarrollo de las partidas.

Mediante su uso, los jugadores pueden obtener aspectos para armas, trajes exclusivos, diamantes, mascotas, accesorios y otros artículos especiales, que normalmente solo se consiguen mediante compras o eventos específicos.

Qué hacer si un código de Free Fire no sirve

Si un código de Free Fire no funciona al momento de canjearlo, existen varios motivos y pasos que los jugadores pueden seguir para intentar solucionar el inconveniente. En primer lugar, es fundamental verificar que el código se haya escrito correctamente, ya que cualquier error en la combinación alfanumérica impedirá el canje exitoso.

Es posible que algunos códigos de Free Fire funciones solo en ciertas regiones. (Garena)

Se recomienda copiar y pegar el código para evitar confusiones entre letras y números similares.

Otra causa frecuente es que el código haya expirado. Los códigos de Free Fire suelen tener una vigencia limitada, por lo que es común que dejen de funcionar después de una fecha específica. Por ese motivo, es clave canjearlos lo antes posible una vez publicados.

Algunas recompensas pueden estar restringidas a regiones determinadas, por lo que un código válido en un país puede no estar habilitado en otro. En ese caso, no hay forma de activarlo si la cuenta no coincide con la región seleccionada por Garena.

Free Fire es compatible con iPhone siempre que tenga iOS 11.0 o versiones posteriores. REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo

En qué dispositivos es compatible Free Fire

Free Fire es compatible con dispositivos móviles que cuenten con determinadas versiones de los sistemas operativos iOS y Android.

Para usuarios de iOS, se requiere iOS 11.0 o una versión posterior, y el dispositivo debe ser un iPhone o iPad con al menos 1,48 GB de espacio libre, que es el tamaño mínimo de la aplicación para equipos Apple. En el caso de Android, se necesita la versión 5.0 o superior.

Free Fire exige una versión mínima del sistema operativo para asegurar un funcionamiento estable y un rendimiento óptimo durante las partidas.

Los usuarios tienen la posibilidad de personalizar la apariencia de su personaje a través de skins. (Garena)

Cómo empezar a jugar Free Fire

Para comenzar a jugar Free Fire, primero es necesario descargar la aplicación desde la tienda oficial de Google Play o App Store, según el sistema operativo del dispositivo. Una vez instalada, el usuario puede crear una cuenta utilizando su correo electrónico, número de teléfono o redes sociales.

Al ingresar, el juego ofrece un breve tutorial que explica los controles y las mecánicas básicas. Después, se puede acceder al menú principal, seleccionar el modo de juego preferido y comenzar la partida. Free Fire permite personalizar el personaje y obtener recompensas al completar misiones y desafíos diarios dentro de la plataforma.