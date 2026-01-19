Tecno

Descubre la lista de códigos de Free Fire para el 19 de enero de 2026 y cómo canjearlos

Mediante códigos de uso limitado y tiempo reducido es posible obtener recompensas gratuitas como skins, trajes, diamantes y cajas de botín

Guardar
El portal oficial de recompensas
El portal oficial de recompensas es la vía para acceder a los premios que ofrece Garena a sus jugadores. (Foto: Garena)

Las recompensas digitales mantienen el interés de millones de usuarios en Free Fire y Free Fire MAX. Este lunes 19 de enero de 2026, Garena lanzó una nueva tanda de códigos alfanuméricos que permiten acceder a premios exclusivos, como skins, trajes, diamantes y cajas de botín, sin coste adicional.

Cada jornada, la compañía distribuye combinaciones especiales con contenido adicional, lo que incentiva a los jugadores a permanecer activos y a canjear las promociones en cuanto se publiquen, porque suelen agotarse en pocas horas.

Es clave actuar con rapidez, porque la vigencia y el número de redenciones de cada código es limitado. Así que se presenta la lista de códigos para canjear y aprovechar sus beneficios.

Cuáles son los códigos activos de Free Fire hoy

La selección de combinaciones cambia
La selección de combinaciones cambia cada día y solo se pueden redimir durante un periodo limitado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lista de combinaciones válidas para este lunes 19 de enero de 2026 se encuentra disponible tanto para Free Fire como para Free Fire MAX.

Los códigos, que solo pueden canjearse una vez por cuenta, permiten acceder a premios sin necesidad de gastar dinero real. Las combinaciones son las siguientes:

  • FFML9KGFS5LM
  • FFPLZJUDKPTJ
  • FFGYBGD8H1H4
  • XZJZE25WEFJJ
  • FFCMCPSJ99S3
  • FF9MJ31CXKRG
  • FFW2Y7NQFV9S
  • FFICMCPSBN9CU
  • FFMCF8XLVNKC
  • FFMC2SJLKXSB
  • FFPLUFBV
  • MCPW3D28VZD6
  • ZZZ76NT3PDSH
  • XZJZE25WEFJJ
  • V427K98RUCHZ

Cada código solo puede utilizarse una vez por cuenta y está sujeto a un número máximo de redenciones por región. Una vez alcanzado ese límite o vencido el plazo de vigencia, los códigos dejan de estar operativos.

Cómo se pueden canjear los códigos de Free Fire

Solo las cuentas vinculadas pueden
Solo las cuentas vinculadas pueden acceder a las recompensas, quedando excluidos los usuarios invitados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso para acceder a las recompensas requiere completar una serie de pasos en el portal oficial de Garena. Los jugadores deben ingresar a reward.ff.garena.com, iniciar sesión con la cuenta vinculada al juego —ya sea de Facebook, Google, Apple, Huawei o VK—, copiar el código seleccionado y pegarlo en el campo correspondiente. Tras pulsar “Confirmar”, el sistema valida el canje.

Una vez completado el proceso, la notificación de éxito se recibe en un plazo de hasta veinticuatro horas. Las recompensas se recogen directamente en el buzón interno del juego.

Qué tipo de recompensas en Free Fire ofrecen estos códigos

Garena distribuye una amplia variedad de recompensas a través de estos códigos, desde objetos puramente cosméticos hasta elementos funcionales que influyen en la experiencia de juego.

Entre los premios más codiciados se encuentran trajes exclusivos, skins de armas y diamantes, que permiten adquirir otros contenidos dentro de la plataforma.

Las bonificaciones varían entre trajes
Las bonificaciones varían entre trajes exclusivos y elementos funcionales dentro del juego. (Free Fire/Garena)

En ocasiones, la compañía lanza objetos únicos asociados a eventos especiales o colaboraciones internacionales, artículos disponibles solo durante periodos concretos.

La alta demanda hace que estos premios se agoten en cuestión de horas, especialmente cuando se trata de recompensas limitadas o vinculadas a celebraciones globales.

Por cuánto tiempo están disponibles los códigos de Free Fire

La vigencia de los códigos depende del evento y la región. Por lo general, estos permanecen activos entre doce y cuarenta y ocho horas, aunque existen excepciones en las que algunos se extienden durante un fin de semana completo.

La validez termina en cuanto se alcanza el máximo de canjes o se cumple el periodo de disponibilidad establecido por Garena. Para verificar si un código sigue siendo válido, solo hay que introducirlo en el portal de recompensas. Si el sistema muestra el mensaje “código inválido o expirado”, significa que el uso ya no está permitido.

La vigencia de los códigos
La vigencia de los códigos depende de la región y del evento, y puede finalizar en pocas horas por alta demanda. (Foto: Garena)

Conviene realizar el canje lo antes posible para evitar perder la oportunidad, porque algunos códigos pueden agotarse en menos de un día.

Qué requisitos se deben cumplir para canjear códigos

Solo las cuentas vinculadas pueden acceder a estas recompensas, mientras que los usuarios invitados quedan excluidos de este beneficio. Es fundamental ingresar los códigos exactamente como aparecen, respetando mayúsculas y números, para evitar errores en el proceso.

Asimismo, cada combinación solo puede utilizarse una vez por cuenta y no es transferible entre regiones. El sistema de recompensas gratuitas de Garena tiene como objetivo incentivar la permanencia de los jugadores y dinamizar la economía interna del juego, sin necesidad de realizar compras con dinero real.

Temas Relacionados

Free FireCódigosRecompensasSkinsEnero 2026Tecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Ridge Racer vuelve tras 30 años: el clásico de PS1 llega a PS4 y PS5

La nueva versión incorpora gráficos mejorados, función de rebobinado y guardado rápido para estas consolas modernas

Ridge Racer vuelve tras 30

Ethereum: cuál es la cotización de esta criptomoneda

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Ethereum: cuál es la cotización

Bitcoin: cuál es el precio de esta criptomoneda este 19 de enero

El bitcoin ha sentado las bases para la creación de muchas de las criptodivisas existentes en el mercado y ha marcado un momento crucial para las soluciones de pago digital

Bitcoin: cuál es el precio

Los correos falsos de reservas: así se roban los datos de los consumidores

Las falsas alertas sobre problemas de reservas pueden llevar a descargar software peligrosos y comprometer información sensible en cuestión de minutos

Los correos falsos de reservas:

Así es el ataque silencioso por Bluetooth que permite robar datos de tu móvil sin que lo notes

El hackeo conocido como bluesnarfing aprovecha vulnerabilidades de la conexión inalámbrica para acceder sin permiso a tu teléfono y extraer información

Así es el ataque silencioso
DEPORTES
“Nunca en mi vida le

“Nunca en mi vida le había pegado así”: devolvió el saque de su rival con un excepcional tiro, ganó el punto y su reacción se hizo viral

El Gobierno anunció que la Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección en el Mundial

El héroe oculto en la insólita pelea por una toalla durante la escandalosa final Senegal-Marruecos por la Copa Africana de Naciones

Thiago Tirante protagonizó una de las sorpresas del día en el Australian Open: otros tres tenistas argentinos quedaron eliminados

El insólito día en que Paul Gascoigne llevó una avestruz al entrenamiento: “Decían que no era gracioso”

TELESHOW
Martín Bossi presentó a su

Martín Bossi presentó a su madre al finalizar la función en Mar del Plata: “Ella es Kela, una mujer argentina”

Las vacaciones de Pablo Rago con su familia en San Bernardo: días de playa, tejo y panchos al lado del mar

La inesperada crítica de Juana Viale a la China Suárez como cantante: la reacción de El Polaco al aire

Mirtha Legrand visitó por primera vez una obra de teatro independiente en Mar del Plata: “Merece ser premiada”

Quién es el primer famoso de MasterChef Celebrity que ganó el repechaje y se suma a la competencia

INFOBAE AMÉRICA

La nueva batalla legal que

La nueva batalla legal que impulsa el príncipe Harry contra medios en el Reino Unido

Murió Roger Allers, codirector del clásico de Disney “El Rey León”

La seguridad nacional de Estados Unidos depende de la libertad de Cuba

Inflación en Uruguay está en mínimo histórico pero al gobierno le preocupa riesgo fiscal e impacto en el empleo

Pese a la campaña de Xi Jinping, la natalidad en China cayó a su mínimo histórico