Acción, estrategia y multijugador: los 5 juegos gratuitos que Steam destaca en enero de 2026

Steam ofrece cinco títulos totalmente gratuitos que se encuentran en su plataforma. (Steam)

Steam comenzó 2026 reforzando su apuesta por el modelo free-to-play con una selección de videojuegos gratuitos que combina acción, estrategia y multijugador competitivo.

Durante enero, la plataforma destaca cinco títulos que no requieren ningún pago para jugar, funcionan de forma estable en PC y reúnen a miles de usuarios activos a diario, consolidando una tendencia que gana cada vez más peso dentro del ecosistema gamer.

La propuesta de Steam para este inicio de año se apoya en experiencias completas, con actualizaciones constantes, comunidades activas y sistemas de progresión equilibrados. Lejos de ser simples demos o proyectos experimentales, estos juegos apuntan a competir de igual a igual con producciones de pago, sin recurrir a mecánicas agresivas de monetización.

Steam refuerza la idea del free-to-play antes del pay-to-win. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la plataforma, los cinco títulos seleccionados sobresalen por su calidad general, su recepción positiva entre los jugadores y su proyección a largo plazo dentro del catálogo gratuito.

1. Project Atlas Reborn: táctica y competencia en equipo

Uno de los destacados del mes es Project Atlas Reborn, un shooter táctico por equipos que pone el foco en la coordinación y la toma de decisiones. Con partidas intensas y mapas diseñados para el juego estratégico, el título logró consolidar una base sólida de jugadores en poco tiempo.

Un aspecto clave es la estabilidad de sus servidores en Sudamérica, algo especialmente valorado por la comunidad regional. Además, su sistema competitivo ofrece progresión clara sin ventajas de pago, lo que refuerza su perfil como opción atractiva para quienes buscan competencia seria sin costo.

Project Atlas Reborn.

2. Mythos Arena: acción cooperativa accesible

Mythos Arena se posiciona como una alternativa ideal para el juego cooperativo. Se trata de un RPG de acción centrado en misiones cortas, pensado para partidas rápidas con amigos o sesiones casuales.

Su diseño apunta a la accesibilidad: mecánicas simples, clases bien diferenciadas y recompensas frecuentes que mantienen el interés sin exigir largas horas de juego. Esta combinación lo convirtió en uno de los títulos gratuitos más recomendados para quienes buscan experiencias compartidas sin complicaciones técnicas.

Mythos Arena.

3. Steel Circuit: carreras futuristas sin barreras

En el género de carreras, Steel Circuit ofrece una propuesta arcade con estética futurista y controles directos. Las partidas rápidas y el ritmo ágil lo hacen ideal para sesiones cortas, mientras que su sistema de progresión permite desbloquear mejoras de manera constante sin necesidad de pagar.

Steam destaca su buen rendimiento en una amplia variedad de configuraciones de PC, lo que amplía su alcance entre jugadores con equipos modestos. La ausencia de elementos “pay-to-win” refuerza su aceptación dentro de la comunidad.

Steel Circuit.

4. Echoes of War: estrategia en tiempo real a gran escala

Para los fanáticos de la estrategia, Echoes of War se presenta como uno de los lanzamientos gratuitos más ambiciosos del mes. El juego propone batallas masivas en tiempo real, con eventos semanales que mantienen activa a la comunidad.

Su enfoque multijugador y la profundidad de sus mecánicas lo posicionan como una opción atractiva tanto para jugadores experimentados como para quienes se inician en el género. La rotación constante de eventos es uno de sus principales motores de retención.

Echoes of War.

5. Nightfall Survivors: el fenómeno roguelike

Completa la lista Nightfall Survivors, un roguelike de acción que ganó popularidad rápidamente gracias a su jugabilidad simple y adictiva. Con partidas cortas y alta rejugabilidad, se convirtió en uno de los títulos virales del inicio de 2026.

Su éxito se apoya en una curva de aprendizaje amigable y en actualizaciones frecuentes que incorporan contenido sin costo adicional, manteniendo el interés de los jugadores.

Nightfall Survivors.

Un modelo que sigue creciendo

Un punto en común entre los cinco juegos es el soporte activo por parte de sus desarrolladores, con parches regulares y mejoras constantes. Steam también resalta la transparencia en sus sistemas de recompensas y la ausencia de mecánicas abusivas de monetización, un factor clave para el crecimiento sostenido de los juegos gratuitos.

Con esta selección, la plataforma refuerza la idea de que el modelo free-to-play sigue evolucionando y ofreciendo propuestas competitivas. Para los jugadores de PC, enero de 2026 arranca con alternativas variadas que demuestran que no siempre es necesario gastar dinero para acceder a experiencias de calidad.