Ahora podrás crear en Adobe máscaras automáticas y animaciones 3D en segundos

La integración de tecnología inteligente y recursos avanzados posiciona a las herramientas de Adobe como líderes en innovación para la industria audiovisual, desde el cine independiente hasta la producción colaborativa global - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La edición de video y la creación de gráficos en movimiento han experimentado una transformación significativa con la llegada de nuevas funciones de inteligencia artificial en Adobe Premiere y After Effects.

Cuáles son las nuevas herramientas con IA de Adobe

Estas actualizaciones permiten a los usuarios generar máscaras automáticas y animaciones 3D en apenas segundos, agilizando tareas que antes requerían numerosos pasos y ajustes manuales.

Las herramientas recientemente lanzadas por Adobe están diseñadas para editores, creadores de contenido y diseñadores, facilitando la segmentación de objetos complejos, el refinamiento de efectos visuales y la producción de animaciones tridimensionales de manera intuitiva.

Adobe impulsa la edición creativa con IA, máscaras automáticas y animación 3D en la nueva generación de Premiere y After Effects - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Este avance marca un cambio en el modo en que se abordan proyectos creativos, permitiendo dedicar más tiempo a la narrativa visual y menos a operaciones repetitivas.

Cómo arreglar máscaras con las funciones de IA de Adobe

Una de las novedades más relevantes es la función de Máscara de Objeto basada en IA en Premiere. El sistema identifica automáticamente personas u objetos en movimiento dentro de un clip. El usuario solo debe situar el cursor y hacer clic para que la herramienta genere una máscara precisa, capaz de seguir el sujeto seleccionado a lo largo de la secuencia.

El ajuste de la máscara se realiza con controles directos de suavizado, expansión y selección de áreas, lo que reduce notablemente los tiempos de edición.

Estas máscaras automáticas pueden emplearse para tareas como desenfocar fondos, resaltar personajes, modificar la iluminación de zonas específicas o aislar colores en tiempo real. El procesamiento ocurre íntegramente en el dispositivo, sin enviar datos del usuario para entrenamiento, de acuerdo con los estándares de privacidad de Adobe.

Adobe también rediseñó las Máscaras de Forma (elipse, rectángulo y pluma), permitiendo generarlas desde la barra de herramientas y editarlas con mayor control. El seguimiento de estas máscaras es hasta 20 veces más veloz que en versiones previas, lo que reduce el tiempo de espera entre ajustes y previsualizaciones. Los usuarios pueden combinar varias máscaras, emplear modos de fusión y aprovechar curvas Bezier renovadas para personalizar la segmentación.

El impacto de la IA en Adobe: máscaras, animación 3D y recursos integrados revolucionan la edición profesional - (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre las capacidades añadidas se incluye el seguimiento bidireccional, que facilita seleccionar el fotograma de inicio y rastrear hacia adelante o atrás en una misma operación.

El seguimiento de perspectiva 3D permite anclar máscaras a superficies o elementos giratorios dentro del video, ampliando las posibilidades para lograr efectos complejos.

Cómo son las animaciones 3D optimizadas en Adobe

Las nuevas funciones de After Effects abren el acceso a la creación de mallas paramétricas 3D directamente desde la plataforma. Es posible construir y personalizar formas como cubos, esferas, cilindros y planos, combinándolas para diseñar objetos o escenarios completos.

Los materiales Substance 3D, personalizables y dinámicos, pueden aplicarse a cualquier modelo para añadir realismo, profundidad y textura.

El flujo de trabajo vectorial también se ha mejorado. Los archivos SVG importados desde Illustrator pueden convertirse en capas de forma nativas, manteniendo gradientes y transparencias editables. Esto permite animar transiciones de color y manipular trazos con mayor flexibilidad.

Máscaras automáticas, seguimiento optimizado y animación vectorial expanden las posibilidades para creadores, reduciendo el tiempo de trabajo manual e impulsando la colaboración en proyectos audiovisuales de alto nivel - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tipografía variable se suma a la lista de mejoras, permitiendo animar múltiples ejes como peso, ancho e inclinación en títulos y plantillas.

Cómo importar recursos de IA, gestionar comentarios y acceder a millones de clips sin salir de Premiere

Otra característica destacada es la integración de Firefly Boards y Frame.io. Firefly Boards facilita la importación de recursos generados por IA para storyboards, propuestas visuales y preproducción, que pueden incorporarse directamente en proyectos de Premiere. Frame.io, ahora integrado en la aplicación, permite gestionar versiones, comentarios y recursos colaborativos en tiempo real, optimizando la revisión en equipo.

Adobe Stock, también integrado, brinda acceso a más de 52 millones de clips y recursos gratuitos, que se pueden previsualizar, licenciar e importar sin abandonar el entorno de edición.

Las actualizaciones incluyen mejoras en la previsualización de reproducción y la incorporación de nuevos efectos de audio, como puerta de ruido, compresor y distorsión, para limpiar y ajustar el sonido directamente en After Effects.

El soporte nativo para nuevas arquitecturas de PC y la optimización de la gestión de archivos completan el conjunto de mejoras técnicas.

Estas funciones, impulsadas por inteligencia artificial, modifican la dinámica de la edición y el diseño audiovisual, permitiendo automatizar procesos complejos y centrar los esfuerzos creativos en la construcción de historias visuales más dinámicas y versátiles.