Adiós CapCut: Google Fotos añade funciones para editar videos de manera sencilla

La actualización de Google Fotos permite editar videos y fotos de forma sencilla y profesional desde el móvil. (Google)

La última actualización de Google Fotos le dará a los usuarios la posibilidad de modificar sus contenidos de una forma más sencilla y directa, desde una plataforma donde muchos guardan sus fotos y videos.

La app integra recursos profesionales para crear, editar y personalizar videos de forma intuitiva, accesible y rápida, eliminando la necesidad de recurrir a aplicaciones de terceros como CapCut o Edits.

Cuáles son los cambios que llegan a Google Fotos

Google Fotos recientemente rediseñó su editor de videos, logrando que la edición sea un proceso accesible tanto para principiantes como para aquellos con experiencia previa.

Los diferentes apartados se disponen en una serie de botones ubicados en la parte inferior de la pantalla, formando un carrusel que permite acceder a funciones clave con tan solo un toque. Desde este nuevo panel, se habilitan ajustes automáticos, herramientas para recortar, filtros, controles de velocidad, opciones para silenciar, añadir música y, por supuesto, textos.

La biblioteca musical de Google Fotos incluye pistas clasificadas por categorías como relajado, marchosa, inspirador y dramático. (Google)

Un elemento diferenciador es la universalidad de la línea de tiempo, que ahora soporta edición multiclips. El usuario puede combinar varios videos, recortar o reorganizarlos en un único proyecto.

Plantillas y videos destacados

Una de las adiciones es la integración de plantillas predefinidas para la generación de videos destacados. Al dirigirse a la pestaña “Crear” y seleccionar “highlight video”, el sistema ofrece formatos con música, textos y cortes sincronizados automáticamente con el ritmo de la pista sonora.

Solo hay que escoger una plantilla, seleccionar los clips y fotos deseadas y Google Fotos genera un video cohesivo listo para compartir. Estas plantillas están pensadas especialmente para quienes buscan resultados espectaculares sin invertir demasiado tiempo en la edición manual.

El nuevo editor de videos de Google Fotos ofrece herramientas intuitivas para usuarios principiantes y avanzados.(Google)

La biblioteca musical, otra de las novedades relevantes, proporciona pistas organizadas en categorías como “relajado”, “marchosa”, “inspirador” o “dramático”.

De este modo, se puede adaptar cada video a la intención del creador, ajustando volumen e incluso el momento exacto en que la música se integra al metraje. Todo este proceso se realiza dentro del espacio de Google Fotos, sin requerir descargas adicionales ni conocimientos técnicos avanzados.

Texto personalizado

La introducción del generador de textos representa un cambio sustancial en las posibilidades creativas. Ahora, es sencillo añadir y personalizar mensajes directamente sobre el video, con opciones para seleccionar fuentes, colores y fondos.

De acuerdo con la comunicación oficial de Google, “el usuario puede añadir y personalizar texto con nuevas tipografías, colores y fondos, destacando cada mensaje dentro del video”. Así, el control narrativo se expande notablemente.

La función de edición multiclips en Google Fotos facilita combinar, recortar y reorganizar varios videos en un solo proyecto. (Google)

Edición individual de clips y personalización avanzada

Otro aspecto destacado de la renovación es la capacidad de editar y personalizar cada clip de forma independiente dentro de un mismo proyecto. Abrir un video de la galería y presionar en el botón de edición permite acceder a todas las funciones de manera inmediata.

Es posible agregar música y textos diferentes en cada segmento, logrando un estilo personalizado y profesional, incluso sin experiencia en edición audiovisual.

La adaptación del lienzo permite trabajar con mayor flexibilidad. Se puede ajustar el formato del video según las preferencias o requisitos de distintas plataformas, como redes sociales, manteniendo la calidad óptima y adaptando los contenidos para Instagram, TikTok o YouTube Shorts.

Según el equipo de desarrollo, Google Fotos busca que los usuarios “puedan editar sus videos y presentaciones y que tengan acceso a herramientas diseñadas específicamente para aprovechar al máximo sus grabaciones móviles”.

Todas las mejoras anunciadas están disponibles en versiones recientes de Google Fotos para Android e iOS, aunque la implementación total de algunas funciones (como el acceso a nuevos templates) continúa en proceso de despliegue. Google recomienda actualizar la aplicación para encontrar las novedades y ampliar la experiencia de edición en próximos lanzamientos.