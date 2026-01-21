Cuánto debe durar apagado tu celular al día para evitar fallas en rendimiento y ciberataques

Se puede apagar el celular en momentos donde no se requiere como antes de dormir o al cepillarse los dientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pauta de apagar el celular de forma periódicas ganó visibilidad internacional tras ser impulsada por figuras como el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, y respaldada por organismos como la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA).

La práctica, que consiste en apagar el teléfono durante al menos 5 minutos cada día, busca dificultar la labor de ciberdelincuentes y minimizar la exposición del dispositivo a programas maliciosos.

Adicionalmente, este hábito contribuye a optimizar el funcionamiento interno del dispositivo. Al apagar el celular, se cierran aplicaciones que pueden estar ejecutándose en segundo plano y consumiendo recursos, lo que ayuda a liberar memoria y mejorar la velocidad de respuesta.

Apagar o reiniciar el celular corrige errores molestos en los dispositivos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Realizar este procedimiento de forma regular favorece la estabilidad del sistema operativo, y puede prevenir errores o bloqueos derivados de una sobrecarga de procesos.

Por qué autoridades y expertos sugieren apagar el celular todos los días

La sugerencia de apagar el celular diariamente se fundamenta en la capacidad de interrumpir el funcionamiento de malware y obstaculizar intentos de acceso no autorizado a información confidencial.

De acuerdo con la NSA y declaraciones del primer ministro Anthony Albanese, este procedimiento permite cerrar procesos en segundo plano y cortar conexiones persistentes que podrían haber sido comprometidas.

“Todos tenemos una responsabilidad. Cosas sencillas: apaga el teléfono cinco minutos cada noche. Para quienes ven esto, hazlo cada 24 horas, mientras te cepillas los dientes o haces lo que sea”, dijo Albanese.

Ser víctima de un ciberataque puede comprometer datos personales y financieros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta medida, que busca integrarse con facilidad en la rutina diaria, se perfila como una defensa accesible frente a la sofisticación creciente de los ciberataques.

Cuánto tiempo debería permanecer apagado el celular para ser efectivo

La pauta de 5 minutos fue popularizada por Albanese en Australia, quien explicó que ese periodo resulta suficiente para detener completamente los procesos en segundo plano y asegurar que cualquier intento de conexión no autorizada se vea interrumpido.

La NSA coincide en la importancia de apagar o reiniciar el dispositivo, aunque sugiere hacerlo al menos una vez por semana. El lapso de 5 minutos permite liberar la memoria del dispositivo y garantiza el cierre de cualquier software malicioso que requiera una sesión activa para operar.

Otra medida que se debe seguir es evitar usar redes WiFi públicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta acción resulta muy relevante frente a amenazas como el spyware y los ataques de tipo zero-click, que pueden instalarse sin que el usuario realice ninguna acción.

Qué otras medidas se deben tomar para proteger los datos personales y bancarios

Especialistas en seguridad digital y organismos como la NSA advirtieron que apagar el teléfono no es suficiente para asegurar la protección de los datos. sugieren contraseñas robustas, la autenticación en dos pasos, descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales y mantener el sistema operativo actualizado.

Asimismo, se sugiere evitar el uso de redes WiFi públicas y no compartir información sensible a través de canales no oficiales o con personas desconocidas. La combinación de estas precauciones con el apagado periódico refuerza la seguridad y disminuye las posibilidades de sufrir una intrusión o pérdida de datos.

Por qué cobra importancia este consejo en la actualidad

Que cada cuenta esté respaldada con una contraseña robusta reduce el riesgo de robos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medida de apagar el teléfono cada día se presenta como una respuesta pragmática, ante el incremento de ciberataques y el avance de las tecnologías utilizadas por los ciberdelincuentes.

El aumento de incidentes relacionados con el robo de datos bancarios y la vigilancia digital, llevó a que autoridades como Anthony Albanese y organismos como la NSA promuevan esta práctica de manera enfática.

La sencillez de esta acción facilita su integración en la vida diaria de los usuarios, quienes pueden realizarla durante actividades cotidianas. La medida se posiciona como un primer paso en la defensa digital, alentando a la población a adoptar hábitos que minimicen riesgos sin requerir conocimientos técnicos avanzados.