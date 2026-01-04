Tecno

Descubre la poderosa razón por la que todos los días se debe apagar el celular por mínimo 5 minutos

Figuras como el primer ministro de Australia y la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos respaldan esta práctica, que ayuda a interrumpir procesos maliciosos y dificulta el acceso de ciberatacantes

Una simple acción diaria puede
Una simple acción diaria puede reducir riesgos y mejorar la seguridad digital en teléfonos inteligentes.

En medio de un escenario global marcado por el aumento de amenazas digitales, una medida sencilla ha comenzado a destacarse como una defensa inicial para millones de usuarios de teléfonos inteligentes.

Apagar el celular por al menos 5 minutos diarios puede aportar varios beneficios concretos para el funcionamiento y la protección de los dispositivos. Esta pauta, impulsada por el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, se presenta como una medida accesible que busca proteger la privacidad, los datos bancarios y la integridad de la información personal.

Cada vez más especialistas y funcionarios enfatizan que la simple acción de apagar brevemente el teléfono interrumpe procesos en segundo plano, y limita la presencia de amenazas informáticas, como el malware o el spyware.

Por qué se debe apagar el teléfono 5 minutos cada día

La rutina diaria de apagar
La rutina diaria de apagar el dispositivo contribuye a interrumpir amenazas y proteger datos sensibles.

La pauta de apagar el celular durante cinco minutos diarios cobró notoriedad tras un mensaje público del primer ministro de Australia, quien instó a la población a incorporar esta práctica en rutinas cotidianas.

“Todos tenemos una responsabilidad. Cosas sencillas: apaga el teléfono cinco minutos cada noche. Para quienes ven esto, hazlo cada 24 horas, mientras te cepillas los dientes o haces lo que sea”, afirmó Albanese.

Esta sugerencia se perfila como una estrategia eficaz para disminuir el riesgo de ataques digitales, sobre todo aquellos que buscan vulnerar datos sensibles y cuentas bancarias.

Según estas pautas, el reinicio o apagado periódico de los dispositivos ayuda a interrumpir el funcionamiento de programas maliciosos, que podrían haber conseguido acceso al dispositivo sin el conocimiento del usuario.

Cómo ayuda el apagado del celular a prevenir ciberataques

Cerrar procesos en segundo plano
Cerrar procesos en segundo plano dificulta la acción de programas maliciosos y limita el acceso de ciberatacantes.

El acto de apagar el teléfono permite cerrar todas las sesiones y conexiones activas en el sistema operativo. Diversos tipos de software malicioso, como el spyware o los ataques de tipo zero-click, requieren mantener una sesión activa para operar de forma persistente.

Expertos en seguridad digital explican que los ataques que explotan vulnerabilidades de software suelen depender de conexiones persistentes. El reinicio diario interrumpe estos procesos y dificulta la permanencia de las amenazas en el dispositivo.

El periodo de cinco minutos sugerido tiene como objetivo asegurar que todos los procesos en segundo plano se detengan y que cualquier intento de conexión no autorizada se corte por completo.

Qué tipo de amenazas logra bloquear esta práctica común

El apagado regular puede frustrar
El apagado regular puede frustrar intentos de phishing, acceso remoto y malware persistente.

Entre las amenazas que pueden verse frustradas por el apagado diario del celular se encuentran los ataques de phishing y los intentos de acceso remoto. Al interrumpir la actividad de procesos maliciosos, el usuario reduce las ventanas de oportunidad para los atacantes.

Aunque esta práctica no garantiza una protección absoluta, es una primera barrera frente a ataques avanzados. El reinicio diario se suma a un conjunto de acciones sugeridas para fortalecer la seguridad de los teléfonos inteligentes, entre ellas, el uso de contraseñas robustas y la autenticación en dos pasos.

Cuáles otras medidas deben acompañar este hábito

Las organizaciones de ciberseguridad advierten que el apagado diario, aunque útil, no reemplaza a otras prácticas esenciales de protección digital. Entre las pautas adicionales figuran el uso de contraseñas complejas, la activación de la autenticación en dos pasos y la descarga de aplicaciones solo desde tiendas oficiales.

La medida se debe complementar
La medida se debe complementar con credenciales fuertes y autenticación dos pasos.

Asimismo, se sugiere evitar la conexión a redes WiFi públicas y no compartir información sensible a través de canales no oficiales. La creciente sofisticación de los ciberataques exige que los usuarios adopten una actitud activa y preventiva, sumando mínimas acciones que, en conjunto, elevan el nivel de seguridad de los dispositivos.

Qué dicen las autoridades expertas ciberseguridad sobre la medida

La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) ha sugerido reiniciar los teléfonos inteligentes, al menos una vez por semana, como parte de las mejores prácticas comunes en ciberseguridad.

Esta directriz busca reducir la exposición a amenazas, al interrumpir la actividad de programas que puedan operar en segundo plano, incluidos aquellos que hayan sido comprometidos por malware.

