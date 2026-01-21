Andy Jassy advierte que los usuarios de Amazon se están viendo afectados por nuevos aranceles

Jassy subrayó que el comercio minorista opera con márgenes de beneficio muy ajustados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El CEO de Amazon, Andy Jassy, reconoce aumentos de precios debido a los aranceles. El impacto de las políticas comerciales impuestas por el presidente estadounidense Donald Trump ya se refleja en el costo de ciertos productos, según admitió el propio director ejecutivo de la compañía, quien explicó que, pese a los esfuerzos por mantener los precios bajos, algunos incrementos resultan inevitables.

Aranceles de Trump: repercusiones en los precios de Amazon

Durante una entrevista con CNBC desde el Foro Económico Mundial de Davos, Andy Jassy advirtió que los aranceles implementados por el gobierno estadounidense de Donald Trump han comenzado a trasladarse al consumidor final.

El directivo señaló que “se empieza a ver cómo algunos de los aranceles se reflejan en algunos precios, en ciertos artículos”, y añadió que los vendedores de la plataforma adoptan estrategias diversas para gestionar el aumento de costes. Algunos deciden repercutir los incrementos directamente a los compradores, otros prefieren absorberlos para mantener la demanda, y algunos optan por una solución intermedia.

Andy Jassy advirtió que los aranceles implementados por el gobierno de Donald Trump han comenzado a trasladarse al consumidor final. REUTERS/Mike Blake

Jassy explicó que, cuando se anunciaron los nuevos gravámenes, tanto Amazon como muchos de sus comerciantes externos acumularon inventario para retrasar el impacto. Sin embargo, la mayoría de estos productos se agotaron durante el otoño pasado, dejando a la compañía y a sus socios frente a la realidad de los precios más altos como consecuencia de los aranceles.

Estrategias de Amazon para contener el impacto en los consumidores

El director ejecutivo de Amazon aseguró que la empresa está haciendo todo lo posible para mantener “los precios lo más bajo posible” y proteger así a los consumidores. No obstante, reconoció que, en determinados casos, la subida de los costes resulta inevitable.

Jassy subrayó que el comercio minorista opera con márgenes de beneficio muy ajustados y que, ante aumentos de costes del 10%, hay pocas alternativas para absorber la diferencia sin trasladarla, al menos en parte, al precio final de los productos.

A pesar de estos desafíos, Jassy afirmó que los consumidores muestran una gran “resistencia” y continúan gastando, aunque algunos optan por versiones más económicas o reducidas de los productos que compraban anteriormente.

El ejecutivo destacó que Amazon no es especialmente vulnerable a los aranceles, pero reconoció que la situación ha cambiado respecto a los meses inmediatamente posteriores al anuncio de los gravámenes, cuando el impacto en los precios aún no era perceptible.

Con este escenario, Amazon ajusta sus estrategias para mantener la competitividad y minimizar el efecto de los aranceles en la experiencia de compra, aunque admite que el contexto actual obliga a tomar decisiones difíciles.

Alexa.com: Amazon transforma su asistente de voz en un chatbot generativo

Amazon ha dado un giro estratégico en el sector de los chatbots con el lanzamiento de Alexa.com, una plataforma web que convierte su popular asistente de voz en un chatbot generativo al estilo de ChatGPT.

Este avance permite que Alexa+ trascienda el entorno doméstico y se vuelva accesible desde cualquier dispositivo con navegador, lo que amplía sus posibilidades de uso más allá de los altavoces inteligentes y productos tradicionales de Amazon.

Con la llegada de Alexa.com, la inteligencia artificial de Amazon deja de estar restringida a dispositivos como altavoces, televisores o Fire TV Stick. Ahora, cualquier usuario puede interactuar con Alexa+ desde ordenadores, tablets, consolas o Smart TVs, simplemente utilizando un navegador web.

Es menester indicar que este cambio facilita el acceso y uso del asistente en múltiples dispositivos y contextos, sin necesidad de contar con hardware propio de Amazon.

Así luce la interfaz de Alexa.com. (alexa.amazon.com)

Alexa+ ofrece funciones similares a las de otros chatbots generativos, como resumir textos, explicar temas científicos, planificar rutinas, organizar eventos o sugerir recetas según los ingredientes disponibles. Entre sus características más novedosas destaca la capacidad de sincronizar conversaciones entre diferentes dispositivos, permitiendo retomar diálogos en distintos equipos sin perder el hilo.

Otra función interesante es la posibilidad de que el usuario conceda permisos a Alexa+ para gestionar correos, citas y datos familiares, con el fin de organizar calendarios o recomendar actividades y recetas personalizadas. Sin embargo, esta opción también plantea dudas sobre la privacidad y la protección de información sensible.

Por ahora, la web de Alexa+ está limitada a los usuarios que ya tienen acceso a la nueva inteligencia artificial de Amazon, pero representa un paso importante en la evolución de Alexa dentro del competitivo mundo de los chatbots y asistentes virtuales, posicionándose como rival directo de plataformas como ChatGPT y Gemini.