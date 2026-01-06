Tecno

Alexa evoluciona: Amazon convierte su asistente de voz en un chatbot tipo ChatGPT

La llegada de Alexa.com implica que la IA de la empresa de Jeff Bezos ya no se limita a altavoces, televisores o dispositivos Fire TV Stick

Guardar
Alexa+ permite realizar tareas similares
Alexa+ permite realizar tareas similares a las de otros chatbots generativos. (Composición Infobae: REUTERS/Brendan McDermid / AP Foto/Michael Dwyer)

Amazon ha dado un paso decisivo en la carrera de los chatbots al lanzar Alexa.com, una plataforma web que transforma su famoso asistente de voz en un chatbot generativo similar a ChatGPT.

Esta evolución permite a Alexa+ salir del entorno doméstico y estar disponible en cualquier dispositivo con navegador, abriendo nuevas posibilidades de interacción para los usuarios, más allá de los altavoces inteligentes y otros productos del ecosistema Amazon.

Alexa+ en la web: nuevas funciones y accesibilidad multiplataforma

La llegada de Alexa.com supone que la inteligencia artificial de Amazon ya no está limitada a altavoces, televisores o dispositivos Fire TV Stick. Ahora, cualquier persona podrá acceder a Alexa+ desde ordenadores, tablets, consolas o Smart TVs, utilizando simplemente un navegador web.

Así luce la interfaz de
Así luce la interfaz de Alexa.com. (alexa.amazon.com)

Es pertinente señalar que esta expansión amplía el alcance de Alexa+ y facilita su uso en diversos contextos, incluso sin necesidad de poseer hardware de Amazon.

En cuanto a sus capacidades, Alexa+ permite realizar tareas similares a las de otros chatbots generativos: resumir documentos, explicar conceptos científicos, planificar rutinas de ejercicio, organizar eventos o sugerir recetas según los ingredientes disponibles.

Aunque aún no incluye generación de imágenes ni análisis avanzados, Alexa+ ofrece una experiencia de chatbot de texto y voz, en la línea de las primeras versiones de GPT.

Alexa+ es una nueva versión
Alexa+ es una nueva versión del asistente virtual Alexa. REUTERS/Brendan McDermid

Sincronización y privacidad: características clave de Alexa+

Una de las funcionalidades más destacadas de Alexa+ es la sincronización de conversaciones entre dispositivos. Los usuarios pueden empezar una charla en su PC y continuarla en un altavoz inteligente, o viceversa, manteniendo el historial y la coherencia del diálogo.

Además, existe la opción de conceder permisos a Alexa+ para acceder a correos, citas y otros datos familiares, con el objetivo de planificar actividades, gestionar calendarios o recomendar lugares y recetas personalizadas.

No obstante, esta función plantea interrogantes sobre la privacidad y el manejo de información sensible por parte del asistente, un aspecto que Amazon deberá abordar para garantizar la confianza de los usuarios.

Daniel Rausch, vicepresidente de Alexa
Daniel Rausch, vicepresidente de Alexa y Echo, anuncia Echo Studio y Echo Dot Max durante un evento de Amazon que presenta nuevos productos en la ciudad de Nueva York. REUTERS/Kylie Cooper

Por el momento, la web de Alexa+ está disponible solo para quienes ya tienen acceso a la nueva IA de Amazon, pero marca un cambio relevante en el protagonismo de Alexa en el ecosistema de chatbots y asistentes virtuales, preparándose para competir de lleno con propuestas como ChatGPT o Gemini.

Cómo funciona Alexa y qué puedes hacer con el asistente virtual de Amazon

Alexa es un asistente virtual desarrollado por Amazon que funciona a través de dispositivos compatibles como altavoces Echo, móviles o televisores inteligentes. Su funcionamiento básico se activa al pronunciar una palabra clave, como “Alexa” o “Echo”.

A partir de ese momento, el dispositivo comienza a captar la voz del usuario y envía el audio a la nube de Amazon, donde un sistema de inteligencia artificial procesa la solicitud y determina la acción más adecuada. Tras el procesamiento, Alexa responde en voz alta o ejecuta la acción solicitada, como reproducir música, controlar dispositivos del hogar inteligente o proporcionar información relevante.

Amazon ha dado un paso
Amazon ha dado un paso decisivo en la carrera de los chatbots al lanzar Alexa.com. REUTERS/Pascal Rossignol

El sistema de Alexa se caracteriza por su capacidad de aprendizaje continuo. Analiza las preferencias y patrones de uso de los usuarios para personalizar futuras interacciones y optimizar su eficacia. Así, con el tiempo, Alexa se vuelve más eficiente y adaptada a las necesidades de cada persona.

Entre sus funciones principales, Alexa permite controlar luces, termostatos y enchufes inteligentes, obtener datos en tiempo real sobre el clima, noticias o resultados deportivos, reproducir música, podcasts y audiolibros, organizar tareas personales mediante alarmas, recordatorios o listas de compras, y facilitar la comunicación a través de llamadas o mensajes a otros dispositivos Alexa o contactos registrados.

Temas Relacionados

Alexa+AmazonAlexaChatGPTChatbotLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Adolescente muere de sobredosis tras pedir a ChatGPT consejos sobre drogas

El caso reaviva el debate sobre la responsabilidad de las plataformas de inteligencia artificial

Adolescente muere de sobredosis tras

Fundadores de Twitter y Pinterest lanzan Tangle, una app que cuida la salud mental tras usar otras redes sociales

La aplicación está diseñada para priorizar la reflexión y el apoyo mutuo entre usuarios, en lugar de la viralidad y las métricas de alcance

Fundadores de Twitter y Pinterest

Tráfico de ChatGPT cae un 22% tras el lanzamiento de Gemini 3, la última versión de la IA de Google

OpenAI enfrenta ajustes internos y cambios en sus integraciones mientras la competencia de modelos como Gemini 3 Pro de Google gana terreno

Tráfico de ChatGPT cae un

Cómo es el nuevo cargador inteligente de iPhone enfocado en cuidar la batería

El dispositivo monitorea en tiempo real la carga del teléfono y busca prolongar la vida útil de la batería mediante funciones avanzadas y gestión térmica

Cómo es el nuevo cargador

Google TV integra Gemini con generación de imágenes y control por voz

Gemini también se conecta con Google Photos, lo que permite buscar personas, lugares y momentos específicos utilizando lenguaje natural

Google TV integra Gemini con
DEPORTES
El gol de Nico Domínguez

El gol de Nico Domínguez con el que amargó el estreno del Taty Castellanos en la Premier League y hundió al West Ham en el descenso

La lección de Pablo Aimar en una charla con entrenadores: “El fútbol es un juego de picardía”

Argentinos presentó a Enzo Pérez como refuerzo: la palabra especial que utilizó y todos los refuerzos que contrató para la Libertadores

La fuerte denuncia de un piloto argentino contra su escudería en el Dakar: “Los franceses de este equipo son soberbios”

No sabía que lo estaban grabando, dijo que era su sueño jugar en el Real Madrid y estalló el escandalo en Europa

TELESHOW
Las fotos sexies de Morena

Las fotos sexies de Morena Beltrán en Punta del Este tras la propuesta de casamiento de Lucas Blondel

La tajante respuesta de Marta Fort a su primo John por el legado de la empresa familiar: “Basta, chicos”

La reacción de Wanda Nara al enterarse que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo ven MasterChef

Un verano en familia: Dolores Trull y la postal íntima de José Ignacio

Virginia Demo, exparticipante de Gran Hermano, se sumó a Cuestión de Peso: “No me gusta mirarme en el espejo desnuda”

INFOBAE AMÉRICA

De la exclusión en los

De la exclusión en los restaurantes al refugio de las heladerías: cómo las mujeres conquistaron su lugar en la mesa urbana en el siglo XIX

Delcy Rodríguez dijo que Venezuela no está gobernada por “ningún agente extranjero”

Por la falta de lluvias en Uruguay, el sur de Uruguay enfrenta nuevas alertas por el déficit hídrico

Así es GoHam, la “hamburguesa” cósmica que revela vórtices y es clave para entender la creación de nuevos planetas

Los aliados de Ucrania pactaron en París garantías de seguridad vinculantes con respaldo de Estados Unidos