Alexa evoluciona: Amazon convierte su asistente de voz en un chatbot tipo ChatGPT

Alexa+ permite realizar tareas similares a las de otros chatbots generativos. (Composición Infobae: REUTERS/Brendan McDermid / AP Foto/Michael Dwyer)

Amazon ha dado un paso decisivo en la carrera de los chatbots al lanzar Alexa.com, una plataforma web que transforma su famoso asistente de voz en un chatbot generativo similar a ChatGPT.

Esta evolución permite a Alexa+ salir del entorno doméstico y estar disponible en cualquier dispositivo con navegador, abriendo nuevas posibilidades de interacción para los usuarios, más allá de los altavoces inteligentes y otros productos del ecosistema Amazon.

Alexa+ en la web: nuevas funciones y accesibilidad multiplataforma

La llegada de Alexa.com supone que la inteligencia artificial de Amazon ya no está limitada a altavoces, televisores o dispositivos Fire TV Stick. Ahora, cualquier persona podrá acceder a Alexa+ desde ordenadores, tablets, consolas o Smart TVs, utilizando simplemente un navegador web.

Así luce la interfaz de Alexa.com. (alexa.amazon.com)

Es pertinente señalar que esta expansión amplía el alcance de Alexa+ y facilita su uso en diversos contextos, incluso sin necesidad de poseer hardware de Amazon.

En cuanto a sus capacidades, Alexa+ permite realizar tareas similares a las de otros chatbots generativos: resumir documentos, explicar conceptos científicos, planificar rutinas de ejercicio, organizar eventos o sugerir recetas según los ingredientes disponibles.

Aunque aún no incluye generación de imágenes ni análisis avanzados, Alexa+ ofrece una experiencia de chatbot de texto y voz, en la línea de las primeras versiones de GPT.

Alexa+ es una nueva versión del asistente virtual Alexa. REUTERS/Brendan McDermid

Sincronización y privacidad: características clave de Alexa+

Una de las funcionalidades más destacadas de Alexa+ es la sincronización de conversaciones entre dispositivos. Los usuarios pueden empezar una charla en su PC y continuarla en un altavoz inteligente, o viceversa, manteniendo el historial y la coherencia del diálogo.

Además, existe la opción de conceder permisos a Alexa+ para acceder a correos, citas y otros datos familiares, con el objetivo de planificar actividades, gestionar calendarios o recomendar lugares y recetas personalizadas.

No obstante, esta función plantea interrogantes sobre la privacidad y el manejo de información sensible por parte del asistente, un aspecto que Amazon deberá abordar para garantizar la confianza de los usuarios.

Daniel Rausch, vicepresidente de Alexa y Echo, anuncia Echo Studio y Echo Dot Max durante un evento de Amazon que presenta nuevos productos en la ciudad de Nueva York. REUTERS/Kylie Cooper

Por el momento, la web de Alexa+ está disponible solo para quienes ya tienen acceso a la nueva IA de Amazon, pero marca un cambio relevante en el protagonismo de Alexa en el ecosistema de chatbots y asistentes virtuales, preparándose para competir de lleno con propuestas como ChatGPT o Gemini.

Cómo funciona Alexa y qué puedes hacer con el asistente virtual de Amazon

Alexa es un asistente virtual desarrollado por Amazon que funciona a través de dispositivos compatibles como altavoces Echo, móviles o televisores inteligentes. Su funcionamiento básico se activa al pronunciar una palabra clave, como “Alexa” o “Echo”.

A partir de ese momento, el dispositivo comienza a captar la voz del usuario y envía el audio a la nube de Amazon, donde un sistema de inteligencia artificial procesa la solicitud y determina la acción más adecuada. Tras el procesamiento, Alexa responde en voz alta o ejecuta la acción solicitada, como reproducir música, controlar dispositivos del hogar inteligente o proporcionar información relevante.

Amazon ha dado un paso decisivo en la carrera de los chatbots al lanzar Alexa.com. REUTERS/Pascal Rossignol

El sistema de Alexa se caracteriza por su capacidad de aprendizaje continuo. Analiza las preferencias y patrones de uso de los usuarios para personalizar futuras interacciones y optimizar su eficacia. Así, con el tiempo, Alexa se vuelve más eficiente y adaptada a las necesidades de cada persona.

Entre sus funciones principales, Alexa permite controlar luces, termostatos y enchufes inteligentes, obtener datos en tiempo real sobre el clima, noticias o resultados deportivos, reproducir música, podcasts y audiolibros, organizar tareas personales mediante alarmas, recordatorios o listas de compras, y facilitar la comunicación a través de llamadas o mensajes a otros dispositivos Alexa o contactos registrados.