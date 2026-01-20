Tecno

Un algoritmo, miles de fotos y un rescate: así la IA ayudó a encontrar a un montañista perdido

En solo cinco horas, dos drones recopilaron más de 2.600 imágenes de alta resolución, abarcando 183 hectáreas de terreno

El equipo del Servicio de Socorro Alpino de Piemonte empleó drones para capturar miles de imágenes de las laderas montañosas. (CNSAS)

En Piemonte, Italia, la búsqueda de un montañista desaparecido se transformó gracias a la incorporación de inteligencia artificial y drones. El caso de Nicola Ivaldo, cirujano ortopédico y experimentado alpinista, puso a prueba los límites de los métodos tradicionales de rescate y demostró el valor de la tecnología para resolver casos complejos en entornos de difícil acceso.

Búsqueda en los Alpes: el desafío de localizar a un montañista perdido

La desaparición de Ivaldo movilizó a más de cincuenta socorristas y un helicóptero que recorrieron durante días la vasta y accidentada geografía de los Alpes cocios. El único indicio de su posible ruta era el vehículo hallado en Castello di Pontechianale y la última señal de su teléfono móvil en la zona de Monviso o Visolotto.

Sin embargo, la extensión del terreno, con cientos de kilómetros de senderos y múltiples rutas de ascenso, dificultaba la labor de los equipos de rescate.

El cuerpo de Ivaldo, que permanecía parcialmente cubierto por nieve, fue localizado en este barranco gracias a que la IA identificó su casco rojo. (CNSAS)

Las condiciones meteorológicas empeoraron y, tras una semana de búsqueda infructuosa, la llegada de las primeras nevadas obligó a suspender las tareas. No fue hasta el deshielo, en julio del año siguiente, que se retomó la búsqueda, esta vez con el apoyo de nuevas tecnologías.

IA y drones: la clave para agilizar el rescate en montaña

El Servicio de Socorro Alpino de Piemonte recurrió a un software de IA capaz de analizar miles de imágenes captadas por drones, los cuales sobrevolaron peñascos y barrancos inaccesibles para el personal de rescate. Según la BBC, en solo cinco horas, dos drones recopilaron más de 2.600 fotografías de alta resolución, abarcando 183 hectáreas de terreno.

El software procesó cada imagen pixel por pixel, identificando anomalías de color o textura que pudieran corresponder a elementos fuera de lugar en el entorno natural. Simone Bobbio, portavoz del CNSAS, explicó al medio citado que la IA marcó como relevante la presencia de un casco rojo en la ladera norte de Monviso, a unos 3.250 metros de altitud.

Es pertinente señalar que la identificación de ese punto de interés orientó la acción de los rescatistas humanos, que confirmaron el hallazgo del cuerpo de Ivaldo en ese mismo sitio.

Monviso es una montaña emblemática situada en los Alpes cocios, en la región de Piemonte, al noroeste de Italia. (mari.vol)

Complemento entre tecnología y experiencia: el futuro de las búsquedas de personas

La experiencia del rescate evidenció la importancia de combinar la precisión de la inteligencia artificial con el criterio humano. Saverio Isola, piloto de dron y jefe de estación en Torino, detalló que los programas de IA pueden señalar objetos irrelevantes o “alucinar” hallazgos, por lo que el conocimiento experto sigue siendo fundamental para priorizar las áreas a explorar.

El uso de drones permitió acceder a zonas peligrosas y obtener perspectivas imposibles desde un helicóptero, mientras que la IA aceleró el análisis de grandes volúmenes de datos visuales.

Los equipos de rescate consideran que la integración de estas herramientas será decisiva en futuras misiones, especialmente cuando la rapidez es crucial para encontrar personas con vida.

El software procesó cada imagen pixel por pixel, identificando anomalías de color o textura que pudieran corresponder a elementos fuera de lugar en el entorno natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Monviso: características y ubicación de la emblemática montaña de Piemonte

Monviso es una montaña emblemática situada en los Alpes cocios, en la región de Piemonte, al noroeste de Italia. Con una altitud de 3.841 metros, es el pico más alto de esta cadena montañosa y destaca por su silueta escarpada y reconocible desde grandes distancias. También es conocido como ‘el Rey de Piedra’ y es una referencia geográfica importante tanto en Italia como en el sur de Francia.

Ubicada cerca de la frontera con Francia, Monviso se encuentra dentro del Parque Natural del Monviso, una zona protegida que alberga una gran diversidad de flora y fauna alpina. Además de ser un destino popular para montañistas experimentados, la montaña es famosa porque en sus alrededores nace el río Po, el más largo de Italia.

