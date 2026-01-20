Colombia atrae empresas de servicios con un 84 % de confianza con tecnología industrial

Los resultados del Offshore CX Confidence Index 2025 confirman que la confianza se ha convertido en un elemento central para la inversión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colombia se posiciona como uno de los destinos más atractivos para el sector de Business Process Outsourcing (BPO) a nivel global, respaldada por un nivel de confianza del 84,1% en su ecosistema industrial, según el Offshore CX Confidence Index 2025. Este indicador evidencia la fortaleza del país para responder a las exigencias del mercado internacional y destaca la importancia de la confianza como motor principal para la toma de decisiones de inversión en la industria.

Factores que impulsan la confianza en el mercado BPO de Colombia

El informe atribuye este alto grado de confianza a la coordinación eficiente entre los actores del sector y al papel de las asociaciones gremiales, sumado a la madurez operativa que ha alcanzado la industria colombiana.

Estas condiciones han permitido que el país sea percibido como un destino idóneo para operaciones de BPO y Customer Experience (CX) que requieren mayor complejidad y valor añadido.

Business Process Outsourcing (BPO) es cuando una empresa contrata a otra para encargarse de actividades o servicios que no son su función principal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Intelcia, grupo internacional de servicios BPO, expone que la decisión de invertir en este sector ya no depende exclusivamente de los costos, sino que gira alrededor de la búsqueda de “ecosistemas confiables, con capacidad de gestión, control del riesgo y consistencia operativa”. Según la compañía, este entorno de confianza es esencial para que las operaciones puedan expandirse y mantenerse en el tiempo.

Mercado laboral y retos en la captación de talento para BPO en Colombia

El Offshore CX Confidence Index también resalta la solidez del mercado laboral en el país. El 86,9% de los operadores manifiesta alta confianza al momento de contratar talento, desde puestos de entrada hasta cargos ejecutivos.

Esta percepción fortalece la competitividad de Colombia en un sector donde el capital humano es determinante. Sin embargo, persisten desafíos vinculados a la disponibilidad de personal especializado en ciudades intermedias y a la retención de talento a largo plazo.

El objetivo del BPO es permitir que las empresas se concentren en sus funciones estratégicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de herramientas de analítica avanzada y la gestión de la experiencia del cliente han emergido como factores fundamentales para fortalecer la confianza en el sector. Tecnologías como Smart Analytics permiten a las empresas monitorear en tiempo real la calidad de las interacciones, anticipar riesgos y asegurar la consistencia del servicio, lo que resulta decisivo para los inversionistas extranjeros.

El estudio subraya también el valor reputacional de Colombia: el 92,2% de los encuestados considera que el país proyecta una imagen profesional y atractiva hacia clientes y prospectos internacionales, fortaleciendo la percepción de confiabilidad del ecosistema BPO colombiano.

Los resultados del Offshore CX Confidence Index 2025 confirman que la confianza se ha convertido en un elemento central para la inversión y el desarrollo del sector en Colombia. El avance del país en la consolidación de su ecosistema, la reducción de brechas regulatorias y la adopción de tecnologías avanzadas lo posicionan favorablemente para captar operaciones BPO y CX de alto valor en el ámbito global.

El BPO es común en sectores como telecomunicaciones, banca, salud y tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es el Business Process Outsourcing (BPO) y para qué sirve

Business Process Outsourcing (BPO) es el proceso mediante el cual una empresa contrata a otra compañía externa para que gestione ciertas actividades o servicios que no forman parte de su negocio principal. Estos servicios pueden abarcar atención al cliente, soporte técnico, gestión de recursos humanos, contabilidad, procesamiento de datos y más.

El objetivo del BPO es permitir que las empresas se concentren en sus funciones estratégicas, mientras reducen costos, mejoran la eficiencia y acceden a personal especializado.

El BPO es común en sectores como telecomunicaciones, banca, salud y tecnología, donde la externalización ayuda a manejar grandes volúmenes de trabajo y a ofrecer atención continua a los clientes. Además, ha impulsado el crecimiento de centros de servicios en países con talento calificado y costos competitivos, convirtiéndose en una opción clave para la globalización empresarial y la mejora operativa.