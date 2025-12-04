Tecno

Google Colombia revela lo más buscado en 2025: del Mundial de Clubes a Miguel Uribe Turbay y Karol G

Las Eliminatorias al Mundial de 2026, el fallecimiento del Papa Francisco, figuras de la música urbana y políticos destacados fueron temas atractivos para los colombianos

Cada año Google hace por
Cada año Google hace por país listas detalladas sobre qué fue lo más popular que visitaron digitalmente los usuarios. (Foto: Google)

El informe anual Year in Search, elaborado por Google, destaca cómo los usuarios en Colombia recurrieron a la plataforma para informarse sobre acontecimientos globales, como mundiales de fútbol, rendir homenaje a figuras públicas, como cantantes o líderes políticos, y explorar nuevas canciones de sus artistas favoritos.

En el caso del impacto de los eventos deportivos internacionales, se reflejó en el protagonismo del Mundial de Clubes y las Eliminatorias del Mundial 2026, que encabezaron las consultas en línea.

A la par, sucesos de gran repercusión como el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, el terremoto en Paratebueno y la muerte del Papa Francisco generaron un notable aumento en el interés de los internautas.

En 2025 se desarrolló la
En 2025 se desarrolló la primera edición del Mundial de Clubes de la FIFA en su nueva versión, siendo el ganador Chelsea. (Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Además, el cónclave de la Iglesia Católica y el denominado Caso Frisby figuraron entre los temas más buscados, evidenciando la diversidad de inquietudes que movilizaron a la audiencia digital.

Cuáles fueron las personalidades más influyentes según las búsquedas de Google

En el ámbito de las personalidades más influyentes, nombres como Altafulla, Papa León XIV, Luis Suárez y Juan Fernando Quintero sobresalieron por su presencia constante en las búsquedas. Además, estos dos últimos destacaron por ser protagonistas en la Selección Colombia y con sus clubes.

La lista se completa con figuras como Nicolás Maduro, Karina Garcia, Juan Manuel Santos, Abelardo de la Espriella, Andy Byron y María Corina Machado, lo que refleja el interés por líderes políticos, artistas y referentes sociales.

Qué personas fallecidas recientemente fueron las más buscadas en Google

El homenaje a personalidades que dejaron una huella en la sociedad colombiana se manifestó en la alta frecuencia de búsquedas relacionadas, con Ozzy Osbourne, Diogo Jota y el propio Papa Francisco.

El magnicidio de Miguel Uribe
El magnicidio de Miguel Uribe Turbay fue uno de los momentos que más marcaron la cultura política y digital de Colombia en el último año. (Foto: REUTERS/Luisa Gonzalez)

La sección “Nos dejaron” del informe incluye a Miguel Uribe Turbay, Charlie Kirk, Rubby Pérez, Paquita la del Barrio, Michelle Trachtenberg, Leo Dan y Valeria Márquez, todas estas figuras públicas que fallecieron por diferentes circunstancias en 2025.

Cuáles artistas, canciones y memes dominaron las búsquedas de colombianos en Google

En el terreno musical, las canciones que lideraron las consultas fueron “Coqueta” de Heredero x Jessi Uribe, “Papasito” de Karol G y “Quédate” de Beéle.

Asimismo, el listado incluye títulos como “Milagros” de Karol G, “Yogurcito Rémix” de Blessed El Bendito, “Baile Inolvidable” de Bad Bunny, “La Plena” de Beéle, Westcol y Ovy On The Drumbs, “DTMF” de Bad Bunny, “Ivonny Bonita” de Karol G y “Santo por siempre” de Adoración La IBI.

Sencillos de Karol G ocuparon
Sencillos de Karol G ocuparon las primeras listas de búsquedas en plataformas digitales. (Foto: REUTERS/Ronda Churchill)

Entre tanto, el fenómeno de los memes mantuvo su vigencia, con expresiones como 67, Dayro Moreno y No acepto entre las más compartidas y buscadas. Otros memes destacados fueron Tralalero Tralala, Perrito, Trabajen Vagos, Hyperpigmentation, Temblor, Sonic, Plankton y Refisal.

Qué películas y contenidos multimedia fueron los más buscados en Google

El consumo de contenido audiovisual experimentó un auge, con películas como “Monstruo: la historia de Ed Gein”, “Lilo & Stitch” y “Destino Final: Lazos de sangre” entre las más consultadas.

La televisión y las plataformas digitales consolidaron su influencia a través de programas como “Nuevo rico, nuevo pobre”, “Yo Me Llamo” y “La Casa de los Famosos”, que se posicionaron como referentes del entretenimiento en el país.

Sobre qué temas de interés buscaron más los colombianos en Google en 2025

Las búsquedas explicativas ocuparon un lugar destacado, con un marcado interés en comprender conceptos como la Lista Clinton, la ginefilia y la consulta popular.

Nuevas tecnologías de pago como
Nuevas tecnologías de pago como Bre-B, generaron interés mediático. (Foto: Banco de la República)

Otros términos que suscitaron curiosidad fueron fiebre amarilla, misógino, magnicidio, Bre-B, CELAC, fosfina, gentrificación y lactosuero, lo que evidencia una tendencia hacia la búsqueda de información precisa sobre temas de actualidad y fenómenos sociales.

En qué consiste Year in Search, la lista de búsquedas en Google

El Year in Search constituye una recopilación de los acontecimientos, personajes y temas que definieron el año desde la perspectiva de los usuarios en Internet.

Las listas de tendencias se elaboran a partir de un análisis detallado de las búsquedas, utilizando datos de Google Trends y herramientas internas, lo que permite identificar los términos con mayor crecimiento sostenido en comparación con años anteriores en distintas categorías.

Para garantizar la fidelidad de los resultados, el proceso incluye un filtrado riguroso destinado a eliminar el spam, las búsquedas duplicadas y otros elementos anómalos o irrelevantes, evitando que distorsionen las tendencias.

