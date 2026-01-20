Adiós a las memorias USB en 2026: qué opciones hay para reemplazar esta forma de almacenamiento

En la década pasada era necesario contar con una memoria USB para tareas personales y laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dominio de las memorias USB en el almacenamiento portátil ha quedado relegado ante el avance de soluciones como los SSD externos, los servicios de almacenamiento en la nube y la integración de puertos USB‑C en la tecnología actual.

Aunque continúan ofreciendo ventajas puntuales, sobre todo para tareas técnicas concretas, estos dispositivos ya no se presentan como la opción principal para quienes buscan velocidad, capacidad y compatibilidad con el espacio digital contemporáneo.

El desplazamiento del pendrive se ha dado de manera progresiva. Hace una década, resultaba casi imprescindible transportar una memoria USB para transferir archivos entre ordenadores o respaldar datos básicos.

Las memorias USB mantienen su utilidad en tareas técnicas, como la creación de unidades de arranque o actualización de firmware.

Actualmente, su función se limita a nichos muy específicos. Siguen siendo muy útiles para crear unidades de arranque, instalar sistemas operativos, actualizar firmware en routers, televisores o consolas, y para mover archivos en espacios sin conexión a internet ni acceso a la nube.

Cuáles aspectos influyen para el que las memorias USB dejen de ser necesarias

Resulta ilustrativo observar cómo la cuestión de la conectividad influye en el ocaso de estos dispositivos. La mayoría de laptops y tabletas modernas priorizan puertos USB‑C, mientras buena parte del parque de memorias USB emplea aún el conocido USB‑A.

Pese a que existen modelos de pendrives con conectores dobles, suelen presentar un rendimiento inferior para mantener precios bajos, con lo que el principal atractivo del formato, su inmediatez y portabilidad, se ve mermado. De hecho, emplear adaptadores adicionales constituye una pérdida de la comodidad que alguna vez definió a la memoria USB.

La tecnología USB-C en laptops y tabletas modernas limita la compatibilidad de los pendrives tradicionales con conector USB-A.

Además, el factor capacidad ha sido determinante para el desplazamiento del pendrive. En el escenario actual, trabajar con fotos en alta resolución, video 4K o máquinas virtuales implica manejar archivos de gran envergadura para los que una memoria de 64 o 128 GB resulta claramente insuficiente.

También, las memorias USB tienden a verse limitadas por sus tasas de escritura y lectura efectivas, que no se corresponden siempre con las especificaciones promocionadas, como USB 3.0 o 3.2.

Qué alternativas existen para reemplazar la función de las memorias USB

Frente a la memoria USB, las alternativas son cada vez más sólidas y adaptadas a la demanda profesional y doméstica. El SSD externo, conectado por USB‑C o Thunderbolt, ofrece velocidades de lectura y escritura muy superiores, además de capacidades que parten de 500 GB y pueden alcanzar varios terabytes.

Estas características lo convierten en la opción preferida para quienes editan video, gestionan bibliotecas fotográficas o realizan copias de seguridad completas.

El SSD externo lidera la preferencia por su alta velocidad y capacidad, ideal para transferencias de grandes volúmenes y copias de seguridad.

Para quienes priorizan la capacidad sobre la velocidad, el clásico disco duro externo (HDD) sigue vigente: con varios terabytes a precios accesibles, es idóneo para almacenar archivos a largo plazo o copias periódicas.

Asimismo, las tarjetas SD y microSD ocupan un lugar de relevancia gracias a su tamaño reducido, velocidades competitivas en gamas medias y altas, y precios ajustados según capacidad.

Funcionan bien como soporte intercambiable entre dispositivos y se adaptan sobre todo a espacios de fotografía o video, pero presentan el inconveniente de una mayor fragilidad.

Por otro lado, el almacenamiento en la nube ofrece ventajas intangibles: acceso universal, posibilidad de compartir archivos de inmediato y sincronización automática en múltiples dispositivos, siempre que se disponga de una conexión a internet estable. No obstante, demanda suscripciones de pago si se requiere espacio considerable.

En qué situaciones resulta todavía útil la memoria USB

Puede ser útil cuando el almacenamiento de la cuenta en la nube está saturado.

La memoria USB deja de ser el estándar universal para convertirse en una herramienta de nicho. Tiene sentido en escenarios técnicos concretos, pero ya no encaja tan bien con un ecosistema dominado por USB‑C, almacenamiento masivo y servicios como Google Drive o iCloud.

En perspectiva, la memoria USB ya no encaja como solución central para los usuarios que requieren transferencias rápidas, almacenamiento masivo y máxima compatibilidad.

La elección racional depende ahora del perfil de uso: los SSD externos destacan en grandes volúmenes y rapidez, los HDD para archivo económico, las tarjetas SD para portabilidad extrema, y la nube para colaboración y acceso remoto.