Qué significa USB y por qué se dice que llegó el final de su uso en el mundo

El conector USB, uno de los estándares más utilizados en la tecnología de consumo desde finales de los años 90, enfrenta un escenario de reemplazo acelerado. A pesar de haber marcado la base de la conectividad moderna entre computadoras, periféricos y unidades de almacenamiento, su relevancia se debilita frente a nuevas necesidades de velocidad, formatos más compactos y servicios basados en la nube.

Hoy, especialistas coinciden en que la caída del pendrive no es un fenómeno aislado, sino parte de un cambio más amplio impulsado por el avance de los discos SSD externos, el crecimiento del almacenamiento online y la desaparición física de puertos tradicionales en los equipos actuales.

Qué significa USB y cómo transformó la transferencia de datos

USB son las siglas de Universal Serial Bus. Este estándar surgió como solución para unificar múltiples tipos de puertos y cables que existían en el mundo de la informática antes del año 2000. Su principio técnico se basa en la transmisión serial, es decir, envío de datos bit a bit por un mismo canal. Ese enfoque permitió dejar atrás métodos paralelos que eran más lentos, costosos y sensibles a errores.

Este formato hizo posible que cámaras digitales, impresoras, discos externos y teléfonos móviles pudieran conectarse a una PC sin necesidad de configuraciones complejas. A la vez, el mismo cable podía servir para transferir archivos y alimentar de energía a ciertos dispositivos.

Durante dos décadas, la combinación de “conectar y usar” (plug and play) y la opción de extraer en caliente sin apagar equipos favoreció el boom de los accesorios USB. Entre esos accesorios, las memorias portátiles compactas se volvieron protagonistas en educación, oficinas y hasta en la instalación de sistemas operativos. Llevar una presentación o un video en el llavero se convirtió en cultura digital.

Por qué las memorias USB se están dejando de usar

La evolución tecnológica cambió las reglas. La demanda de calidad audiovisual —4K, archivos RAW, videos de alta tasa de bits— multiplicó el tamaño de los contenidos. Mientras la mayoría de pendrives se comercializan entre 64 GB y 512 GB, hoy los equipos profesionales generan terabytes.

Existen memorias USB de mayor capacidad, pero el costo por gigabyte es poco competitivo frente a unidades SSD portátiles, que ofrecen TB de almacenamiento a mejor relación entre precio y rendimiento. La velocidad también es un factor determinante: los pendrives, incluso usando USB 3.x, siguen apoyándose en memoria flash de gama baja, lo que implica demoras largas al copiar archivos grandes. En contraste, un SSD portátil con USB-C o Thunderbolt puede mover los mismos datos en segundos.

La desaparición progresiva del puerto USB-A tradicional es otra variable crítica. Los fabricantes migran hacia USB-C como conector dominante por su tamaño reducido y eficiencia eléctrica. Para portátiles ultradelgados o ciertos modelos de Apple, ni siquiera existen puertos físicos múltiples; por lo tanto, un pendrive estándar ya no encaja directamente. Es posible usar adaptadores, pero se pierde parte de la fiabilidad y velocidad en el proceso.

Sumado a eso, el almacenamiento en la nube se masificó. Para compartir archivos grandes ya no es necesario llevar un dispositivo físico: basta con enviar un enlace. Plataformas empresariales y servicios gratuitos modificaron el hábito de uso de pendrives que antes eran la opción más práctica.

Lo que hoy ocurre no implica el fin del USB como tecnología de conexión, sino el final del pendrive como objeto central. El estándar continuará presente en diversas formas —incluyendo USB-C— pero la memoria física portátil pierde protagonismo frente a sistemas más veloces, más flexibles y con mayor capacidad.