Ver ‘El caballero de los siete reinos’, el spin-off de ‘Juego de tronos’ completo y de manera segura

La historia se ambienta antes de los sucesos de 'Juego de Tronos' y después de 'La Casa de Dragón'. (Tomado de HBO Max)

El universo de George R. R. Martin continúa expandiéndose en televisión. El pasado 18 de enero de 2026, HBO Max estrenó en Estados Unidos y Latinoamérica la esperada serie ‘El caballero de los siete reinos’, una nueva producción ambientada en el mundo de ‘Juego de tronos’.

Esta propuesta llega tras el éxito de ‘La casa del dragón’, que debutó en 2022 y fortaleció la presencia de la franquicia en la pantalla chica.

Pese a que existen plataformas ilegales que ofrecen acceso sin costo a este contenido, los usuarios deben saber que el uso de servicios autorizados protege la experiencia del espectador, respeta los derechos de los creadores y contribuye al desarrollo de nuevas producciones.

Cuál es la única plataforma legal para ver “El caballero de los siete reinos”

HBO Max ofrece la emisión exclusiva y semanal de la serie en todas sus regiones. (Foto: HBO Max)

La única plataforma autorizada para ver ‘El caballero de los siete reinos’ es HBO Max, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica y Europa.

La serie se encuentra disponible exclusivamente en este servicio streaming, que posee los derechos de distribución mundial del contenido vinculado al universo de George R. R. Martin.

HBO Max estrena un capítulo nuevo cada domingo a las 22:00 (hora de Miami) para el público de América y a las 4:00 del lunes (hora local) en España. Se debe evitar sitios ilegales o enlaces de dudosa procedencia, porque pueden comprometer la seguridad de los usuarios y violar los derechos de autor.

De qué trata la nueva serie del universo de ‘Juego de tronos’ en HBO Max

La producción adapta los relatos de “Cuentos de Dunk y Egg”, centrados en Ser Duncan el Alto y su joven escudero. (Foto: HBO)

‘El caballero de los siete reinos’ adapta las novelas cortas de George R. R. Martin conocidas como “Cuentos de Dunk y Egg”. El eje central recae en las aventuras de Ser Duncan el Alto, un caballero errante, y su joven escudero Egg, un niño de origen enigmático cuya cabeza calva le otorgó ese apodo.

La historia se sitúa en el continente de Westeros, donde ambos personajes recorren diferentes regiones y participan en eventos cruciales para el devenir de la dinastía Targaryen. La primera temporada se ambienta 90 años antes de los sucesos de “Juego de tronos” y antes de la rebelión de Robert Baratheon.

La llegada de la serie fortalece el universo televisivo inspirado en las novelas de Martin. (Foto: captura del teaser oficial)

Durante este periodo, el trono de Westeros sigue bajo control de la familia Targaryen, aunque el relato se enfoca en un ambiente medieval sin la presencia de dragones ni criaturas fantásticas, porque estos seres se extinguieron tras la guerra que describe ‘La casa del dragón’.

Cuántos episodios tiene la primera temporada y cuál es su tiempo de duración

La temporada inicial de ‘El caballero de los siete reinos’ cuenta con seis episodios. El estreno semanal permite que la serie mantenga la expectativa en la audiencia, con la finalización prevista para el domingo 22 de febrero en Estados Unidos y Latinoamérica, y el lunes 23 en España.

La duración de cada episodio varía entre 31 y 42 minutos. El primer capítulo dura 42 minutos, mientras que los episodios posteriores oscilan entre 31 y 37 minutos.

La serie cuenta con seis episodios de entre 31 y 42 minutos, estrenados en HBO Max cada semana. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La estructura ajustada responde a la adaptación de una novela corta, enfocándose en un solo evento relevante de la cronología de Westeros.

Qué impacto puede tener este estreno en la franquicia de “Juego de tronos”

La llegada de “El caballero de los siete reinos” refuerza la apuesta de HBO Max por ampliar el universo de George R. R. Martin. Tras el fenómeno global de “Juego de tronos” y la buena recepción de “La casa del dragón”, la nueva producción busca captar tanto a los aficionados veteranos como a nuevos espectadores.

El éxito de esta serie podría impulsar otras adaptaciones de los relatos de George R. R. Martin, porque el autor ha publicado diversos cuentos y novelas en el mismo universo.