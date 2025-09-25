Tecno

Conoce el primer televisor Micro RGB del mundo: en qué consiste esta tecnología

El Smart TV de 115 pulgadas emplea micro LEDs rojos, verdes y azules para lograr negros profundos e incluye actualizaciones gratuitas del sistema operativo y medidas de protección

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Guardar
Es poco común que dispositivos
Es poco común que dispositivos cuenten con este sistema de retroalimentación. (Foto: Samsung)

La industria tecnológica presenta un avance en el mercado de pantallas con el primer televisor Micro RGB del mundo. Este dispositivo, desarrollado por la compañía surcoreana Samsung, incorpora retroiluminación RGB microscópica en un panel de 115 pulgadas.

La tecnología busca ofrecer mayor precisión en color, brillo y contraste para el entretenimiento en el hogar, e incorpora miles de micro LEDs rojos, verdes y azules bajo un patrón ultrafino, permitiendo control individual de cada punto de luz en la pantalla.

Con este avance, la definición, la exactitud de los colores y la profundidad de los negros, alcanzan estándares hasta ahora poco comunes en el segmento de televisores de gran tamaño.

Cómo funciona la tecnología Micro RGB

La colorización de la imagen
La colorización de la imagen mejora al igual que otros parámetros como la nitidez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema Micro RGB implementa una estructura de retroiluminación basada en micro LEDs independientes para cada uno de los colores primarios. Cada LED, de menos de 100 micrómetros de tamaño, se distribuye en el panel con un patrón que posibilita la manipulación precisa de la luz y el color en cada sección de la imagen.

De acuerdo con datos de la empresa, esta tecnología permite que los tonos y la intensidad de los colores respondan de manera exacta al contenido original, lo que optimiza la fidelidad visual en todas las escenas.

Asimismo, un elemento clave reside en el procesador Micro RGB, encargado de analizar y ajustar cada fotograma mediante técnicas avanzadas de inteligencia artificial.

El sistema identifica variaciones de imagen y sonido y adapta los parámetros en tiempo real para entregar una reproducción óptima. Además, el televisor utiliza la función Micro RGB Precision Color, la cual garantiza que cada tonalidad respete los valores definidos por el estándar internacional BT.2020 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

Qué ventajas ofrece respecto a otras tecnologías en televisores inteligentes

Los modelos actuales cuentan con
Los modelos actuales cuentan con un sistema de luz blanca o azul con filtros de colores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La principal diferencia frente a la retroiluminación LED convencional está en el nivel de precisión que se alcanza con los micro LEDs. Los dispositivos LED actuales emplean módulos de luz blanca o azul con filtros de color, un método que limita la capacidad de reproducción cromática y la pureza del negro.

El enfoque Micro RGB, basado en la manipulación directa de diodos rojos, verdes y azules, permite que el aparato controle el brillo, el contraste y el color pixel por pixel.

Según la certificación emitida por el Verband der Elektrotechnik (VDE), instituto alemán de evaluación en ingeniería eléctrica, la pantalla Micro RGB cubre el 100% del espacio de color BT.2020, un registro superior al de la mayoría de televisores domésticos.

Esta capacidad favorece la reproducción de contenidos cinematográficos y videojuegos con un rango dinámico expandido y mayor realismo.

Cómo se transforma la experiencia de uso del televisor

La pantalla se adapta a
La pantalla se adapta a diferentes condiciones ambientales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Taeyong Son, vicepresidente ejecutivo y líder del grupo de investigación y desarrollo de la División de Visual Display de Samsung Electronics, “el televisor RGB de Samsung alcanza una precisión sin precedentes en el control de LEDs RGB a escala micrométrica”.

El nuevo televisor Micro RGB presenta funciones orientadas a mejorar tanto la calidad visual como el uso cotidiano. Una de ellas es la tecnología Glare Free, que reduce los reflejos generados por fuentes de luz ambiental, lo que permite a los usuarios seguir disfrutando la imagen en habitaciones iluminadas.

El asistente de voz Bixby, impulsado por inteligencia artificial generativa, facilita la interacción con el televisor y personaliza la experiencia según las preferencias del usuario.

El diseño metálico ultrafino, uno de los atributos de este modelo, aporta un perfil minimalista pensado para encajar en distintos tipos de ambientes. Además, el sistema operativo Tizen ofrece actualizaciones gratuitas durante siete años, lo que extiende el ciclo de vida útil del producto y garantiza acceso a nuevas funciones.

Qué funciones seguridad y soporte tiene este modelo

Se ha comprobado que existe
Se ha comprobado que existe la probabilidad de ser espiado a través de estos aparatos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El televisor Micro RGB incorpora la plataforma de seguridad Samsung Knox, destinada a proteger datos personales sensibles almacenados en el dispositivo.

Esta solución verifica la integridad del sistema operativo y previene vulnerabilidades ante amenazas externas. Entre las características adicionales, se incluyen mecanismos de protección automática y gestión de permisos de aplicaciones.

En cuanto al soporte de software, el fabricante informa que se mantendrá el sistema operativo actualizado a través de un programa de renovaciones periódicas, abarcando correcciones de seguridad y mejoras funcionales.

Temas Relacionados

TelevisorMicro RGBTecnologíaSmart TVLEDsLo último en tecnología

Últimas Noticias

Google reveló que el 90% de los profesionales tecnológicos ya usa inteligencia artificial en su trabajo

La adopción masiva de sistemas inteligentes transformó la dinámica de los equipos y redefine la eficiencia en la industria del software, según el DORA Report 2025

Google reveló que el 90%

Luis Videgaray crea empresa de IA en EEUU con yerno del presidente Donald Trump como socio

El exsecretario de Hacienda en México regresó a la vida pública con esta nueva incursión en el mundo de los negocios

Luis Videgaray crea empresa de

Epic Games Store anuncia los dos juegos gratuitos que cierran septiembre de 2025

Los jugadores podrán reclamar sin costo un viaje oscuro y desafiante inspirado en la mitología oriental y una comedia interactiva llena de humor absurdo

Epic Games Store anuncia los

La inteligencia artificial acelera el desarrollo de tratamientos médicos personalizados

El auge de la simulación digital permite probar miles de millones de combinaciones moleculares y abre nuevas posibilidades para combatir enfermedades complejas, según expertos

La inteligencia artificial acelera el

Google prepara la llegada de Android para PC: esto es lo que se sabe hasta ahora

Cristiano Amon, director ejecutivo de Qualcomm, reveló que tuvo la oportunidad de probar una versión de este sistema operativo diseñada para computadores y aseguró que le pareció increíble

Google prepara la llegada de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple crimen narco en Florencio

Triple crimen narco en Florencio Varela, en vivo: trasladan a los detenidos para que declaren ante el fiscal del caso

Eduardo García, obispo de San Justo: “Nos es más fácil luchar contra el hambre que contra los narcos”

La estrategia electoral que planea Milei luego de su viaje a Nueva York: qué destinos del país podría visitar

El nuevo look de Kate Middleton: melena dorada, tiara de Lady Di y aire pop en la familia real

Un ex director del FMI dijo que la Argentina debería dejar flotar al dólar tras el apoyo del Tesoro de EEUU

INFOBAE AMÉRICA
La caravana de palestinos que

La caravana de palestinos que huyen de la ofensiva israelí en Gaza no se detiene: “No sabemos a dónde vamos”

La ONU denunció que se eliminaron las garantías básicas de los derechos humanos en Nicaragua

Casi la mitad de Cuba volverá a estar a oscuras este jueves

Zelensky gestiona un arma de mayor alcance y advirtió a Moscú: “Necesitan saber dónde están sus refugios antiaéreos”

Uruguay asegura que no gastará “un peso” en organizar el Mundial 2030 y pide que Punta del Este sea sede del sorteo

TELESHOW
Maxi López contó cómo se

Maxi López contó cómo se prepara para su participación en Masterchef Celebrity con Wanda Nara

Daniela Celis postergó su gran sueño por la salud de Thiago Medina: “Paré mi vida por mis hijas y por él”

El conmovedor mensaje de Gianinna Maradona a Claudia Villafañe tras su viaje a Nápoles: “Te vi brillar”

Mario Pergolini sorprendió a Peter Lanzani con una foto retro de su infancia: “Eras modelo”

Evangelina Anderson deslumbra en Milán: glamour, sensualidad y estilo chic en la semana de la moda