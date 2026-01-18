Por qué se infla la batería de mi celular y qué puedo hacer para evitarlo

Así puedes prevenir que la batería de tu teléfono se hinche y evitar riesgos mayores - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El teléfono móvil se ha convertido en una herramienta indispensable para la vida cotidiana, pero también puede presentar fallas que ponen en riesgo tanto el dispositivo como la seguridad del usuario.

Una de las situaciones más peligrosas es la hinchazón de la batería, un problema que puede pasar desapercibido hasta que los daños son evidentes. Comprender por qué ocurre y cómo prevenirlo es esencial para prolongar la vida útil del equipo y evitar incidentes graves.

Aunque los teléfonos actuales incluyen sistemas de seguridad y baterías de mejor calidad, la posibilidad de que se produzca este fallo sigue existiendo. El principal inconveniente radica en que, en la mayoría de los dispositivos modernos, la batería está sellada y el usuario no puede detectarla fácilmente.

El secreto para alargar la vida útil del celular está en los cuidados de carga y la detección temprana de fallas - (Imagen ilustrativa Infobae)

Muchas personas recién perciben el problema cuando la carcasa comienza a abrirse, la pantalla se levanta o aparecen manchas extrañas.

Por qué se infla la batería de un celular

La mayoría de los smartphones utilizan baterías de iones de litio, conocidas por su capacidad, ligereza y eficiencia. Sin embargo, estas baterías pueden hincharse debido a diversas causas:

Defectos de fábrica : Fallas en la fabricación o materiales de baja calidad facilitan la acumulación de gases en el interior.

Uso inadecuado : De acuerdo con Samsung, exponer el teléfono a altas temperaturas, utilizar cargadores no originales o dejarlo cargando durante largos periodos puede alterar las reacciones químicas internas.

Desgaste natural: Con el tiempo, las celdas de litio se degradan y pueden producir gases que quedan atrapados en la batería sellada.

El gas acumulado presiona las paredes internas de la batería, provocando que se expanda. Esta deformación no solo compromete el funcionamiento del dispositivo, también puede causar fugas, incendios o explosiones.

Cómo prevenir que la batería se infle

De los hábitos de carga al servicio técnico: cómo actuar si detectas una batería inflada en el móvil - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prevenir la hinchazón de la batería es posible si se adoptan hábitos adecuados de uso y carga. Estas recomendaciones ayudan a reducir riesgos y a prolongar la vida útil del teléfono:

Mantener la carga entre 20% y 80% : Evitar cargar o descargar la batería por completo, ya que los extremos estresan las celdas y aceleran su deterioro.

Desconectar antes del 100% : No dejar el teléfono enchufado mucho tiempo después de alcanzar la carga total.

No usar el dispositivo mientras carga : Utilizar aplicaciones pesadas o jugar durante la carga genera calor adicional y daña la batería.

Evitar el calor : No cargar el móvil expuesto al sol, dentro del coche ni usando fundas que impidan la disipación de calor.

Utilizar cargadores originales o certificados: Los cargadores genéricos pueden provocar picos de voltaje y dañar los componentes internos.

Además el calor es uno de los factores que más afecta la salud de la batería. El exceso de temperatura acelera la degradación química y puede desencadenar la formación de gases. Es fundamental evitar ambientes calurosos y retirar fundas gruesas durante la carga.

Qué hacer si la batería ya se hinchó

Si se detecta que la batería está inflada, no debe seguir utilizándose el dispositivo. Tampoco es seguro intentar pinchar la batería o manipularla con objetos punzantes, ya que el gas acumulado es inflamable y puede generar incendios o lesiones.

Pasos a seguir:

Apagar el celular de inmediato. No volver a cargarlo bajo ninguna circunstancia. Llevar el dispositivo a un servicio técnico autorizado para reemplazar la batería por una nueva y original.

Intentar reparar o manipular la batería en casa representa un riesgo para la integridad física y puede dañar irreversiblemente el dispositivo.

Aunque los casos de baterías hinchadas son poco frecuentes, ignorar los síntomas puede derivar en daños mayores o incluso poner en peligro a las personas cercanas. La prevención, la detección temprana y la intervención profesional son fundamentales para garantizar la seguridad.

La batería inflada no es un desperfecto menor. Atender la situación a tiempo y adoptar buenos hábitos de carga contribuye a preservar el teléfono y, sobre todo, protege al usuario frente a un riesgo que puede evitarse.