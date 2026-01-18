Tecno

Por qué se infla la batería de mi celular y qué puedo hacer para evitarlo

Mantener la carga entre 20% y 80%, usar cargadores originales y evitar el calor excesivo son recomendaciones de fabricantes para prolongar la vida del dispositivo

Guardar
Así puedes prevenir que la
Así puedes prevenir que la batería de tu teléfono se hinche y evitar riesgos mayores - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El teléfono móvil se ha convertido en una herramienta indispensable para la vida cotidiana, pero también puede presentar fallas que ponen en riesgo tanto el dispositivo como la seguridad del usuario.

Una de las situaciones más peligrosas es la hinchazón de la batería, un problema que puede pasar desapercibido hasta que los daños son evidentes. Comprender por qué ocurre y cómo prevenirlo es esencial para prolongar la vida útil del equipo y evitar incidentes graves.

Aunque los teléfonos actuales incluyen sistemas de seguridad y baterías de mejor calidad, la posibilidad de que se produzca este fallo sigue existiendo. El principal inconveniente radica en que, en la mayoría de los dispositivos modernos, la batería está sellada y el usuario no puede detectarla fácilmente.

El secreto para alargar la
El secreto para alargar la vida útil del celular está en los cuidados de carga y la detección temprana de fallas - (Imagen ilustrativa Infobae)

Muchas personas recién perciben el problema cuando la carcasa comienza a abrirse, la pantalla se levanta o aparecen manchas extrañas.

Por qué se infla la batería de un celular

La mayoría de los smartphones utilizan baterías de iones de litio, conocidas por su capacidad, ligereza y eficiencia. Sin embargo, estas baterías pueden hincharse debido a diversas causas:

  • Defectos de fábrica: Fallas en la fabricación o materiales de baja calidad facilitan la acumulación de gases en el interior.
  • Uso inadecuado: De acuerdo con Samsung, exponer el teléfono a altas temperaturas, utilizar cargadores no originales o dejarlo cargando durante largos periodos puede alterar las reacciones químicas internas.
  • Desgaste natural: Con el tiempo, las celdas de litio se degradan y pueden producir gases que quedan atrapados en la batería sellada.

El gas acumulado presiona las paredes internas de la batería, provocando que se expanda. Esta deformación no solo compromete el funcionamiento del dispositivo, también puede causar fugas, incendios o explosiones.

Cómo prevenir que la batería se infle

De los hábitos de carga
De los hábitos de carga al servicio técnico: cómo actuar si detectas una batería inflada en el móvil - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prevenir la hinchazón de la batería es posible si se adoptan hábitos adecuados de uso y carga. Estas recomendaciones ayudan a reducir riesgos y a prolongar la vida útil del teléfono:

  • Mantener la carga entre 20% y 80%: Evitar cargar o descargar la batería por completo, ya que los extremos estresan las celdas y aceleran su deterioro.
  • Desconectar antes del 100%: No dejar el teléfono enchufado mucho tiempo después de alcanzar la carga total.
  • No usar el dispositivo mientras carga: Utilizar aplicaciones pesadas o jugar durante la carga genera calor adicional y daña la batería.
  • Evitar el calor: No cargar el móvil expuesto al sol, dentro del coche ni usando fundas que impidan la disipación de calor.
  • Utilizar cargadores originales o certificados: Los cargadores genéricos pueden provocar picos de voltaje y dañar los componentes internos.

Además el calor es uno de los factores que más afecta la salud de la batería. El exceso de temperatura acelera la degradación química y puede desencadenar la formación de gases. Es fundamental evitar ambientes calurosos y retirar fundas gruesas durante la carga.

Qué hacer si la batería ya se hinchó

Si se detecta que la batería está inflada, no debe seguir utilizándose el dispositivo. Tampoco es seguro intentar pinchar la batería o manipularla con objetos punzantes, ya que el gas acumulado es inflamable y puede generar incendios o lesiones.

Pasos a seguir:

  1. Apagar el celular de inmediato.
  2. No volver a cargarlo bajo ninguna circunstancia.
  3. Llevar el dispositivo a un servicio técnico autorizado para reemplazar la batería por una nueva y original.

Intentar reparar o manipular la batería en casa representa un riesgo para la integridad física y puede dañar irreversiblemente el dispositivo.

Aunque los casos de baterías hinchadas son poco frecuentes, ignorar los síntomas puede derivar en daños mayores o incluso poner en peligro a las personas cercanas. La prevención, la detección temprana y la intervención profesional son fundamentales para garantizar la seguridad.

La batería inflada no es un desperfecto menor. Atender la situación a tiempo y adoptar buenos hábitos de carga contribuye a preservar el teléfono y, sobre todo, protege al usuario frente a un riesgo que puede evitarse.

Temas Relacionados

Batería infladaBatería hinchadaCelularTeléfonoTecnología-NoticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Qué es más barato: apagar y encender el aire acondicionado o dejarlo funcionando todo el día

Expertos advierten que el consumo del electrodoméstico depende más de su uso que del tiempo encendido. Mantenerlo a 24-25 grados, evitar cambios bruscos y aprovechar el modo ECO puede reducir el gasto hasta un 30%

Qué es más barato: apagar

Microsoft es la marca más suplantada para crear estafas: este es el top 10 con Apple, Google y más

La obtención de credenciales de acceso a cuentas corporativas y servicios en la nube son los principales objetivos

Microsoft es la marca más

Steve Jobs odió tanto esta película de Marvel que llamó al CEO de Disney para quejarse

Una de las cintas de Ironman no fue del gusto del cofundador de Apple, pese a ser una de las que inició el auge de la filmografía de Los Vengadores

Steve Jobs odió tanto esta

Cómo encontrar, bloquear y borrar datos de un teléfono celular perdido o robado

Utilizar las funciones de rastreo, bloqueo remoto y borrado ayuda a mantener la privacidad y evitar fraudes cuando se pierde o roban dispositivos

Cómo encontrar, bloquear y borrar

La caída de Black Ops 7: por primera vez en 10 años Call of Duty no está en el top 5 de lo más vendido de PlayStation

Activision reconoció el mal desempeño de su juego, que mantendrá sus lanzamientos anuales

La caída de Black Ops
DEPORTES
Con la presencia del último

Con la presencia del último campeón Independiente Rivadavia de Mendoza, la Copa Argentina 2026 comenzará con dos partidos

Boca Juniors disputará su segundo amistoso del año frente a Olimpia de Paraguay: hora, TV y formaciones

El especial saludo de River Plate a Marcelo Gallardo en el día de su cumpleaños 50: “Toda una vida en casa”

El sentido homenaje de Francisco Cerúndulo a Guillermo Salatino tras avanzar de ronda en el Australian Open

Australian Open: los argentinos Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña ganaron en el debut

TELESHOW
Company, el fenómeno teatral que

Company, el fenómeno teatral que puso a Fer Dente a hablar de amor, soledad y segundas oportunidades

El fenómeno de El funeral de los objetos: con seis años en cartel, brilla en Buenos Aires y en Mar del Plata

Jimena Cyrulnik recordó su incómodo encuentro con Julio Iglesias: “Un señor mayor queriéndome levantar”

Alegría, amor, luces junto al mar y un vestido plateado: la noche única de Pampita para celebrar su cumpleaños

Santiago “Bati” Larrivey y su pareja, entre mates y caminatas en Punta del Este

INFOBAE AMÉRICA

Francia solicitará activar la “bazuca”

Francia solicitará activar la “bazuca” comercial de la UE en respuesta a los aranceles anunciados por Trump por Groenlandia

Nasry Asfura busca estrechar los vínculos entre Honduras e Israel para un futuro de “tranquilidad y paz” para ambos países

Los portugueses acuden a las urnas en unas elecciones presidenciales marcadas por el avance de la extrema derecha

El régimen de Irán advirtió que los manifestantes detenidos sufrirán castigos “firmes y rápidos”

Un hombre enfrentará cadena perpetua por matar a cinco de sus hijos, menores de seis meses