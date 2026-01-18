Tecno

Cómo encontrar, bloquear y borrar datos de un teléfono celular perdido o robado

Utilizar las funciones de rastreo, bloqueo remoto y borrado ayuda a mantener la privacidad y evitar fraudes cuando se pierde o roban dispositivos

El localizador de Android protege
El localizador de Android protege tu móvil perdido: guía para bloquear, rastrear y borrar datos personales

Perder el teléfono móvil implica mucho más que quedarse sin un dispositivo. Con él se va información personal, acceso a cuentas y datos privados que pueden quedar expuestos en manos ajenas. Saber cómo localizar, bloquear y borrar un celular perdido o robado es fundamental para proteger la privacidad y evitar riesgos mayores.

Actualmente Android ofrece herramientas sencillas para actuar de inmediato desde cualquier lugar.

La inmediatez en la respuesta marca la diferencia. Con los recursos adecuados, es posible rastrear el dispositivo, bloquearlo para impedir el acceso y, si es necesario, eliminar toda la información almacenada. Esta guía explica los pasos para hacerlo, así como las medidas preventivas recomendadas para reducir el impacto de una pérdida o robo.

El secreto para no perder
El secreto para no perder la privacidad tras un robo de celular está en la acción inmediata con las herramientas de Android

Cómo configurar tu celular para rastrearlo

Antes de enfrentar una posible pérdida, es importante que el teléfono cumpla con ciertos requisitos:

  • Tener una cuenta de Google vinculada.
  • Mantener Localizador activado.
  • Asegurarse de que el dispositivo es visible en Google Play.
  • Conectarlo a una red móvil o WiFi.
  • Configurar un PIN, patrón o contraseña de bloqueo.

Estas precauciones permiten aprovechar todas las funciones de seguridad y recuperación.

Cómo localizar un dispositivo Android perdido

  1. Accede a Localizador (Find My Device): Desde otro teléfono, tablet o un navegador, abre la aplicación Localizador o visita android.com/find.
  2. Inicia sesión con tu cuenta de Google. Si es tu dispositivo, selecciona “Continuar como [tu nombre]”. Para ayudar a otra persona, usa el modo invitado.
  3. Selecciona el dispositivo perdido. Al hacerlo, el dispositivo recibirá una notificación y podrás ver su ubicación en el mapa con un margen de precisión que varía según el entorno.
  4. Opciones disponibles:
    1. Obtener indicaciones para llegar al dispositivo.
    2. Buscar cercanos: Si la ubicación es muy precisa, la app muestra una forma que se rellena al acercarte.
    3. Reproducir sonido: Hace sonar el teléfono durante 5 minutos, incluso si está en silencio.
    4. Ver última ubicación conocida: Si el móvil está apagado o sin conexión, se muestra la última posición registrada.
Con opciones como el rastreo,
Con opciones como el rastreo, la visualización de la última ubicación y el borrado a distancia, es posible impedir accesos no autorizados y reducir el impacto de la pérdida

Cómo bloquear el teléfono de forma remota

Si no logras recuperar el dispositivo, puedes marcarlo como perdido. Esta función permite:

  • Bloquear el teléfono con tu PIN o contraseña.
  • Mostrar un mensaje personalizado y un número de contacto en la pantalla para facilitar la devolución.
  • Evitar que terceros accedan a tus datos o aplicaciones.

Cómo borrar todos los datos del dispositivo

Cuando la recuperación no es posible o existe el riesgo de uso indebido, la opción más segura es borrar la información de manera remota. Este proceso elimina todos los datos personales, aplicaciones y configuraciones del teléfono. Para hacerlo:

  1. Selecciona “Restablecer el estado de fábrica” en la app Localizador o desde el sitio web.
  2. Ten en cuenta que esta acción es irreversible, y la ubicación dejará de estar disponible después del borrado.

Existen algunas consideraciones a tener en cuenta al utilizar las funciones de borrado remoto. Este procedimiento generalmente no elimina la información que se encuentra almacenada en tarjetas SD.

Además, una vez que el teléfono ha sido borrado, será necesario ingresar la contraseña de Google para volver a utilizar el dispositivo. En caso de que el teléfono esté vinculado a Family Link, los dispositivos supervisados de menores aparecerán de forma automática en la pestaña familiar de la aplicación Localizador.

Mantener la ubicación activada, proteger
Mantener la ubicación activada, proteger el acceso y reportar el IMEI al operador son estrategias esenciales para preservar la información personal y evitar fraudes tras un incidente con el teléfono móvil

Localización con un reloj Wear OS

Si usas un smartwatch con Wear OS conectado a tu móvil o tablet Android, puedes localizar el dispositivo desde el reloj, siempre que ambos estén conectados a internet.

Qué hacer con el número IMEI

El número IMEI es clave para inhabilitar el dispositivo a través del operador de telefonía. Puedes consultarlo en la app Localizador o en los ajustes del teléfono. Reportar el IMEI a la compañía móvil ayuda a bloquear el acceso a la red, aunque el dispositivo cambie de tarjeta SIM.

Consejos para evitar pérdidas y fraudes

  • Activa siempre la ubicación y el bloqueo de pantalla.
  • No compartas contraseñas ni códigos de verificación.
  • Mantén actualizado el sistema operativo y las aplicaciones de seguridad.

La prevención y la acción rápida son esenciales para proteger la privacidad y los datos personales en caso de pérdida o robo del celular. Configura tus dispositivos y conoce las opciones de Localizador para actuar a tiempo ante cualquier incidente.

