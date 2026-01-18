Cómo detectar si alguien entró a tu cuenta de WhatsApp para espiarte y qué hacer para evitarlo

El phishing con códigos QR y el intercambio de SIM son métodos utilizados para espiar cuentas de WhatsApp. (Imagen ilustrativa Infobae)

Detectar accesos no autorizados en WhatsApp es una preocupación creciente entre usuarios. El aumento de métodos de espionaje y hackeo exige conocer señales de alerta y aplicar medidas de protección para resguardar la privacidad de tus conversaciones.

Métodos para espiar tu cuenta de WhatsApp

Los ciberdelincuentes emplean diversas estrategias para acceder a cuentas ajenas o espiar chats. El phishing de códigos QR o quishing es una de las vías más utilizadas: consiste en engañar al usuario para que escanee un código malicioso y así obtener acceso a la cuenta sin que la víctima lo note.

Otra técnica habitual es el intercambio de SIM. El atacante persuade al proveedor para emitir una nueva SIM con tu número, lo que le permite instalar WhatsApp en otro dispositivo y recibir tus mensajes. El secuestro de sesión es otro riesgo, sobre todo al conectarse a redes WiFi públicas poco seguras, que pueden ser usadas para interceptar datos y tomar el control de cuentas.

El uso de keyloggers y aplicaciones espía representa un peligro adicional. Estos programas pueden registrar pulsaciones del teclado, capturar contraseñas y recopilar información confidencial, incluso acceder a tus contactos, chats, cámara y micrófono.

La presencia de dispositivos desconocidos en la lista de “Dispositivos vinculados” puede indicar un acceso no autorizado. (Reuters)

El acceso no autorizado también puede darse mediante WhatsApp Web y la versión de escritorio. Si alguien escanea el código QR desde tu móvil, puede mantener una sesión activa en otro ordenador sin que lo adviertas.

Indicios de que tu cuenta de WhatsApp está siendo espiada

Detectar si tu cuenta fue vulnerada requiere observar ciertos indicios. Uno de los más claros es la aparición de dispositivos desconocidos entre los vinculados a tu cuenta. Verifica esto en el menú de “Dispositivos vinculados” de la app. Si encuentras navegadores, sistemas operativos o ubicaciones desconocidas, es probable que exista una sesión abierta sin tu consentimiento.

Otras señales de alerta:

Mensajes enviados o leídos que no realizaste.

Llamadas no efectuadas por ti.

Cambios inesperados en tu perfil, como foto o información personal.

Códigos de verificación recibidos sin haberlos solicitado, lo que indica intentos de registro en otro dispositivo.

Comportamiento irregular en la hora de última conexión o estado en línea activo cuando no usas la app.

Ausencia de notificaciones al iniciar sesión en WhatsApp Web desde un navegador externo.

Aplicaciones espía y keyloggers representan una amenaza para la privacidad de las conversaciones en WhatsApp. (Reuters)

Revisa con frecuencia las sesiones abiertas y verifica la hora de última conexión de cada una para identificar accesos indebidos.

Recomendaciones para proteger tu cuenta

El primer paso es controlar el acceso físico a tu dispositivo. Configura un bloqueo de pantalla sólido con PIN, contraseña, patrón o biometría. Activa el bloqueo de la propia app si tu teléfono lo permite.

Mantén actualizada la aplicación de WhatsApp para contar con las últimas medidas de seguridad. Desconfía de mensajes o llamadas sospechosos, especialmente si solicitan datos personales o códigos de verificación. Recuerda que WhatsApp nunca pide estos códigos por chat.

Revisa periódicamente las aplicaciones instaladas en tu teléfono. Si encuentras alguna herramienta desconocida que graba pantalla, duplica notificaciones o registra pulsaciones, considera hacer un reinicio de fábrica para eliminar software espía.

Cambios inesperados en el perfil o mensajes enviados sin tu consentimiento son señales de posible hackeo. (Bloomberg)

Activa la verificación en dos pasos: accede a “Ajustes” > “Cuenta” > “Verificación en dos pasos”, introduce un PIN y asocia un correo electrónico de recuperación. Así, aunque alguien tenga tu SIM o QR, no podrá activar la cuenta sin tu código personal.

Ajusta la configuración de privacidad limitando quién puede ver tu foto, última conexión y tu información. Restringe el acceso solo a contactos de confianza y desactiva la opción que permite que desconocidos te añadan a grupos sin tu permiso.

Estas medidas refuerzan la seguridad y ayudan a mantener tus conversaciones y datos personales protegidos frente a intentos de espionaje.