Tecno

WhatsApp bajo amenaza: cómo proteger tu cuenta del espionaje digital y las estafas más comunes

La verificación en dos pasos y la desconfianza frente a mensajes sospechosos se consolidan como medidas clave para reducir el riesgo de accesos no autorizados y fraudes

WhatsApp alerta sobre fraudes y
WhatsApp alerta sobre fraudes y espionaje. - crédito Secretaría de Seguridad

WhatsApp refuerza sus sistemas de seguridad ante el aumento de fraudes, espionaje digital y ataques con software malicioso que buscan vulnerar cuentas y robar información personal.

Aunque la plataforma mantiene el cifrado de extremo a extremo como pilar central de su privacidad, la compañía advierte que las amenazas actuales ya no se limitan a la interceptación de mensajes, sino que incluyen técnicas cada vez más sofisticadas para infiltrarse directamente en los dispositivos de los usuarios.

La aplicación de mensajería, una de las más utilizadas a nivel global, se ha convertido en un objetivo prioritario para ciberdelincuentes debido al volumen de datos personales, conversaciones privadas y contactos que concentra.

WhatsApp da sus recomendaciones para
WhatsApp da sus recomendaciones para evitar fraudes y espionaje en la cuenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a este escenario, Meta —empresa propietaria de WhatsApp— asegura que mantiene un monitoreo constante de posibles riesgos y trabaja de manera permanente para detectar comportamientos anómalos, bloquear actividades sospechosas y anticiparse a nuevas modalidades de ataque.

El cifrado de extremo a extremo sigue siendo la base de la seguridad en WhatsApp. Este sistema impide que terceros, incluidos los propios servidores de la plataforma, puedan leer el contenido de mensajes, llamadas, fotos o audios durante su transmisión. Solo el emisor y el receptor tienen acceso a la información, una característica que la compañía destaca como clave para la protección de la privacidad.

Sin embargo, WhatsApp reconoce que el mayor peligro hoy no está en el contenido de los mensajes, sino en el acceso al dispositivo. Empresas de spyware comercial, grupos criminales y actores maliciosos desarrollan herramientas diseñadas para explotar fallas en aplicaciones, sistemas operativos o hábitos descuidados de los usuarios. En muchos casos, el ataque comienza con un enlace engañoso, una descarga falsa o un archivo aparentemente inofensivo que instala malware sin que la víctima lo note.

Evitar ingresar a enlaces desconocidos,
Evitar ingresar a enlaces desconocidos, así sea de contactos cercanos, es importante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas amenazas permiten a los atacantes espiar conversaciones, acceder a archivos, activar micrófonos o cámaras, y recolectar información sensible. En otros casos, el objetivo es tomar control de la cuenta para realizar estafas, suplantar identidades o extorsionar a contactos cercanos.

Para enfrentar este panorama, WhatsApp combina sistemas automatizados, análisis de patrones de comportamiento y reportes de seguridad internos y externos. La empresa también colabora con investigadores, expertos en ciberseguridad y otras compañías del sector para identificar vulnerabilidades y corregirlas antes de que sean explotadas a gran escala.

No obstante, la plataforma insiste en que la protección de la cuenta no depende únicamente de la tecnología. El rol del usuario es determinante. Una de las recomendaciones principales es mantener siempre actualizado el sistema operativo del teléfono y la aplicación, ya que muchas actualizaciones incluyen parches de seguridad diseñados para cerrar brechas detectadas recientemente.

El comportamiento del usuario es
El comportamiento del usuario es importante para evitar caer en fraudes. (Foto: Meta)

Otra medida clave es desconfiar de enlaces, archivos o mensajes inesperados, incluso si parecen provenir de contactos conocidos. Los ciberdelincuentes suelen aprovechar cuentas comprometidas para enviar contenido malicioso y generar confianza. También se aconseja evitar la instalación de aplicaciones desde tiendas no oficiales o enlaces externos, una de las vías más comunes para la propagación de spyware.

WhatsApp recomienda activar la verificación en dos pasos, una función que añade una capa extra de seguridad mediante un PIN personal. Esta opción dificulta que terceros puedan registrar la cuenta en otro dispositivo, incluso si logran obtener el código de verificación por SMS.

En situaciones donde la plataforma detecta que un usuario pudo haber estado bajo amenaza, Meta puede comunicarse directamente a través de un chat oficial dentro de WhatsApp. Estos mensajes se identifican claramente con el nombre “Soporte de WhatsApp” y una marca de verificación azul, un detalle fundamental para diferenciar comunicaciones legítimas de intentos de estafa que imitan mensajes del sistema.

Los usuarios de WhatsApp tienen
Los usuarios de WhatsApp tienen la opción de aumentar capas de seguridad. (Foto: WhatsApp)

La compañía subraya que nunca solicita códigos de verificación, contraseñas ni datos personales sensibles a través de mensajes privados. Cualquier contacto que pida este tipo de información debe considerarse sospechoso.

El crecimiento de los fraudes digitales y del espionaje móvil refleja una tendencia más amplia: a medida que las aplicaciones concentran más información personal, también se vuelven más atractivas para los atacantes. En ese contexto, la seguridad ya no depende solo de las plataformas, sino también de la atención diaria de los usuarios y de la adopción de buenas prácticas digitales.

WhatsApp sostiene que continuará reforzando sus sistemas de protección, pero recuerda que la prevención empieza en cada dispositivo. Mantener hábitos seguros, informarse sobre nuevas amenazas y aprovechar las herramientas de seguridad disponibles sigue siendo la mejor defensa para proteger las conversaciones y los datos personales en un entorno digital cada vez más complejo.

