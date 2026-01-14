Teléfonos que ya no son compatibles con WhatsApp: lista actualizada a enero de 2026

WhatsApp eliminó el soporte para celulares que no alcanzan Android 5.0 o iOS 15.1. (Imagen ilustrativa Infobae)

Periódicamente, WhatsApp elimina su soporte para una amplia gama de celulares Android y iPhone que no cumplen con los requisitos técnicos que requieren sus últimas actualizaciones. Esa ‘lista negra’ se mantiene actualizada, por lo que sabemos los modelos excluidos actualmente (enero de 2026).

La actualización de requisitos técnicos responde, según Meta, a la necesidad de mejorar la seguridad y el funcionamiento general del servicio. De acuerdo con las directrices oficiales, la compatibilidad con sistemas desactualizados obstaculiza la incorporación de nuevas características y dificulta la protección contra amenazas informáticas.

Modelos que dejan de ser compatibles con WhatsApp

Entre los modelos Android que ya no podrán ejecutar WhatsApp figuran el Samsung Galaxy S4, el Samsung Galaxy Ace 4, el LG Optimus L3 II, el Sony Xperia M, el Huawei Ascend Mate y el HTC Desire 500. Todos ellos presentan una limitación: no es posible actualizarlos a Android OS 5.0, requisito mínimo para la versión más reciente de la aplicación.

Modelos como Samsung Galaxy S4 y iPhone 6 ya no pueden usar la app de mensajería. (Imagen ilustrativa Infobae)

La restricción se extiende a cualquier teléfono Android lanzado antes de 2014 que no haya recibido las actualizaciones necesarias de su fabricante. Esto implica que la lista podría ampliarse en el futuro, e incluso afectar a modelos con nombres menos populares mientras operen con sistemas anteriores al umbral exigido.

Respecto a Apple, los usuarios de iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus se verán igualmente excluidos, ya que estos no pueden alcanzar iOS 15.1, la nueva versión mínima requerida. Esta medida deja fuera a una generación entera de dispositivos que, hasta hace poco, seguían en circulación.

Riesgos y recomendaciones

La consecuencia inmediata para los afectados será la imposibilidad de instalar o actualizar WhatsApp. El usuario perderá acceso a nuevas funciones y quedará expuesto a problemas de seguridad, ya que estos equipos dejarán de recibir parches y asistencia técnica.

La medida de Meta responde a motivos de seguridad y funcionamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes enfrenten esta situación tienen varias opciones. Una de las más recomendadas es realizar una copia de seguridad de los chats antes de que se bloquee el servicio. En el caso de Android, este proceso se realiza desde el menú de configuración y permite guardar toda la información en Google Drive. Para iPhone, el respaldo se hace a través de iCloud, lo que facilita la recuperación de mensajes y archivos multimedia al migrar a un nuevo dispositivo.

Algunos usuarios podrían comprobar si existe una actualización disponible para su sistema operativo, ya que ciertos fabricantes lanzan versiones compatibles para equipos más antiguos. Si esto no es posible, la única alternativa viable será adquirir un teléfono que cumpla con los requisitos, instalar WhatsApp y restaurar la copia de seguridad para no perder el historial.

Existe también la opción de migrar a otras aplicaciones de mensajería que sigan funcionando en sistemas obsoletos. Sin embargo, dado que la mayoría de contactos suele emplear WhatsApp, se recomienda avisar de cualquier cambio de número o plataforma para mantener la comunicación.

Se recomienda respaldar los chats antes de perder el acceso a WhatsApp. (Reuters)

La actualización de la “lista negra” de WhatsApp es un recordatorio de que la tecnología avanza de forma constante. Según las pautas de Meta, la prioridad es ofrecer una experiencia estable y segura, centrando el desarrollo en dispositivos capaces de responder a las demandas de la plataforma.