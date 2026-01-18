Tecno

16 maneras de consumir menos electricidad en casa y ahorrar dinero

Incorporar iluminación LED, electrodomésticos eficientes y gestos simples como apagar dispositivos y regular la climatización permite a las familias disminuir el consumo de electricidad

Así contribuyen la tecnología y
Así contribuyen la tecnología y los pequeños cambios a un consumo eléctrico más responsable y sostenible - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento sostenido en el costo de la electricidad y la necesidad de adoptar hábitos más responsables han hecho que millones de familias busquen nuevas estrategias para reducir el consumo energético en el hogar.

Además de ahorrar dinero en la factura de luz, cada kilovatio no utilizado significa una menor emisión de gases de efecto invernadero, lo que contribuye directamente a mitigar el cambio climático. De acuerdo con la empresa eléctrica Elecmor, implementar medidas sencillas y modificar algunos hábitos cotidianos puede marcar una diferencia significativa tanto en el presupuesto mensual como en el impacto ambiental.

Las siguientes recomendaciones están enfocadas en la eficiencia, la optimización de recursos y el uso consciente de la tecnología. No requieren grandes inversiones y pueden aplicarse en cualquier vivienda.

El secreto para optimizar el
El secreto para optimizar el uso de energía está en la combinación de tecnología eficiente y hábitos cotidianos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Iluminación: el primer paso para ahorrar

  1. Usa focos de bajo consumo: Sustituye las bombillas incandescentes por LED o focos de bajo consumo. Estos pueden ahorrar hasta un 75% de energía y tienen una vida útil mucho más larga, lo que reduce la frecuencia de reemplazo.
  2. Aprovecha al máximo la luz natural: Durante el día, abre cortinas y persianas para iluminar espacios sin necesidad de luz artificial. Esto no solo ahorra energía, sino que mejora el ambiente y el bienestar en casa.
  3. Apaga la luz al salir de una habitación: Un gesto sencillo que, repetido por todos los miembros del hogar, genera un ahorro acumulativo importante.

Climatización eficiente

  1. Regula el termostato en calefacción: Mantener la temperatura a 20°C o menos y usar ropa adecuada dentro de casa puede ahorrar hasta un 7% de energía por cada grado que se reduzca.
  2. Controla el aire acondicionado: Ajusta el aire a una temperatura razonable y utiliza ropa ligera para no depender exclusivamente de los sistemas eléctricos. Cada grado adicional representa un 7% más de consumo energético.
Acciones como mantener sellados los
Acciones como mantener sellados los refrigeradores, aprovechar la luz natural y desconectar aparatos en desuso marcan la diferencia en el gasto energético - (Imagen ilustrativa Infobae)

Uso inteligente de electrodomésticos

  1. Llena la lavadora antes de usarla: Utilizar la lavadora solo cuando esté completamente llena ahorra tanto agua como electricidad, y reduce el desgaste del aparato.
  2. Prefiere alimentos locales y de temporada: Comprar productos de cercanía requiere menos transporte y refrigeración, lo que implica un menor consumo de energía para toda la cadena.
  3. Descongela el refrigerador regularmente: La acumulación de escarcha aumenta el consumo hasta en un 20%. Mantener el congelador libre de hielo mejora su eficiencia.
  4. Cambia el refrigerador viejo: Un modelo eficiente de menos de 10 años puede consumir hasta un tercio de la energía de uno antiguo. Aunque la inversión inicial es mayor, el ahorro se refleja rápidamente en la factura.
  5. Verifica el sellado de las puertas: Mantener las puertas del refrigerador y congelador bien cerradas y con sellos en buen estado evita escapes de frío y el gasto energético extra.

Tecnología y pequeños electrodomésticos

  1. Apaga el ordenador si no lo usas: Un equipo en modo de espera puede gastar hasta el 70% de su consumo diario. Apagarlo por completo evita ese gasto innecesario.
  2. Desconecta los aparatos eléctricos: Muchos dispositivos siguen consumiendo energía aunque estén apagados. Desenchufar cargadores, televisores y otros equipos evita el “consumo fantasma”.
  3. Reduce el uso de planchas y cafeteras: Son electrodomésticos de alto consumo. Úsalos solo cuando sea necesario y aprovecha al máximo cada uso.
De la iluminación al refrigerador:
De la iluminación al refrigerador: cómo reducir la factura eléctrica con tecnología y sentido común - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Energías alternativas y hábitos sostenibles

  1. Considera energías renovables: Si es posible, instala paneles solares, celdas fotovoltaicas o generadores eólicos para producir parte de la electricidad del hogar de forma limpia.
  2. Sustituye estufas eléctricas por modelos a gas: El gas suele ser más eficiente y económico para la climatización en comparación con la electricidad.
  3. Apaga las luces en zonas comunes poco utilizadas: Tanto en el hogar como en el trabajo, apagar la iluminación en pasillos, baños y otras áreas poco transitadas contribuye al ahorro general.

La suma de estas acciones puede traducirse en una reducción considerable del consumo eléctrico mensual y, a largo plazo, en un impacto ambiental positivo. Adoptar hábitos responsables y apostar por tecnologías eficientes es clave para ahorrar dinero y contribuir activamente en el cuidado del planeta.

Cada pequeño gesto cuenta y, con constancia, los resultados serán visibles tanto en la economía familiar como en el entorno.

