Por qué la IA sería la culpable del aumento de precios de celulares y computadoras en 2026

La gran demanda de los centros de datos podría generar un aumento significativo en los precios de dispositivos como smartphones y laptops - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 2026 marca un antes y un después en la industria de la tecnología de consumo. Mientras la inteligencia artificial continúa revolucionando sectores enteros y se consolida como motor de innovación, su impacto empieza a sentirse en el bolsillo de los usuarios. El principal motivo: una escasez global de memoria y componentes esenciales, impulsada por la demanda masiva de centros de datos de IA.

Por qué la escases de memoria es producto de los centros de datos

Durante el último año, gigantes tecnológicos como Google, Amazon, Meta y OpenAI han invertido miles de millones de dólares en la construcción de centros de datos avanzados. Estas infraestructuras, necesarias para entrenar y ejecutar modelos de IA cada vez más complejos, consumen cantidades récord de memoria de alto ancho de banda (HBM) y chips especializados.

Este fenómeno, que busca situar a la IA en el centro de la economía digital, ha desviado recursos clave de la fabricación de memoria tradicional para dispositivos de consumo, como smartphones y computadoras personales.

La preferencia por la memoria HBM en centros de datos y el alza en los costos de producción reconfiguran la oferta de smartphones y laptops, obligando a los usuarios a repensar expectativas de precio y rendimiento - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Empresas como Arm, Qualcomm y Samsung ya han advertido que la falta de chips de memoria es la más severa de las últimas dos décadas. La memoria RAM (utilizada en teléfonos y portátiles) y la HBM (destinada a la IA) comparten líneas de producción y materiales base, pero la segunda es mucho más rentable para los fabricantes.

Cada oblea de silicio dedicada a HBM es una menos para la producción de módulos orientados a consumidores, lo que genera un efecto de suma cero en la industria.

El resultado es una presión al alza sobre los precios de la memoria, que según firmas especializadas como TrendForce y Morgan Stanley, podría traducirse en incrementos de hasta un 10% en el coste final de celulares y computadoras en el primer semestre del año.

Qué sectores estarán más impactados con el aumento de precios en 2026

La consultora IDC señala que los dispositivos de gama media y baja serán los más afectados, ya que la memoria representa un porcentaje mayor del costo total en este segmento. Marcas como Xiaomi, Realme, TCL y Vivo, que operan con márgenes ajustados y dependen de la RAM asequible, tendrán que elegir entre subir precios o recortar especificaciones.

2026, el año en que la inteligencia artificial encareció los dispositivos: causas, consecuencias y qué pueden hacer los consumidores - (Imagen ilustrativa)

En el peor escenario, algunos modelos populares podrían ver reducida su memoria a niveles de años anteriores, con versiones básicas que regresan a los 4 GB de RAM.

En el caso de los portátiles, la presión será mayor en los ultrabooks y equipos compactos, donde la memoria suele estar soldada a la placa base y no puede reducirse fácilmente. Los grandes fabricantes ya renegocian contratos y advierten de subidas de entre el 10% y el 20%, especialmente en mercados donde el stock de componentes es bajo.

Cuál es el papel de la IA en el aumento de precios de celulares y laptops

A diferencia de crisis anteriores, como la minería de criptomonedas en 2020, el problema actual no es solo de demanda del producto final, sino de una reasignación estructural de recursos en la industria.

La IA generativa, que requiere enormes cantidades de memoria específica, ha llevado a los fabricantes a priorizar la producción para centros de datos en lugar de dispositivos de consumo masivo. Además, la rentabilidad de la HBM es mucho mayor, lo que incentiva este cambio de enfoque a largo plazo.

La reorientación de la producción hacia servidores y sistemas avanzados de IA deja a usuarios y fabricantes de smartphones y portátiles con menos memoria y precios más altos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas marcas, como Apple y Samsung, han logrado mantener precios estables gracias a acuerdos a largo plazo con proveedores. Sin embargo, la mayoría de los fabricantes (especialmente los que producen para mercados emergentes) no tienen ese margen de maniobra.

En este contexto, los usuarios pueden esperar precios más altos, especificaciones recortadas o ambos. Como resultado, el mercado de smartphones podría contraerse hasta un 5% en 2026, según proyecciones de IDC, y el de portátiles podría caer aún más.

La tendencia hacia la inteligencia artificial ha desencadenado una competencia global por recursos fundamentales que antes eran abundantes y baratos. El efecto dominó de la fiebre por los centros de datos de IA ya está reconfigurando la economía de la tecnología de consumo, marcando el fin de una era de hardware asequible y abundante.

Los expertos advierten que, al menos a medio plazo, los consumidores deberán adaptarse a un mercado donde la memoria es más costosa y los dispositivos, menos accesibles que en años anteriores.