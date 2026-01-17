Tecno

Gmail permite cambiar la dirección de correo sin crear una cuenta nueva: cómo hacerlo

Una vez llevado a cabo el cambio, no será posible modificar nuevamente la dirección de Gmail durante un plazo de 12 meses

Guardar
Gmail ahora permitirá cambiar el
Gmail ahora permitirá cambiar el nombre del correo electrónico. (Foto: Google)

Google comenzó a desplegar de manera oficial, a nivel global, una función largamente esperada por los usuarios de Gmail: la posibilidad de cambiar la dirección de correo electrónico sin necesidad de crear una cuenta nueva. La novedad permite modificar el nombre del correo manteniendo el dominio @gmail.com, algo que hasta ahora no era posible para quienes utilizaban direcciones propias del servicio.

La dirección de correo de una cuenta de Google no solo sirve para enviar y recibir mensajes, sino que es la credencial principal para iniciar sesión en servicios como YouTube, Drive, Fotos, Calendar o Android.

Por ese motivo, durante años, cambiarla implicaba abrir una cuenta nueva y migrar manualmente la información, una tarea compleja y poco práctica. Hasta ahora, solo quienes usaban correos externos (como Outlook o Yahoo) podían modificar su dirección principal.

Google busca que sus usuarios
Google busca que sus usuarios no migren de su sistema y permite cambiar el nombre de una cuenta de Gmail. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer indicio de este cambio apareció en diciembre pasado, cuando Google habilitó la opción de manera limitada en una página de soporte de Google India. En ese momento, no se trataba de un anuncio oficial ni de un despliegue global, sino de una prueba que pasó casi desapercibida. Sin embargo, la compañía confirmó recientemente que la función ya comenzó a implementarse oficialmente para usuarios de todo el mundo.

Así lo informó Google en su página de soporte, donde aclaró que se trata de un despliegue gradual. Esto significa que algunos usuarios ya pueden ver la opción disponible, mientras que otros deberán esperar a que se habilite en sus cuentas durante las próximas semanas.

Cómo funciona el cambio de dirección en Gmail

Una de las claves de esta nueva función es que el cambio no elimina la dirección original. Cuando un usuario modifica su correo de Gmail, la dirección anterior pasa a funcionar como una dirección alternativa. En la práctica, esto implica que será posible iniciar sesión con ambas direcciones y que los correos enviados a cualquiera de ellas llegarán a la misma bandeja de entrada.

Un usuario de Gmail puede
Un usuario de Gmail puede solicitar el cambio de su nombre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google también aclaró que el cambio no afecta el contenido de la cuenta. Fotos almacenadas en Google Fotos, archivos en Drive, mensajes antiguos y correos enviados o recibidos se mantienen intactos. Aun así, la compañía recomienda realizar una copia de seguridad antes de efectuar la modificación, como medida preventiva.

Existen, no obstante, algunas limitaciones importantes. Una vez realizado el cambio, los usuarios no podrán volver a modificar su dirección de Gmail durante un período de 12 meses. Además, aunque se puede volver a utilizar la dirección anterior, no es posible eliminar la nueva dirección creada. Es decir, el cambio no es completamente reversible en términos administrativos.

Otro punto a considerar es la compatibilidad con ciertos dispositivos y servicios. Google advierte que podrían surgir inconvenientes con Chromebooks y con aplicaciones de terceros que utilizan el inicio de sesión con cuenta de Google. Por ese motivo, recomienda revisar cuidadosamente las apps vinculadas antes de realizar el cambio.

Gmail ya permite cambiar la
Gmail ya permite cambiar la dirección de correo electrónico por otra que también termine en 'gmail.com'.

Paso a paso: cómo cambiar la dirección de Gmail

El procedimiento para modificar la dirección de correo es relativamente simple y se realiza desde la configuración de la cuenta de Google. Primero, el usuario debe acceder a la página de gestión de su cuenta e iniciar sesión. Luego, debe ingresar a la sección “Información personal” y dirigirse al apartado “Correo electrónico”.

Dentro de esa sección, se encuentra la opción “Correo electrónico de tu cuenta de Google”. Allí aparecerá el botón “Cambiar el correo de la cuenta de Google”, que permitirá elegir un nuevo nombre para la dirección, siempre que termine en @gmail.com y esté disponible. A partir de ese momento, solo resta seguir los pasos indicados para confirmar el cambio.

Una función pensada para corregir errores del pasado

Esta novedad responde a una demanda histórica de los usuarios. Muchas personas crearon su cuenta de Gmail hace años, con nombres poco profesionales, errores ortográficos o referencias personales que hoy ya no representan su identidad digital. Hasta ahora, corregir eso implicaba empezar de cero.

Una vez realizado el cambio
Una vez realizado el cambio de nombre en Gmail, no podrá volver a hacer la solicitud luego de 12 meses. (Google)

Con esta función, Google busca ofrecer mayor flexibilidad sin obligar a los usuarios a abandonar su ecosistema. Aunque el despliegue es progresivo y tiene restricciones claras, se trata de un cambio significativo en la forma en que se gestiona la identidad digital dentro de Gmail, uno de los servicios de correo más utilizados del mundo.

Temas Relacionados

GmailGoogleCorreoLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Esta nueva actualización de Windows 11 podría solucionar la poca duración de la batería de tu laptop

Una falla en el manejo de la NPU provocaba que algunos portátiles con Windows 11 consumieran batería incluso en modo reposo

Esta nueva actualización de Windows

Elon Musk desata nueva polémica: pide a usuarios de X que compartan su historial médico a Grok

Especialistas advierten que compartir información médica en redes sociales implica riesgos legales y de privacidad, ya que estos datos no siempre quedan protegidos

Elon Musk desata nueva polémica:

Sony retira de la PlayStation Store casi 1200 juegos considerados de baja calidad

Los juegos eliminados destacaban por su jugabilidad mínima y por permitir obtener trofeos platino en pocos minutos

Sony retira de la PlayStation

Cómo ha cambiado el valor de la criptomoneda ethereum en el último día

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Cómo ha cambiado el valor

El sube y baja de bitcoin: cuál es su costo este 17 de enero

El bitcoin fue creado por Satoshi Nakamoto en el 2008 y arrancó sus operaciones oficialmente el 3 de enero de 2009 con “el bloque de génesis” de 50 monedas

El sube y baja de
DEPORTES
Uno de los futbolistas que

Uno de los futbolistas que Gallardo declaró prescindible en River Plate fue presentado como nuevo refuerzo de Getafe de España

Escándalo en el Rally Dakar: el argentino Manu Andújar denunció que otro piloto cambió el motor e hizo trampa

Polémica en el boxeo argentino: tumbó al rival después de que pararan la pelea por su desorientación y luego fue internado

La reacción del norteamericano Brabec al encontrar al argentino Benavides en la meta y enterarse que había perdido el título del Rally Dakar por 2 segundos

Cómo logró Luciano Benavides el histórico triunfo por 2 segundos en el Dakar: el error de su rival a metros de la llegada en un final de película

TELESHOW
Matt Damon y Ben Affleck

Matt Damon y Ben Affleck imitaron el audio viral de Luciano Castro: “Buen día, guapa”

Gastón Pauls cumple 54 años: la profunda reflexión sobre su vida y el regalo que desea recibir

Daniela Celis, invadida por la angustia y la preocupación: “Llevo mi mochilita de conciencia y de culpa”

El irónico comentario de Lali sobre la participación de Javier Milei en el Festival de Jesús María

Marcelo de Bellis y Marisol Grasso, vacaciones en familia y relax en Punta del Este

INFOBAE AMÉRICA

‘Valor sentimental’ y ‘Sirat’, las

‘Valor sentimental’ y ‘Sirat’, las favoritas para los European Film Awards

Indonesia busca un avión que desapareció de los radares: había diez personas a bordo

Alta presión sobre Texas favorecerá el ingreso de Vientos Nortes en el país

Confesó haber asfixiado a un bebé en una guardería de Minnesota y fue acusada de homicidio

Se atragantó con una papa frita, perdió el control y chocó contra una estación de servicio en Ohio