Gmail permite cambiar la dirección de correo sin crear una cuenta nueva: cómo hacerlo

Gmail ahora permitirá cambiar el nombre del correo electrónico. (Foto: Google)

Google comenzó a desplegar de manera oficial, a nivel global, una función largamente esperada por los usuarios de Gmail: la posibilidad de cambiar la dirección de correo electrónico sin necesidad de crear una cuenta nueva. La novedad permite modificar el nombre del correo manteniendo el dominio @gmail.com, algo que hasta ahora no era posible para quienes utilizaban direcciones propias del servicio.

La dirección de correo de una cuenta de Google no solo sirve para enviar y recibir mensajes, sino que es la credencial principal para iniciar sesión en servicios como YouTube, Drive, Fotos, Calendar o Android.

Por ese motivo, durante años, cambiarla implicaba abrir una cuenta nueva y migrar manualmente la información, una tarea compleja y poco práctica. Hasta ahora, solo quienes usaban correos externos (como Outlook o Yahoo) podían modificar su dirección principal.

Google busca que sus usuarios no migren de su sistema y permite cambiar el nombre de una cuenta de Gmail. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer indicio de este cambio apareció en diciembre pasado, cuando Google habilitó la opción de manera limitada en una página de soporte de Google India. En ese momento, no se trataba de un anuncio oficial ni de un despliegue global, sino de una prueba que pasó casi desapercibida. Sin embargo, la compañía confirmó recientemente que la función ya comenzó a implementarse oficialmente para usuarios de todo el mundo.

Así lo informó Google en su página de soporte, donde aclaró que se trata de un despliegue gradual. Esto significa que algunos usuarios ya pueden ver la opción disponible, mientras que otros deberán esperar a que se habilite en sus cuentas durante las próximas semanas.

Cómo funciona el cambio de dirección en Gmail

Una de las claves de esta nueva función es que el cambio no elimina la dirección original. Cuando un usuario modifica su correo de Gmail, la dirección anterior pasa a funcionar como una dirección alternativa. En la práctica, esto implica que será posible iniciar sesión con ambas direcciones y que los correos enviados a cualquiera de ellas llegarán a la misma bandeja de entrada.

Un usuario de Gmail puede solicitar el cambio de su nombre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google también aclaró que el cambio no afecta el contenido de la cuenta. Fotos almacenadas en Google Fotos, archivos en Drive, mensajes antiguos y correos enviados o recibidos se mantienen intactos. Aun así, la compañía recomienda realizar una copia de seguridad antes de efectuar la modificación, como medida preventiva.

Existen, no obstante, algunas limitaciones importantes. Una vez realizado el cambio, los usuarios no podrán volver a modificar su dirección de Gmail durante un período de 12 meses. Además, aunque se puede volver a utilizar la dirección anterior, no es posible eliminar la nueva dirección creada. Es decir, el cambio no es completamente reversible en términos administrativos.

Otro punto a considerar es la compatibilidad con ciertos dispositivos y servicios. Google advierte que podrían surgir inconvenientes con Chromebooks y con aplicaciones de terceros que utilizan el inicio de sesión con cuenta de Google. Por ese motivo, recomienda revisar cuidadosamente las apps vinculadas antes de realizar el cambio.

Gmail ya permite cambiar la dirección de correo electrónico por otra que también termine en 'gmail.com'.

Paso a paso: cómo cambiar la dirección de Gmail

El procedimiento para modificar la dirección de correo es relativamente simple y se realiza desde la configuración de la cuenta de Google. Primero, el usuario debe acceder a la página de gestión de su cuenta e iniciar sesión. Luego, debe ingresar a la sección “Información personal” y dirigirse al apartado “Correo electrónico”.

Dentro de esa sección, se encuentra la opción “Correo electrónico de tu cuenta de Google”. Allí aparecerá el botón “Cambiar el correo de la cuenta de Google”, que permitirá elegir un nuevo nombre para la dirección, siempre que termine en @gmail.com y esté disponible. A partir de ese momento, solo resta seguir los pasos indicados para confirmar el cambio.

Una función pensada para corregir errores del pasado

Esta novedad responde a una demanda histórica de los usuarios. Muchas personas crearon su cuenta de Gmail hace años, con nombres poco profesionales, errores ortográficos o referencias personales que hoy ya no representan su identidad digital. Hasta ahora, corregir eso implicaba empezar de cero.

Una vez realizado el cambio de nombre en Gmail, no podrá volver a hacer la solicitud luego de 12 meses. (Google)

Con esta función, Google busca ofrecer mayor flexibilidad sin obligar a los usuarios a abandonar su ecosistema. Aunque el despliegue es progresivo y tiene restricciones claras, se trata de un cambio significativo en la forma en que se gestiona la identidad digital dentro de Gmail, uno de los servicios de correo más utilizados del mundo.