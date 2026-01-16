La revancha de Google: cómo DeepMind recuperó el liderazgo en la carrera global por la inteligencia artificial

Demis Hassabis resalta que el entorno competitivo global en inteligencia artificial es el más intenso y desafiante en la historia del sector tecnológico

A comienzos de 2025, DeepMind se consolidó como el núcleo que impulsó la transformación de Google en su desarrollo de inteligencia artificial, después de un periodo en que los inversores cuestionaban su capacidad para competir con OpenAI y su asistente ChatGPT.

Demis Hassabis, director ejecutivo y cofundador de DeepMind, destacó que su equipo fue clave para que Google recuperara ventaja y liderara la industria tras el lanzamiento de Gemini.

“El entorno competitivo actual es el más desafiante que ha presenciado la industria tecnológica”, afirmó Hassabis en declaraciones a CNBC. “Veteranos con décadas de experiencia aseguran que nunca antes habían enfrentado algo así”.

Antes de que DeepMind asumiera un rol predominante, Google acumuló retrasos y errores en sus productos de inteligencia artificial. “Inventamos cerca del 90% de las tecnologías fundamentales que existen hoy: desde los transformers, la base de los modelos de lenguaje de gran tamaño, hasta AlphaGo. Lo que quizá nos faltó fue comercializar y escalar esas innovaciones con mayor rapidez”, reconoció Hassabis.

En 2023, DeepMind se integró con la división de investigación de Google, dando lugar a una reorganización profunda. “Ahora hemos reunido todo el desarrollo de inteligencia artificial bajo una única división, Google DeepMind, que dirijo personalmente”, explicó Hassabis. “De aquí surgen todas las tecnologías de inteligencia artificial de Google y se despliegan de forma rápida en los productos globales de la compañía”.

Según sus palabras, existe una coordinación diaria con Sundar Pichai, director ejecutivo de Google y Alphabet: “Conversamos prácticamente todos los días sobre estrategias y tecnología. Ajustamos los planes de ruta casi a diario”.

La integración de DeepMind impulsa proyectos pioneros como Genie, que exploran modelos de inteligencia artificial con capacidades cognitivas y comprensión avanzada del mundo (tradingcompass.io)

El impacto de este nuevo enfoque se hizo evidente con el lanzamiento de Gemini 2.5 en marzo de 2025. “Con esta versión encontramos nuestro camino”, aseguró. Más adelante, Gemini 3, presentada en noviembre, recibió una buena acogida tanto de directivos del sector como de usuarios, principalmente por su velocidad.

Hassabis explicó en la entrevista que la integración consolidada permite que los nuevos modelos de Gemini se incorporen casi de inmediato en servicios como el buscador de Google. “Ahora este proceso es realmente fluido y será aún más visible durante los próximos doce meses”.

La competencia no se limita a OpenAI. “El sector está lleno de actores poderosos”, puntualizó Hassabis. “Amazon, Anthropic, Perplexity y, por supuesto, compañías chinas como DeepSeek y Alibaba, están en la carrera”.

Según el directivo de DeepMind, China se encuentra a tan solo unos meses de alcanzar la frontera tecnológica: “Tienen equipos muy capacitados y pueden acercarse rápidamente a la vanguardia, aunque todavía no han demostrado capacidad para innovar más allá de lo ya conocido. Ese será el reto que tengan que superar”.

Además de la velocidad, Hassabis destacó que la innovación constante es indispensable para avanzar en inteligencia artificial. En su opinión, el salto decisivo llegará con los llamados “modelos de mundo”, capaces de comprender reglas físicas, causalidad y planificar a largo plazo. “Ya estamos explorando esta vía con proyectos como Genie, enfocados en capacidades cognitivas integrales”, compartió el directivo.

La trayectoria de DeepMind incluye hitos como AlphaGo, que fue el primer sistema en vencer a un campeón mundial de Go, y AlphaFold, la herramienta que revolucionó la ciencia al predecir estructuras de proteínas. “Nuestra pasión es lograr avances reales, combinando investigación científica de frontera con un impacto práctico”, sostuvo Hassabis a CNBC.

Sobre la estabilidad financiera, Hassabis considera que Google mantiene una ventaja fundamental frente a rivales como OpenAI o Anthropic. “No me inquieta una posible burbuja. Algunas áreas pueden estar sobrevaloradas, pero Google posee una base firme de productos y posición financiera que le permiten resistir cualquier volatilidad de mercado, a diferencia de quienes dependen más del capital privado”.

Al abordar la dimensión internacional, Hassabis recalcó que China y Estados Unidos compiten directamente por liderar el desarrollo de la inteligencia artificial, aunque insistió en la necesidad de actuar con responsabilidad: “Nuestra meta es alcanzar primero, y de forma segura, la inteligencia artificial general, capaz de igualar la inteligencia humana. Se trata de un objetivo disruptivo, pero estamos comprometidos a lograrlo de manera cuidadosa y ética”.

Hassabis subrayó: “La inteligencia artificial será la tecnología más transformadora jamás inventada”.

El directivo expresó su confianza en que el posicionamiento estratégico de Google y la integración natural de la inteligencia artificial en su negocio le permitirán capitalizar cualquier escenario que surja en el futuro de este sector.