Tecno

Cómo evitar que la inteligencia artificial acceda a sus correos de Gmail con un simple ajuste

La opción reduce el análisis automático de los correos por parte de sistemas como Gemini y devuelve al usuario un mayor control sobre su información personal

Los pasos para quitar Gemini
Los pasos para quitar Gemini de Gmail. (Google)

Google permite a los usuarios limitar el acceso de la inteligencia artificial al contenido de sus correos electrónicos mediante un ajuste sencillo dentro de la aplicación de Gmail. Esta opción, disponible tanto en dispositivos Android como en iPhone, reduce la intervención de sistemas basados en IA —como Gemini— sobre los mensajes personales y refuerza el control del usuario sobre su información.

La posibilidad de restringir estas funciones responde al avance acelerado de la inteligencia artificial en los servicios digitales de uso cotidiano. En el caso de Google, el correo electrónico se ha convertido en una de las principales fuentes de datos para ofrecer herramientas automatizadas que prometen facilitar la gestión de la información, como resúmenes de mensajes, sugerencias inteligentes o búsquedas más precisas dentro de la bandeja de entrada.

Sin embargo, este acceso también implica que el contenido de los correos sea analizado por sistemas automatizados, algo que no todos los usuarios están dispuestos a aceptar.

Existe una opción para deshabilitar
Existe una opción para deshabilitar Gemini de Gmail.

Desde hace años, contar con una cuenta de Google es casi imprescindible para navegar por internet, usar Android o acceder a múltiples servicios de la compañía. En la mayoría de los casos, Gmail es la puerta de entrada a ese ecosistema digital.

Esta integración ofrece comodidad y sincronización entre plataformas, pero también mantiene a las personas dentro del entorno de Google y favorece el uso continuo de sus productos.

Con la incorporación de la inteligencia artificial a gran escala, la estrategia de la compañía ha puesto un mayor énfasis en el uso de información real para entrenar y mejorar sus sistemas.

Algunas personas deshabilitan Gemini de
Algunas personas deshabilitan Gemini de Gmail por temas de privacidad.

El objetivo es hacer que las herramientas de asistencia sean más útiles, rápidas y personalizadas. Para ello, la IA necesita analizar datos concretos, como correos electrónicos, eventos, conversaciones y documentos almacenados en la cuenta del usuario.

En Gmail, esta integración se refleja en funciones impulsadas por IA que ayudan a resumir cadenas largas de correos, identificar información clave, sugerir respuestas automáticas o localizar mensajes específicos con mayor rapidez. Estas herramientas están pensadas para optimizar el tiempo y simplificar tareas cotidianas, especialmente para quienes reciben grandes volúmenes de correos a diario.

No obstante, el uso de inteligencia artificial sobre mensajes personales ha generado inquietudes relacionadas con la confidencialidad. Uno de los principales puntos de debate es su compatibilidad con medidas de seguridad como el cifrado de extremo a extremo.

Gmail sigue siendo una herramienta
Gmail sigue siendo una herramienta que puede ser automatizada. (Gmail)

Si bien Gmail aplica distintos mecanismos de protección, el hecho de que la IA pueda analizar el contenido plantea dudas sobre hasta qué punto se mantiene la privacidad que muchos usuarios esperan de sus comunicaciones.

Ante este escenario, Google incorporó una opción que permite desactivar las denominadas “funciones inteligentes” en Gmail. Al hacerlo, se limita el uso de herramientas basadas en IA que dependen del análisis del contenido del correo, lo que reduce la exposición de la información personal a estos sistemas automatizados.

El ajuste puede realizarse en pocos pasos y no requiere conocimientos técnicos. Desde la aplicación de Gmail, el usuario debe ingresar al menú principal, acceder a la sección “Ajustes”, seleccionar la cuenta de correo correspondiente y desactivar la opción de “Funciones inteligentes”. Este cambio se aplica a la cuenta elegida y funciona de manera similar tanto en Android como en iOS.

Gmail, aplicación de correo electrónico
Gmail, aplicación de correo electrónico de Google. (Google)

Al desactivar esta opción, Gmail deja de utilizar el contenido de los correos para ofrecer sugerencias inteligentes y otras funciones basadas en IA. Aunque esto puede implicar perder algunas herramientas de conveniencia, el usuario gana mayor control sobre cómo se procesa su información y reduce la intervención de sistemas automatizados en sus comunicaciones.

Es importante señalar que esta configuración no elimina el acceso a Gmail ni afecta el funcionamiento básico del correo electrónico. Los mensajes seguirán llegando con normalidad, y el usuario podrá leerlos, responderlos y organizarlos como de costumbre. La diferencia principal radica en que la experiencia será menos personalizada por la IA.

