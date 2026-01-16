Usuarios de WhatsApp podrán elegir pronto dos fotos diferentes para su perfil

WhatsApp permitirá añadir una imagen de portada en el perfil, acompañando la foto principal de usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Meta continúa impulsando la transformación de WhatsApp en una plataforma cada vez más cercana a una red social. La última novedad, aunque no representa un cambio trascendental, promete ser bien recibida por millones de usuarios: la posibilidad de configurar dos fotografías diferentes en el perfil de la aplicación de mensajería.

Según la información de WABetaInfo, fuente con acceso al código de la app, WhatsApp permitirá que cada usuario seleccione una imagen adicional, lo que supone un cambio significativo en la manera en que se presenta la identidad digital dentro del servicio.

Esta innovación no replica la función implementada por Telegram, donde es posible tener una galería de imágenes para el perfil. En su lugar, la propuesta de Meta se inspira en el modelo de X (antes Twitter), donde la foto principal permanece en formato circular, mientras que la nueva imagen ocupa el ancho completo de la pantalla en la parte superior del perfil, adoptando la función de banner o portada.

La nueva función se inspira en el formato de banner de X, diferenciado del sistema de galería de Telegram. (Reuters)

Esta segunda imagen, de carácter secundario, acompaña a la foto principal y abre nuevas posibilidades de personalización. El objetivo es que los usuarios puedan compartir más aspectos de sí mismos de forma visual e inmediata, sin necesidad de interacción adicional. Así, muchos aprovecharán este espacio para mostrar fotos de mascotas, familiares o momentos especiales que tal vez no desean utilizar como imagen de perfil principal.

La incorporación de un banner responde a la estrategia de Meta de acercar WhatsApp a la experiencia de uso que ofrecen las redes sociales, tanto en diseño como en interacción. La plataforma ha venido adoptando funciones y rediseños orientados a aumentar el tiempo de permanencia de los usuarios y fortalecer la conexión entre contactos, ampliando las formas de expresión personal.

Por ahora, la función se encuentra en fase de pruebas dentro de la versión beta de WhatsApp. Esto implica que, aunque ya está implementada en el código, no todos los usuarios pueden acceder a ella de inmediato. Sin embargo, el historial de lanzamientos sugiere que la disponibilidad global podría concretarse en las próximas semanas.

Cómo se podría configurar la segunda foto de perfil en WhatsApp

El banner se podrá configurar fácilmente desde el perfil mediante un botón de edición y recorte de imagen. (WABetaInfo)

De acuerdo con la fuente, configurar esta segunda imagen será un proceso sencillo: al acceder al perfil, aparecerá un nuevo botón de edición que permitirá seleccionar y recortar la fotografía deseada.

Es importante considerar que el formato requerido es apaisado y estrecho, similar al de un banner, por lo que no cualquier imagen de la galería se adaptará correctamente. Elegir una foto adecuada será clave para lograr un perfil atractivo y bien presentado.

La implementación de esta novedad es completamente opcional. Aquellos usuarios que prefieran mantener un solo retrato no estarán obligados a añadir el banner. En caso de no seleccionarlo, WhatsApp mostrará la zona superior del perfil con un color de fondo neutro, asegurando una apariencia elegante y sin distracciones.

Meta busca acercar WhatsApp a la experiencia de las redes sociales, con más herramientas para mostrar la identidad digital. (Reuters)

Con esta actualización, WhatsApp evoluciona hacia una experiencia más social, flexible y personalizada. Aunque la fecha exacta de lanzamiento mundial aún no se ha confirmado, todo indica que es cuestión de tiempo para que los usuarios puedan experimentar esta nueva forma de expresión visual en sus perfiles.