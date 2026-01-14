WhatsApp permitirá personalizar el perfil con portadas y elegir quién puede verlas

WhatsApp prepara portadas personalizables y nuevos controles de privacidad para los perfiles: así funcionará la actualización - crédito Jesús Avilés/ Infobae

La personalización de los perfiles en WhatsApp está a punto de recibir una de sus mayores actualizaciones. Actualmente en fase de pruebas, la plataforma prepara el lanzamiento de las fotos de portada, una función que permitirá a los usuarios añadir una imagen amplia y personalizable en la parte superior de su perfil.

Además, se implementarán controles de privacidad avanzados para decidir quién puede ver la portada, replicando la experiencia intuitiva de las opciones de visibilidad ya presentes para la foto de perfil y la información del usuario.

WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo y, aunque ha añadido funciones de personalización en los últimos años, los perfiles individuales han mantenido un formato básico. La introducción de portadas representa un paso importante para quienes desean expresar su identidad, intereses o estado de ánimo desde la propia interfaz de la app, sin depender solo de la foto de perfil o los estados temporales.

El cambio permitirá diferenciar perfiles, expresar intereses y gestionar la visibilidad con opciones como “todos”, “mis contactos” o “nadie”, fortaleciendo la identidad digital - REUTERS/Dado Ruvic

La opción de añadir una portada permitirá dar un toque distintivo a la experiencia de usuario y facilitará la identificación visual en los chats y grupos. Este cambio también responde a la tendencia de otras plataformas sociales que destacan la personalización como elemento central.

Así funcionarán las portadas en WhatsApp

De acuerdo con la información publicada tras el lanzamiento de la beta de WhatsApp para iOS 25.1.10.71, los usuarios podrán personalizar su perfil con una imagen de portada visible en la parte superior. Esta foto se configurará directamente desde los ajustes de la aplicación, ofreciendo una experiencia coherente con otras opciones de personalización.

Las portadas podrán ser cambiadas, reubicadas o eliminadas en cualquier momento, sin que esto afecte a la foto de perfil ni a la información de la cuenta. WhatsApp continúa ajustando esta función para garantizar estabilidad y facilidad de uso antes de su lanzamiento global.

Controles de privacidad: decide quién puede ver tu portada

Una de las grandes novedades que acompañarán a las portadas es la gestión avanzada de la privacidad. WhatsApp está desarrollando una sección de privacidad específica para las portadas, que permitirá a los usuarios controlar quién puede ver su imagen, de forma similar a los actuales controles para la foto de perfil o el estado.

La beta ya integra la personalización visual y ajustes de privacidad, permitiendo renovar el perfil y adaptar la visibilidad a cada necesidad o preferencia - crédito WABetaInfo

Las opciones confirmadas hasta ahora son:

Todos : Cualquier usuario de WhatsApp podrá ver tu foto de portada, incluso si no está guardado en tu lista de contactos. Esta configuración es ideal para quienes prefieren una presencia completamente pública.

Mis contactos : Solo las personas guardadas en tu agenda podrán ver la portada. Es una opción que equilibra privacidad y personalización, manteniendo el perfil completo para amigos y familiares.

Mis contactos excepto : Permite excluir a contactos específicos de ver la portada. Este nivel de control selectivo es útil para quienes quieren ocultar la imagen a ciertas personas, sin renunciar a la personalización.

Nadie: La portada queda oculta para todos los usuarios. Es la configuración más restrictiva y adecuada para quienes prefieran un perfil minimalista o no compartir contenido visual.

Estos controles estarán integrados en la sección de privacidad del perfil, siguiendo la lógica y presentación de las opciones actuales, para que los usuarios no tengan que aprender un sistema nuevo.

¿Cuándo estará disponible la función?

Añadir, cambiar u ocultar la imagen de portada será posible desde los ajustes, con controles sencillos para decidir quién accede a este nuevo elemento visual - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La función de portadas personalizadas y la gestión de privacidad asociada aún se encuentra en desarrollo y pruebas beta. WhatsApp está afinando los detalles para asegurar una integración fluida con la sección de privacidad ya existente.

Aunque no hay una fecha de lanzamiento confirmada, se espera que la función llegue a todos los usuarios en una actualización futura, tanto en iOS como en Android.

La introducción de portadas en WhatsApp y los nuevos controles de privacidad permitirá a los usuarios personalizar su perfil de forma visualmente atractiva y, al mismo tiempo, decidir quién puede ver esa información.

Esta actualización responde a la demanda de mayor expresión y control sobre la visibilidad en la plataforma, y coloca a WhatsApp a la altura de otras redes sociales en cuanto a opciones de personalización.