Spotify aumenta de precio sus planes Premium: estos son los nuevos costos y países afectados

Spotify volvió a aumentar el precio de sus planes Premium y confirmó que la medida ya comenzó a aplicarse en varios países, afectando a todas sus suscripciones sin excepción.

La plataforma de streaming musical anunció la subida en Estados Unidos, Estonia y Lituania, un movimiento que, según antecedentes recientes, suele anticipar ajustes similares en otros mercados, incluido España y América Latina, en los próximos meses.

La compañía empezó a notificar a los usuarios alcanzados mediante correos electrónicos, en los que informa que los nuevos valores se reflejarán a partir del próximo ciclo de facturación.

A diferencia de incrementos anteriores, esta vez el aumento impacta en todos los planes disponibles: Individual, Duo, Familiar y Estudiantes. Incluso este último, que históricamente solía quedar al margen o recibir ajustes menores, fue alcanzado por la actualización de precios.

Aunque Spotify no confirmó una fecha exacta para la aplicación del aumento en otros países, la experiencia indica que la expansión suele ser gradual. En el último aumento que llegó al mercado español, por ejemplo, el proceso fue similar: primero se aplicó en Estados Unidos y algunos países europeos, y meses después se extendió al resto de regiones.

Según explicó la empresa, la decisión responde a la necesidad de seguir invirtiendo en la plataforma y sostener una experiencia de usuario de calidad, además de continuar apoyando a los artistas y creadores de contenido.

Este argumento ya fue utilizado en ocasiones anteriores y forma parte del discurso habitual de las plataformas de streaming frente a los aumentos de tarifas, en un contexto de mayores costos operativos y presión por mejorar la rentabilidad del negocio.

Los nuevos precios confirmados representan un incremento de entre uno y dos dólares mensuales, dependiendo del plan. En el caso del plan Individual, el valor pasó de 11,99 a 12,99 dólares al mes. El plan Duo, pensado para dos personas que conviven en el mismo domicilio, aumentó de 16,99 a 18,99 dólares. El plan Familiar, que permite hasta seis cuentas, subió de 19,99 a 21,99 dólares mensuales. Por último, el plan Estudiantes pasó de costar 5,99 a 6,99 dólares.

Si bien estos valores corresponden a los países donde la subida ya fue confirmada, es habitual que, al llegar a otros mercados, se realice una conversión a la moneda local con ajustes mínimos. En el caso de España, los precios finales suelen alinearse de forma muy cercana a los anunciados en dólares, aunque pueden variar levemente por impuestos y condiciones locales. En América Latina, el impacto suele ser mayor debido a la conversión y a los gravámenes específicos de cada país.

Este nuevo aumento se produce en un momento en el que el mercado del streaming musical es cada vez más competitivo. Spotify mantiene el liderazgo en cantidad de usuarios, pero enfrenta una competencia creciente de servicios como Apple Music, Amazon Music y YouTube Music, que también han ajustado precios o modificado sus planes en el último tiempo.

Para los usuarios, la subida reaviva el debate sobre el valor real de las suscripciones y las alternativas disponibles. Aunque Spotify continúa ofreciendo funciones como descargas sin conexión, reproducción sin anuncios y acceso a un catálogo extenso, el incremento acumulado de los últimos años empieza a sentirse en el bolsillo de muchos suscriptores, especialmente en regiones con menor poder adquisitivo.

Por ahora, quienes se encuentren fuera de los países afectados no verán cambios inmediatos en su facturación. Sin embargo, la confirmación del aumento y el patrón de aplicación utilizado por la compañía indican que se trata solo de una cuestión de tiempo para que los nuevos precios se extiendan a más mercados.