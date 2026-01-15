Tesla de Elon Musk elimina la compra única de Full Self-Driving

El software podía adquirirse por una suma única de 8.000 dólares. (Colprensa)

Tesla, bajo la dirección de Elon Musk, ha decidido eliminar la opción de compra única para su sistema Full Self-Driving (FSD), avanzando hacia un modelo de suscripción mensual exclusivo a partir de febrero. Este cambio estratégico implica que los usuarios ya no podrán adquirir el software de conducción automatizada con un solo pago, sino que deberán optar por el pago recurrente.

La medida busca impulsar la adopción del servicio mientras la compañía enfrenta una desaceleración en las ventas de vehículos eléctricos.

Tesla cambia el modelo de venta de Full Self-Driving: solo suscripción mensual

El anuncio, realizado por Elon Musk a través de una publicación en X, especifica que Tesla “dejará de vender FSD después del 14 de febrero. FSD solo estará disponible como una suscripción mensual a partir de entonces”.

FILE PHOTO: A Tesla Model 3 vehicle drives using FSD (Full Self-Driving) in Encinitas, California, U.S., October 18, 2023. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Hasta ahora, el software podía adquirirse por una suma única de 8.000 dólares o mediante un abono mensual de 99 dólares, según se detalla en el sitio oficial de la empresa.

La transición hacia la suscripción mensual representa un giro relevante en la estrategia comercial de Tesla, que en los últimos años ha reducido de forma constante el precio de este servicio con el objetivo de aumentar su base de usuarios.

La empresa apostaría por que un costo mensual más accesible anime a más propietarios de vehículos Tesla a probar y mantener el paquete Full Self-Driving.

FILE PHOTO: A Tesla Model 3 vehicle is shown driving using Full Self Driving (FSD) beta software on a California highway near Irvine, California, U.S., February 7, 2023. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Qué es Full Self-Driving y cuál es su alcance real

Full Self-Driving es un paquete de software desarrollado para los vehículos de Tesla que amplía las capacidades de conducción automatizada más allá de las funciones básicas de piloto automático previamente integradas.

Sin embargo, a pesar de su denominación, el sistema no ofrece una conducción completamente autónoma. Tesla incluye el descargo de responsabilidad “Supervisado” para dejar claro que se requiere en todo momento la intervención y supervisión humana.

Elon Musk ha apostado fuertemente por la conducción autónoma y la robótica como elementos clave para impulsar el crecimiento futuro de Tesla, especialmente en un contexto donde las ventas de automóviles han mostrado señales de desaceleración durante los últimos dos años.

FILE PHOTO: A Tesla Model 3 vehicle is shown using the Full Self Driving Beta software (FSD) while navigating a city road in Encinitas, California, U.S., February 28, 2023. REUTERS/Mike Blake/File Photo

La decisión de centrarse en el modelo de suscripción para FSD respondería tanto a la necesidad de incrementar la adopción del software como a la evolución del mercado y las preferencias de los consumidores.

La estrategia de Tesla refleja la importancia de los servicios digitales y las actualizaciones de software como motor de ingresos y diferenciación en la industria automotriz.

Samsung, posible proveedor de chips 5G para los Robotaxi de Tesla

Samsung está a punto de iniciar una nueva etapa como proveedora de chips de módem 5G para Tesla, comenzando con la integración de estos componentes en la flota de Robotaxi que opera en Texas, según información de The Elec.

Un robotaxi Tesla avanza por las calles de Austin, Texas, el domingo 22 de junio de 2025. (AP Foto/Eric Gay)

Aunque la empresa surcoreana ya suministraba otros tipos de componentes al fabricante estadounidense de vehículos eléctricos, es la primera vez que asumirá el suministro específico de chips de conectividad 5G. Esta colaboración representa un avance significativo en la alianza entre ambas compañías.

El desarrollo y las pruebas del módem Exynos 5G, a cargo de la división System LSI de Samsung, han alcanzado una fase avanzada. El objetivo es que estos chips permitan a los Robotaxi de Tesla disfrutar de una conectividad ultrarrápida, esencial para la comunicación y la operación eficiente de los sistemas de conducción autónoma.

Para responder a los exigentes estándares de la industria automotriz, los chips deben funcionar de manera óptima en contextos de altas temperaturas, vibración constante y prolongada vida útil. Por ello, Samsung ha implementado procesos de fabricación distintos a los empleados en la producción de chips para smartphones y tabletas, asegurando así la fiabilidad y durabilidad requeridas para vehículos eléctricos.