The Boring Company prueba el Full Self-Driving de Tesla en túneles de Las Vegas

The Boring Company, impulsada por Elon Musk, ha iniciado la fase de pruebas del sistema Full Self-Driving (Supervised) desarrollado por Tesla dentro de los túneles subterráneos que conectan el Centro de Convenciones de Las Vegas con hoteles cercanos.

Aunque la promesa de la autonomía total se mantiene como una de las visiones más ambiciosas del proyecto, el uso cotidiano y generalizado de esta tecnología aún se percibe lejano, debido a la necesidad de intervención humana constante y a retos técnicos no menores en el entorno específico de los túneles.

Pruebas de Full Self-Driving en túneles: avances y desafíos tecnológicos

En diálogo con Fortune, Steve Hill, CEO de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas, dijo que The Boring Company lleva varios meses evaluando el desempeño del software de conducción autónoma de Tesla en condiciones controladas, siempre con conductores de seguridad preparados para tomar el control en caso necesario.

The Boring Company ha iniciado la fase de pruebas del sistema Full Self-Driving desarrollado por Tesla dentro de los túneles subterráneos que conectan el Centro de Convenciones de Las Vegas. (tesla.com)

Hill indicó que, pese a los avances narrados por Elon Musk y las pruebas recientes del robotaxi de Tesla en ciudades como Austin y San Francisco, los conductores todavía tienen que intervenir “periódicamente” y tomar el control de los vehículos.

Los túneles de Tesla, operativos desde hace unos cuatro años, actualmente cubren una limitada red bajo el Centro de Convenciones, aunque existen planes de ampliarlos por todo el área metropolitana de Las Vegas.

A pesar de la relativa simplicidad teórica del trayecto subterráneo —sin cruces, peatones ni tráfico externo—, el sistema Full Self-Driving de Tesla enfrenta retos. Hill explicó que tanto la iluminación colorida característica de los túneles como las paredes de roca semi-lisas crean condiciones visuales complejas, y añadió que los vehículos encuentran zonas especialmente difíciles en los puntos de ascenso y descenso de pasajeros.

Tesla es una empresa pionera en autos eléctricos y tecnología de conducción autónoma. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Este escenario muestra que, más allá del despliegue mediático y la expectativa tecnológica, el sueño de una red de transporte subterráneo autónomo requiere afrontar desafíos técnicos concretos y garantizar la intervención humana como salvaguarda, al menos en la etapa actual del desarrollo.

Pruebas de robotaxis de Tesla generan preocupación por maniobras riesgosas

El 22 de junio de 2025, Tesla puso en marcha la fase inicial de pruebas de su servicio de robotaxis en Austin, Texas, utilizando una flotilla limitada de vehículos Model Y que operaban en rutas y horarios previamente definidos. Solo un conjunto reducido de usuarios —principalmente inversores e influencers del ámbito automotor— tuvo acceso a esta experiencia pionera.

A pesar de este enfoque restringido, no tardaron en circular numerosos videos en redes sociales que mostraban incidentes potencialmente riesgosos durante estas pruebas.

Sawyer Merritt capturó al robotaxi de Tesla superando el límite de velocidad permitido —56 km/h en lugar de 50 km/h—. (Reuters)

Uno de los episodios más comentados fue grabado por Rob Maurer, inversor y expresentador de un pódcast sobre Tesla, quien compartió imágenes del robotaxi dudando en una intersección y desplazándose momentáneamente por el carril contrario antes de retomar la trayectoria correcta tras cruzar una doble línea amarilla.

La controversia se intensificó con la publicación de más evidencias audiovisuales. Entre ellas, Sawyer Merritt capturó al vehículo autónomo superando el límite de velocidad permitido —56 km/h en lugar de 50 km/h— y se documentaron situaciones en las que los autos titubeaban en los giros o invadían carriles indebidos, generando preocupación tanto entre los residentes como entre las autoridades regulatorias.

Qué es el sistema Full Self-Driving de Tesla y cómo funciona

Full Self-Driving (FSD) es el sistema avanzado de conducción autónoma desarrollado por Tesla para sus vehículos eléctricos. Este software utiliza sensores, cámaras y redes neuronales para interpretar el entorno, seguir rutas programadas y responder automáticamente a señales, peatones y otros autos en diversas condiciones de tráfico.

A pesar de su nombre, Full Self-Driving requiere actualmente la supervisión constante del conductor y puede solicitar intervención humana ante situaciones complejas. Tesla continúa mejorando el sistema con actualizaciones periódicas, pero la autonomía total sin intervención humana aún no está disponible para el uso general.