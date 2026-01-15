Samsung suministraría chips 5G a los Robotaxi de Tesla

Hasta ahora, Tesla había empleado chips de módem 5G fabricados por Qualcomm. (Reuters/Justin Sullivan)

Samsung está lista para convertirse en proveedora de chips de módem 5G para los vehículos eléctricos de Tesla, comenzando por su línea Robotaxi en Texas, Estados Unidos. Así lo dio a conocer The Elec.

Aunque la compañía surcoreana ya abastecía componentes a Tesla, esta sería la primera vez que suministre chips de conectividad 5G para el fabricante de coches eléctricos, marcando un hito en la colaboración entre ambas empresas.

Tecnología 5G para los Robotaxi de Tesla: desarrollo y adaptación

La división System LSI de Samsung, encargada del diseño de chips lógicos, habría finalizado el desarrollo del módem Exynos 5G y actualmente estaría realizando pruebas para integrarlo en los Robotaxi de Tesla.

Un robotaxi Tesla avanza por las calles de Austin, Texas. (AP Foto/Eric Gay)

Este chip de última generación permitirá a los vehículos autónomos de Tesla contar con conectividad de alta velocidad, elemento clave para la operación y la comunicación en tiempo real de los sistemas de conducción autónoma.

El desarrollo de este chip de conectividad comenzó a principios de 2024 y concluyó el año pasado, destacando los desafíos que presenta el sector automotriz frente al de la telefonía móvil.

Los chips para vehículos deben garantizar un funcionamiento óptimo bajo condiciones de altas temperaturas, vibraciones constantes y una vida útil de al menos una década. Para cumplir estos requisitos, Samsung implementó procesos de fabricación diferentes a los que utiliza en chips para teléfonos y tablets.

Un robotaxi de Tesla circula por la calle a lo largo de South Congress Avenue en Austin, Texas, EE. UU. REUTERS/Joel Angel Juarez

Hasta ahora, Tesla había empleado chips de módem 5G fabricados por Qualcomm. Sin embargo, con la transición hacia los módems 5G de Samsung, la compañía busca reducir la dependencia de proveedores de China y Taiwán.

El objetivo es optar por componentes que puedan producirse en Corea del Sur o en Estados Unidos, fortaleciendo así su cadena de suministro y minimizando riesgos geopolíticos.

Acuerdos de fabricación de chips AI para Tesla

La alianza entre Samsung y Tesla no se limita a la conectividad 5G. Samsung ha cerrado recientemente un acuerdo por 16.500 millones de dólares para fabricar chips AI6 para Tesla, utilizando su nodo de proceso de 2 nanómetros en la planta de Taylor, Texas.

Un robotaxi es un vehículo autónomo, sin conductor humano, que ofrece servicios de transporte a demanda como un taxi tradicional. REUTERS/Joel Angel Juarez

Además, la compañía surcoreana también produce algunos de los chips AI5 de Tesla en su nodo de 4 nanómetros en Estados Unidos, consolidando una relación estratégica en el campo de la inteligencia artificial y la tecnología automotriz.

De esta manera, la integración de chips 5G desarrollados por Samsung en los Robotaxi de Tesla representa no solo un avance tecnológico, sino también un movimiento clave en la estrategia de ambas compañías para liderar la innovación en vehículos eléctricos y autónomos.

Así es Cybercab, el nuevo Tesla totalmente autónomo sin pedales ni volante

Tesla ha presentado el Cybercab, un vehículo eléctrico diseñado desde cero para operar de forma completamente autónoma, prescindiendo por completo de volante, pedales y espejos laterales.

El Cybercab carece de los controles tradicionales que han caracterizado a los automóviles durante más de un siglo. (Tesla)

Concebido como el primer automóvil de la compañía optimizado para la conducción sin intervención humana, el Cybercab busca revolucionar el concepto de robotaxi. Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, destacó que el nuevo vehículo “ni siquiera tiene pedales ni volante”, una decisión que también incluye la ausencia de espejos laterales.

La eliminación de estos elementos responde a la estrategia de reducir al máximo el costo operativo por kilómetro en modo autónomo, descartando componentes tradicionalmente indispensables en los autos convencionales. El diseño se orienta a la simplicidad y la eficiencia, con la intención de hacer económicamente viable el servicio de robotaxi sin la necesidad de supervisión humana.

Finalmente, es pertinente recordar que un robotaxi de Tesla es un vehículo eléctrico completamente autónomo, diseñado para funcionar como taxi sin necesidad de conductor humano. Equipado con tecnología avanzada de autoconducción, sensores y sistemas de inteligencia artificial, puede transportar pasajeros de manera eficiente, respondiendo a solicitudes a través de apps móviles.