Sony confirma los juegos gratuitos para PlayStation Plus Extra y Premium

El catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium para enero 2026 suma nueve juegos nuevos para PS4 y PS5, abarcando múltiples géneros populares.

El catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium inicia el año 2026 con una selección de títulos para todos los gustos. Desde aventuras de terror icónicas hasta propuestas de estrategia, carreras y puzzles, los suscriptores encontrarán nuevas opciones para descargar y jugar a partir del 20 de enero en consolas PlayStation 4 y PlayStation 5.

Los títulos estarán disponibles para su descarga directa dentro de la sección correspondiente del menú de PlayStation Plus, permitiendo a los usuarios añadirlos a su biblioteca y jugarlos mientras mantengan activa la suscripción.

Qué juegos llegan a PlayStation Plus Extra y Premium

Like a Dragon: Infinite Wealth

Entre los lanzamientos sobresale Like a Dragon: Infinite Wealth, última entrega de la longeva saga inspirada en el universo de la yakuza japonesa. El juego traslada la acción principal a Honolulu, en Hawái, donde el protagonista Ichiban Kasuga se embarca en una búsqueda personal acompañado por el legendario Kazuma Kiryu.

Esta entrega se distingue por su sistema de combate híbrido mejorado y la posibilidad de alternar entre la capital hawaiana y las calles del distrito Kamurocho de Tokio. Los jugadores explorarán escenarios tropicales mientras enfrentan a bandas locales, resuelven múltiples misiones secundarias y desarrollan el destino de dos personajes emblemáticos de la saga.

Like a Dragon: Infinite Wealth | Newsletter 800x450

Resident Evil Village

El catálogo de enero incluye también Resident Evil Village, la octava entrega de la reconocida franquicia de terror y supervivencia. Este título retoma la historia de Ethan Winters y su esposa Mia, quienes intentan rehacer sus vidas tras los eventos de Resident Evil 7: Biohazard. Sin embargo, una tragedia inesperada interrumpe sus planes, arrastrando a los jugadores a un pueblo misterioso lleno de amenazas y secretos.

El diseño del entorno convierte al propio pueblo en un personaje central, con atmósferas opresivas y desafíos que evolucionan a medida que avanza la trama.

Expeditions: A MudRunner Game

Expeditions: A MudRunner Game se suma a PlayStation Plus para ofrecer una experiencia de exploración y conducción en terrenos extremos. Los jugadores lideran misiones científicas a través de desiertos, bosques y montañas, enfrentando obstáculos naturales mediante vehículos todoterreno que se pueden equipar con tecnología avanzada y herramientas especializadas.

El juego permite tanto la aventura en solitario como la cooperación en línea, donde la gestión de recursos y la contratación de expertos se convierten en claves para el éxito. El objetivo es superar los desafíos del entorno, desenterrar tesoros ocultos y descubrir ruinas olvidadas.

Expeditions: A MudRunner Game ofrece exploración de terrenos extremos y misiones científicas con vehículos todoterreno y tecnología avanzada.

A Quiet Place: The Road Ahead

Inspirado en la popular franquicia cinematográfica, A Quiet Place: The Road Ahead es una aventura de terror para un solo jugador en la que una joven sobrevive a la invasión de criaturas letales. El juego se centra en la gestión del sigilo y la tensión, integrando elementos de narrativa personal y conflictos familiares mientras el jugador avanza en un mundo plagado de peligros.

Disponible exclusivamente para PlayStation 5, la adaptación destaca por su ambientación y por trasladar a la consola la atmósfera inquietante de las películas originales.

Darkest Dungeon II

La secuela de uno de los juegos de rol y estrategia más celebrados llega este mes al catálogo. Darkest Dungeon II propone un viaje roguelike en el que los jugadores forman un grupo de héroes imperfectos para atravesar paisajes decadentes y enfrentar horrores sobrenaturales.

El diseño pone énfasis en la gestión emocional y psicológica de los personajes, quienes deben encontrar la redención mientras luchan contra monstruos y superan obstáculos. Los usuarios pueden equipar su carruaje y explorar diferentes tácticas para resistir los desafíos y alcanzar el objetivo final.

Darkest Dungeon II - Kingdoms | DLC Inhuman Bondage

The Exit 8

The Exit 8 ofrece una experiencia breve, pero intensa, inspirada en los pasajes subterráneos japoneses y los espacios liminales. El jugador queda atrapado en un túnel aparentemente interminable y debe observar cuidadosamente el entorno para identificar anomalías y encontrar la salida correcta.

Esta propuesta de simulación y puzzles se puede descargar tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5.

Art of Rally

Los amantes de los juegos de conducción encuentran un homenaje a la historia del rally con Art of Rally. Este título estilizado recrea carreras en escenarios coloridos de países como Finlandia, Cerdeña, Noruega, Japón, Alemania, Kenia e Indonesia, abarcando etapas desde los años 60 hasta los 80.

El juego incluye desafíos diarios y semanales, así como modos para principiantes y expertos. Los jugadores pueden elegir entre autos clásicos y experimentar técnicas de conducción como el flick escandinavo o el frenado con el pie izquierdo.

Art of Rally celebra la historia del rally con carreras estilizadas, vehículos clásicos y desafíos diarios en escenarios de todo el mundo.

A Little to the Left

Para quienes buscan una propuesta relajante, A Little to the Left propone una serie de rompecabezas basados en la organización de objetos cotidianos. El juego se caracteriza por sus ilustraciones encantadoras y la presencia de un gato travieso que introduce el caos en cada escenario.

Con más de cien puzzles distintos, los jugadores deberán ordenar, apilar y resolver desafíos observacionales en un ambiente tranquilo y sorprendente.

Ridge Racer

Los suscriptores de PlayStation Plus Premium reciben una adición nostálgica al catálogo con Ridge Racer, el emblemático juego de carreras lanzado originalmente para la primera consola PlayStation. Esta versión optimizada incluye mejoras visuales, guardado rápido y filtros de video personalizados, permitiendo revivir o descubrir la emoción de las carreras árcade.

El juego ofrece dos modos principales: Batalla, con tres niveles de dificultad, y Contrarreloj, para competir uno a uno contra autos rivales. Además, los usuarios pueden seleccionar la música de fondo durante la partida, potenciando la experiencia original con opciones modernas.