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Honduras: Presidente Nasry Asfura descarta privatizar la ENEE y advierte que evaluará el desempeño de su equipo de Gobierno

El presidente Nasry Asfura aseguró que su administración no contempla la privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y reafirmó que el objetivo es recuperar su sostenibilidad financiera. Además, adelantó que continúa evaluando el desempeño de ministros, directores y gerentes de su gobierno.

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El presidente Nasry Asfura aseguró que la ENEE no será privatizada durante su administración. (FOTO: Presidencia de Honduras)
El presidente Nasry Asfura aseguró que la ENEE no será privatizada durante su administración. (FOTO: Presidencia de Honduras)

El presidente de la República, Nasry Asfura, descartó este miércoles cualquier intención de privatizar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y aseguró que la prioridad de su administración es rescatar financieramente la institución, mejorar la calidad del servicio y reducir las pérdidas que durante años han afectado a la estatal eléctrica.

Las declaraciones fueron brindadas durante su participación en el III Foro Iberoamericano de Turismo, realizado en la ciudad de San Pedro Sula, donde también abordó temas relacionados con la gestión gubernamental y el desempeño de los funcionarios que integran su administración.

El mandatario enfatizó que la ENEE continúa siendo una institución estratégica para el desarrollo del país y reiteró que el Gobierno trabaja en la implementación de medidas orientadas a fortalecer su eficiencia operativa.

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Gobierno apuesta por rescatar la ENEE

Durante su intervención, Asfura aseguró que el enfoque de su administración no está dirigido a transferir la empresa al sector privado, sino a impulsar un proceso de recuperación que permita mejorar su situación financiera y operativa.

El gobernante señaló que la estatal eléctrica enfrenta importantes desafíos debido a las pérdidas acumuladas durante varios años, situación que ha generado un fuerte impacto en las finanzas públicas.

“No estamos enfocados en privatizar la ENEE. Estamos enfocados como Gobierno en buscar la mejor eficiencia para la empresa y tomar las decisiones necesarias para sacarla adelante”, expresó.

El presidente destacó que la recuperación de la institución es una prioridad debido a su importancia dentro del sistema energético nacional y su papel en el desarrollo económico del país.

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El mandatario afirmó que la prioridad es recuperar la sostenibilidad financiera de la estatal eléctrica. (FOTO: Presidencia de Honduras)
El mandatario afirmó que la prioridad es recuperar la sostenibilidad financiera de la estatal eléctrica. (FOTO: Presidencia de Honduras)

Reformas serán discutidas en el Congreso Nacional

Asfura también informó que próximamente será presentada ante el Congreso Nacional una legislación relacionada con la ENEE, la cual buscará establecer mecanismos que permitan fortalecer el funcionamiento de la empresa.

En ese sentido, hizo un llamado a los diputados para respaldar las reformas necesarias que contribuyan a mejorar la gestión de la institución y reducir las pérdidas que actualmente afectan sus operaciones.

Según explicó, la situación financiera de la estatal limita la capacidad del Gobierno para destinar mayores recursos a áreas prioritarias como salud, educación, infraestructura, turismo y programas de desarrollo social.

El mandatario indicó que las pérdidas económicas registradas por la empresa representan una carga significativa para el Estado y dificultan la ejecución de proyectos destinados a mejorar las condiciones de vida de la población.

“No podemos seguir perdiendo. Las cifras son alarmantes y eso limita la capacidad del país para invertir en las necesidades de la población”, manifestó.

Modernización y mejora del servicio

Como parte de la estrategia de recuperación, el presidente detalló algunas de las acciones que contempla el Gobierno para modernizar la empresa eléctrica.

Entre ellas mencionó la rehabilitación de circuitos con altos niveles de pérdidas, el fortalecimiento de líneas de distribución, la construcción de nuevas líneas de transmisión y la instalación de transformadores pendientes en diferentes regiones del país.

Asimismo, explicó que se impulsarán mejoras en los sistemas de medición y control para reducir pérdidas técnicas y comerciales, uno de los principales problemas que enfrenta actualmente la institución.

El gobernante señaló que estas acciones buscan garantizar un servicio más eficiente y estable para los usuarios, al tiempo que permiten fortalecer la sostenibilidad financiera de la empresa.

Asfura participó en el III Foro Iberoamericano de Turismo realizado en San Pedro Sula. (FOTO: Presidencia de Honduras)
Asfura participó en el III Foro Iberoamericano de Turismo realizado en San Pedro Sula. (FOTO: Presidencia de Honduras)

Apertura a inversiones privadas

Asfura indicó que el Gobierno continuará promoviendo condiciones favorables para que la empresa privada desarrolle proyectos de generación energética.

Sin embargo, aclaró que la participación privada no implica la privatización de la ENEE, ya que la estatal continuará desempeñando un papel fundamental dentro del sistema eléctrico nacional.

Según explicó, la estrategia busca combinar inversiones privadas en generación con una mejora sustancial en la eficiencia operativa de la empresa estatal.

Evaluación de funcionarios continúa

Durante la misma comparecencia, el mandatario fue consultado sobre posibles cambios dentro de su gabinete de Gobierno.

Asfura respondió que mantiene una evaluación permanente del desempeño de ministros, directores y gerentes, y advirtió que quienes no compartan la visión de trabajo de su administración podrían quedar fuera de sus equipos.

“Quien no entienda nuestras ideas y nuestro ritmo de trabajo, no va a trabajar conmigo”, afirmó.

No obstante, evitó revelar nombres o adelantar posibles cambios dentro de la estructura gubernamental.

El presidente indicó que cualquier decisión relacionada con modificaciones en el gabinete será comunicada oportunamente y reiteró que su prioridad es contar con funcionarios comprometidos con los objetivos de su administración.

“Todo en su debido momento se los voy a comunicar”, concluyó.

Las declaraciones del mandatario se producen en un contexto donde la situación financiera de la ENEE y el desempeño de las instituciones públicas continúan siendo temas de amplio interés para distintos sectores económicos y sociales del país.

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