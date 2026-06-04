República Dominicana

Las exportaciones de República Dominicana subieron un 48 % en el primer cuatrimestre de 2026

Los envíos al exterior acumularon 2.308 millones de dólares entre enero y abril, según cifras de Adoexpo citadas por EFE, y extendieron la trayectoria favorable observada en 2025 tras un salto anual previo

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Las exportaciones de República Dominicana sumaron 2.308 millones de dólares entre enero y abril de 2026 y crecieron 48 % interanual, según Adoexpo. (Visuales IA)
Las exportaciones de República Dominicana sumaron 2.308 millones de dólares entre enero y abril de 2026 y crecieron 48 % interanual, según Adoexpo. (Visuales IA)

Las exportaciones de República Dominicana sumaron 2.308 millones de dólares entre enero y abril de 2026, lo que representa un incremento del 48 % respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con datos difundidos por la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo) y citados por Agencia EFE. Este resultado refuerza la tendencia positiva alcanzada en 2025, año en que las exportaciones generaron 5.738 millones de dólares, cifra que implicó una expansión del 33 % frente a 2024.

Según el informe de Adoexpo, el crecimiento reciente estuvo impulsado sobre todo por el sector minero, que duplicó su aporte con una suba del 101 % en los primeros cuatro meses de 2026. Por su parte, las exportaciones no mineras registraron una expansión del 15,6 %, lo que la entidad interpreta como un reflejo de la solidez y diversidad de la oferta exportable del país.

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Agencia EFE detalló que las exportaciones son actualmente responsables de 144.000 empleos directos e indirectos en territorio dominicano, equivalentes a cerca del 6 % del trabajo formal nacional, según el estudio conjunto de Adoexpo y una consultora privada. En cuanto a la conectividad, República Dominicana ocupa el segundo puesto en conectividad marítima en la región, detrás de Panamá, y el tercero en complejidad económica de Centroamérica y el Caribe, solo superada por México y Costa Rica.

A pesar de estos avances, Agencia EFE reportó que las exportaciones de bienes representan apenas el 10 % del producto interior bruto (PIB) dominicano, lejos del promedio regional de 20 %, lo que indica un margen importante para el crecimiento del sector.

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Infografía con gráficos e ilustraciones de un puerto con barcos y contenedores, y una mina con camiones, mostrando datos clave de las exportaciones dominicanas.
Infografía detallando el récord de 2.308 millones de dólares en exportaciones dominicanas de enero a abril de 2026, destacando el impulso minero y los desafíos de diversificación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante este contexto, Adoexpo recomendó una estrategia de “diversificación inteligente” de mercados, promoviendo la expansión hacia Europa, Asia y América Latina, ya que Estados Unidos concentra el 47 % de los envíos dominicanos. La organización propuso también optimizar la logística exportadora mediante digitalización, capacitación, simplificación de procesos y mejora del seguimiento y trazabilidad, áreas donde la nación caribeña permanece por debajo del promedio regional.

El tercer eje sugerido por Adoexpo es la integración de las medianas y pequeñas empresas al comercio exterior, a través de financiamiento, certificaciones y acompañamiento técnico, con el objetivo de ampliar la base exportadora nacional.

Bandera de República Dominicana ondea en un puerto al atardecer, con grúas, numerosos contenedores y un barco de carga, incluye texto "Exportaciones dominicanas en 2026".
El pabellón dominicano ondea sobre un puerto con contenedores y grúas, representando las proyecciones de exportaciones dominicanas en 2026, un pilar para la economía del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El oro en bruto encabeza las exportaciones dominicanas junto a manufacturas y productos agrícolas

La República Dominicana destaca por su dinamismo exportador, con el oro en bruto como principal producto de venta al exterior. Este mineral encabeza el ranking de exportaciones nacionales, seguido por otros metales como el ferroníquel y la plata. El sector de manufacturas y zonas francas también ocupa un lugar relevante, con instrumentos y aparatos de medicina, interruptores eléctricos y microprocesadores entre los bienes más exportados.

En el rubro agroindustrial, los cigarros puros y el tabaco en rama figuran entre los productos de mayor demanda internacional. El cacao en grano y los bananos (plátanos), especialmente en sus variantes orgánicas, representan una parte fundamental de las exportaciones agrícolas. Estos sectores se consolidan como motores clave para la economía dominicana, diversificando la oferta exportadora y fortaleciendo la presencia del país en los mercados globales.

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