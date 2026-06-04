Gira aérea de la Caja Costarricense de Seguro Social lleva atención médica a 96 indígenas cabécares sin acceso por carretera

Niños y adultos mayores recibieron atención médica y educación en salud durante la gira aérea en el territorio indígena de Chirripó. Crédito: CCSS

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) realizó una gira aérea para atender a 96 habitantes de la comunidad indígena cabécar de Manzanillo, en el territorio de Chirripó, Turrialba, una zona sin acceso por carretera. El operativo movilizó a un equipo interdisciplinario conformado por médicos, personal de enfermería, asistentes técnicos de atención primaria y funcionarios de la junta de salud, con el objetivo de acercar los servicios médicos a una población históricamente excluida de la cobertura regular.

La gira se efectuó bajo la coordinación del área de salud Turrialba-Jiménez, que identificó la urgencia de atención derivada de la inaccesibilidad terrestre y las condiciones geográficas adversas. La directora del área de salud, Dra. Heilyn Quesada Alvarado, explicó que este tipo de intervenciones forman parte de la estrategia institucional para garantizar el acceso universal a la salud, especialmente en territorios indígenas donde el traslado solo es posible por vía aérea.

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La coordinación entre la CCSS y líderes comunitarios permitió llevar medicamentos y orientación preventiva a zonas sin acceso por carretera. Crédito: CCSS

Durante los dos días de trabajo, el equipo médico atendió a personas de todas las edades, desde bebés de menos de un año hasta adultos mayores de más de 65, utilizando la escuela local de Manzanillo como puesto temporal de consulta. En materia de inmunización, se aplicaron 71 dosis de vacunas: 41 contra la influenza, 12 contra la covid-19 y 18 del esquema básico. Además, se realizó la búsqueda activa de personas con síntomas respiratorios, asegurando una valoración oportuna de posibles casos y la prevención de brotes en la comunidad.

El abordaje integral incluyó actividades de educación en salud, con charlas sobre higiene de manos y prevención de enfermedades respiratorias, así como la entrega de medicamentos acompañada de orientación sobre su uso correcto. Los funcionarios destacaron la importancia de fortalecer los hábitos preventivos en comunidades donde el acceso al sistema sanitario es limitado y los factores de vulnerabilidad son altos.

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En dos días, se aplicaron 71 dosis de vacunas contra influenza, covid-19 y del esquema básico en la comunidad indígena. Crédito: CCSS

La CCSS ha anunciado que mantendrá y ampliará estas giras a lo largo del año, no solo en Manzanillo sino también en otras comunidades indígenas de la región, reafirmando el compromiso institucional de reducir las brechas históricas en el acceso a la salud. La intervención evidencia los retos logísticos y humanos que implica llegar a territorios donde las condiciones de infraestructura dificultan cualquier traslado por tierra, pero también pone de manifiesto la determinación del sistema público por garantizar la atención a poblaciones tradicionalmente marginadas.

El operativo fue posible gracias a la coordinación entre los equipos locales de salud, la junta de salud y el respaldo logístico de la CCSS, que dispuso los recursos necesarios para el traslado aéreo y la operación en terreno. La participación activa de los líderes comunitarios y los docentes de la escuela de Manzanillo resultó clave para organizar la atención y convocar a los habitantes.

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La escuela de Manzanillo sirvió como puesto temporal para la atención sanitaria ofrecida por el equipo interdisciplinario. Crédito: CCSS

Las autoridades de salud han subrayado que, además de la atención médica directa, estas giras permiten fortalecer la relación de confianza con la población indígena y recopilar información esencial para el diseño de futuras intervenciones en salud pública. La CCSS continuará programando operaciones similares como parte de su política para garantizar el derecho a la salud de todos los habitantes, independientemente de su ubicación geográfica o condición social.