Apple presenta Creator Studio: la nueva suscripción exclusiva para creadores en Mac y iPad

Las aplicaciones incluidas aprovechan al máximo la potencia de los chips Apple Silicon y la integración entre hardware y software de la marca

El paquete abarca herramientas como
El paquete abarca herramientas como Final Cut Pro y Logic Pro, disponibles tanto en Mac como en iPad. (Apple)

Apple ha dado un paso en el ámbito de la creación digital con el lanzamiento de Creator Studio, una suscripción que agrupa sus aplicaciones profesionales de video, música, imagen y productividad visual en un solo paquete.

Disponible desde el 28 de enero, esta nueva suite busca democratizar el acceso a herramientas avanzadas, facilitando que tanto profesionales como entusiastas puedan trabajar con los recursos más potentes de la compañía en Mac y iPad, y aprovechar la integración fluida entre ambos dispositivos.

Creator Studio de Apple: una suite integral para creadores en Mac y iPad

Creator Studio es una plataforma unificada que reúne aplicaciones para la edición de video, producción musical, diseño gráfico y gestión de contenidos. El usuario puede contratarla bajo un plan mensual o anual, lo que elimina la barrera de los altos presupuestos tradicionales y pone a disposición de un público más amplio un entorno de trabajo profesional.

MacBook con Apple Creator Studio.
MacBook con Apple Creator Studio. (Apple)

Es pertinente señalar que las aplicaciones incluidas aprovechan al máximo la potencia de los chips Apple Silicon y la integración entre hardware y software de la marca.

El paquete abarca herramientas como Final Cut Pro y Logic Pro, disponibles tanto en Mac como en iPad, lo que habilita la edición profesional de video y la producción musical en cualquier lugar. Pixelmator Pro llega por primera vez a iPad, optimizada para el uso de Apple Pencil, e integra funciones avanzadas de edición de imágenes.

Motion, Compressor y MainStage, exclusivas para Mac, amplían las opciones para gráficos animados, compresión de medios y gestión de sonido en directo. En el área de productividad, Keynote, Pages y Numbers suman funciones premium, a las que próximamente se unirá Freeform.

Creator Studio es una plataforma
Creator Studio es una plataforma unificada que reúne apps para la edición de video, producción musical, diseño gráfico y gestión de contenidos. (Apple)

Inteligencia artificial en Creator Studio: nuevas herramientas creativas

La suscripción Creator Studio va más allá de la simple agrupación de aplicaciones, incorporando funciones inteligentes basadas en inteligencia artificial para transformar los procesos creativos.

Final Cut Pro, por ejemplo, estrena Transcript Search, una herramienta que permite localizar fragmentos de audio a partir de frases escritas, y Visual Search, que identifica objetos o acciones específicas en el metraje. Beat Detection analiza automáticamente la música y facilita la sincronización de cortes con el ritmo.

En iPad, la función Montage Maker selecciona y monta automáticamente los mejores momentos de una grabación y adapta el formato para redes sociales mediante recorte inteligente.

iPad con la suite Apple
iPad con la suite Apple Creator Studio instalada. (Apple)

Logic Pro incorpora Synth Player, un nuevo integrante de la familia Session Players impulsado por IA, capaz de generar interpretaciones electrónicas realistas ajustables en tiempo real. La función Chord ID convierte grabaciones en progresiones de acordes, eliminando la necesidad de transcribirlas manualmente.

Además, la biblioteca de sonidos se amplía con loops e instrumentos diseñados tanto por Apple como por productores externos, todos libres de derechos.

Herramientas optimizadas y productividad inteligente

Pixelmator Pro, ahora disponible para iPad, se presenta con una interfaz táctil y compatibilidad total con Apple Pencil, integrando herramientas como Warp para deformar capas y opciones avanzadas de selección.

Las herramientas inteligentes y los
Las herramientas inteligentes y los recursos exclusivos mejoran la eficiencia en Keynote, Pages, Numbers y Freeform. (Captura Apple)

La sincronización entre Mac e iPad permite retomar proyectos en cualquier dispositivo, aprovechando la potencia de Apple Silicon para agilizar los flujos de trabajo.

En el terreno de la productividad, Keynote, Pages y Numbers se enriquecen con un Content Hub que ofrece imágenes y plantillas premium. Además, incorporan funciones de inteligencia artificial como la generación automática de presentaciones a partir de un esquema y la creación inteligente de fórmulas en Numbers gracias a Magic Fill.

Ahora bien, Creator Studio estará disponible en la App Store desde el 28 de enero, con una suscripción de 12,99 € al mes o 129 € al año.

Estas son las nuevas funciones que tendría Siri tras la alianza entre Google y Apple

Una de las mejoras sería la capacidad de responder preguntas factuales utilizando lenguaje natural y citando siempre la fuente de la información

La startup de Sam Altman que compite con Neuralink recibe millonaria inversión de OpenAI

La startup Merge Labs, liderada por Sam Altman, ha recaudado 250 millones de dólares en una ronda semilla impulsada por OpenAI

Tesla de Elon Musk elimina la compra única de Full Self-Driving

El anuncio, realizado por el magnate a través de una publicación en X, especifica que Tesla “dejará de vender FSD después del 14 de febrero”

La batería térmica más compacta para el hogar que busca revolucionar el ahorro energético

Materiales innovadores y nuevas técnicas de recubrimiento permiten optimizar el uso de recursos y potenciar la gestión inteligente en casas familiares

Webtoons: estas son las historietas digitales más populares para leer el fin de semana

La industria de las historietas digitales en Corea del Sur se ha expandido a nivel global

“He sido traicionada de la manera más inimaginable”: el escándalo de infidelidad que sacude al mundo del deporte

El esperanzador mensaje de Colapinto que publicó Alpine de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1

El giro en la carrera de Rodrigo Villagra que puede traducirse en millones para River Plate

Las 7 joyas de Boca que se consagraron campeones en Reserva y fueron cedidas a otros clubes del fútbol argentino

Drogas y un arma de fuego: el video del sorprendente hallazgo en el micro que llevaba a la barra de San Lorenzo a Uruguay

Vero Lozano le respondió a Sofía Gonet: “Si tiene ovarios que me lo diga en la cara”

La respuesta de Flor de la V a los polémicos dichos de Maxi López: “Está confundido”

El paseo de Alexis Mac Allister y Ailén Cova con su hija Alaia por las calles de Liverpool: “Qué papi canchero”

El polémico comentario de Maxi López sobre Florencia de la V que causó indignación en las redes

Allanaron la casa de la ex pareja de Romina Gaetani en la causa por violencia de género: buscaban un arma

Ecuador planifica la construcción de su primer puerto espacial para 2030

Policía uruguaya cree que el narco Sebastián Marset es el autor intelectual del atentado contra la jefa de fiscales

Israel abatió a un alto mando de Hamas tras un ataque en Gaza

5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo eso puede afectar su desarrollo emocional

Estados Unidos evalúa retirar requisito de visa a panameños