Apple presenta Creator Studio: la nueva suscripción exclusiva para creadores en Mac y iPad

Apple ha dado un paso en el ámbito de la creación digital con el lanzamiento de Creator Studio, una suscripción que agrupa sus aplicaciones profesionales de video, música, imagen y productividad visual en un solo paquete.

Disponible desde el 28 de enero, esta nueva suite busca democratizar el acceso a herramientas avanzadas, facilitando que tanto profesionales como entusiastas puedan trabajar con los recursos más potentes de la compañía en Mac y iPad, y aprovechar la integración fluida entre ambos dispositivos.

Creator Studio de Apple: una suite integral para creadores en Mac y iPad

Creator Studio es una plataforma unificada que reúne aplicaciones para la edición de video, producción musical, diseño gráfico y gestión de contenidos. El usuario puede contratarla bajo un plan mensual o anual, lo que elimina la barrera de los altos presupuestos tradicionales y pone a disposición de un público más amplio un entorno de trabajo profesional.

Es pertinente señalar que las aplicaciones incluidas aprovechan al máximo la potencia de los chips Apple Silicon y la integración entre hardware y software de la marca.

El paquete abarca herramientas como Final Cut Pro y Logic Pro, disponibles tanto en Mac como en iPad, lo que habilita la edición profesional de video y la producción musical en cualquier lugar. Pixelmator Pro llega por primera vez a iPad, optimizada para el uso de Apple Pencil, e integra funciones avanzadas de edición de imágenes.

Motion, Compressor y MainStage, exclusivas para Mac, amplían las opciones para gráficos animados, compresión de medios y gestión de sonido en directo. En el área de productividad, Keynote, Pages y Numbers suman funciones premium, a las que próximamente se unirá Freeform.

Inteligencia artificial en Creator Studio: nuevas herramientas creativas

La suscripción Creator Studio va más allá de la simple agrupación de aplicaciones, incorporando funciones inteligentes basadas en inteligencia artificial para transformar los procesos creativos.

Final Cut Pro, por ejemplo, estrena Transcript Search, una herramienta que permite localizar fragmentos de audio a partir de frases escritas, y Visual Search, que identifica objetos o acciones específicas en el metraje. Beat Detection analiza automáticamente la música y facilita la sincronización de cortes con el ritmo.

En iPad, la función Montage Maker selecciona y monta automáticamente los mejores momentos de una grabación y adapta el formato para redes sociales mediante recorte inteligente.

Logic Pro incorpora Synth Player, un nuevo integrante de la familia Session Players impulsado por IA, capaz de generar interpretaciones electrónicas realistas ajustables en tiempo real. La función Chord ID convierte grabaciones en progresiones de acordes, eliminando la necesidad de transcribirlas manualmente.

Además, la biblioteca de sonidos se amplía con loops e instrumentos diseñados tanto por Apple como por productores externos, todos libres de derechos.

Herramientas optimizadas y productividad inteligente

Pixelmator Pro, ahora disponible para iPad, se presenta con una interfaz táctil y compatibilidad total con Apple Pencil, integrando herramientas como Warp para deformar capas y opciones avanzadas de selección.

La sincronización entre Mac e iPad permite retomar proyectos en cualquier dispositivo, aprovechando la potencia de Apple Silicon para agilizar los flujos de trabajo.

En el terreno de la productividad, Keynote, Pages y Numbers se enriquecen con un Content Hub que ofrece imágenes y plantillas premium. Además, incorporan funciones de inteligencia artificial como la generación automática de presentaciones a partir de un esquema y la creación inteligente de fórmulas en Numbers gracias a Magic Fill.

Ahora bien, Creator Studio estará disponible en la App Store desde el 28 de enero, con una suscripción de 12,99 € al mes o 129 € al año.