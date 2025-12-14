Alerta en Mac de Apple: reportan miles de ciberataques en América Latina, sistemas Linux también

América Latina enfrenta una ola inédita de ciberataques a sistemas Linux y Mac, según Kaspersky - (SeongJoon Cho)

En el último año, América Latina se consolidó como una de las regiones más impactadas por ciberataques dirigidos a sistemas Linux y Mac.

El más reciente informe de Kaspersky reveló que entre agosto de 2024 y julio de 2025, se bloquearon más de 726.000 ataques a sistemas Linux y 431.811 intentos contra Mac, lo que equivale a miles de incidentes diarios. Esta tendencia confirma que la seguridad digital en la región enfrenta desafíos inéditos y en crecimiento.

Cuáles son los países más afectados en materia de ciberseguridad

Brasil, Chile, México, Colombia y Perú lideran la lista de los países más afectados por ataques dirigidos a Linux. En computadoras Apple con sistema Mac, los focos principales son Brasil, México, Ecuador, Colombia y Perú. Estas cifras reflejan la vulnerabilidad no solo de usuarios domésticos, sino de empresas y organismos que, hasta hace poco, consideraban estos entornos más seguros.

América Latina debe reforzar su seguridad digital: Linux y Mac bajo ataque y la importancia de anticipar riesgos - LINUX

De acuerdo con Fabio Assolini, ejecutivo de la empresa de ciberseguridad que reveló las cifras, la percepción de que Linux y Mac ofrecían una protección superior se ha visto superada por la sofisticación y especialización de los atacantes.

El alto uso de Linux en infraestructuras críticas, servidores y dispositivos IoT lo ha convertido en objetivo prioritario. A la par, la creciente popularidad de los equipos Mac en ámbitos corporativos y personales ha captado la atención de los ciberdelincuentes, que aprovechan esta masificación para ampliar el alcance de sus campañas.

Cómo protegerse del ataque de los ciberdelincuentes

Para enfrentar este escenario, desde Kaspersky insistieron en la adopción de estrategias de seguridad proactivas. Recomienda, entre otras acciones básicas pero decisivas, mantener actualizados los sistemas operativos y programas, emplear contraseñas complejas y únicas, activar firewalls y monitorear de forma regular los registros del sistema para detectar anomalías.

Además, la implementación de soluciones de seguridad integrales y la capacitación constante de usuarios se presentan como claves para reducir la exposición al riesgo.

Por qué el cibercrimen es tan fuerte en la región

Servidores, empresas y usuarios personales quedan expuestos por la profesionalización de ataques y por la falta de protocolos claros, según expertos y estudios recientes del sector tecnológico - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la transformación digital en América Latina ha acelerado la dependencia tecnológica y, con ello, ha puesto al descubierto nuevas brechas en ciberseguridad. Luis Gabriel Castellanos, country manager de IFX Colombia, explicó en una conversación a Infobae que los desafíos incluyen tanto el fortalecimiento técnico de las empresas como la necesidad de ajustar procesos y planes de reacción.

Aunque muchas organizaciones han invertido en herramientas defensivas, la ausencia de simulacros y protocolos claros deja a medianas empresas en situación vulnerable frente a ataques cada vez más complejos.

Castellanos subraya la importancia de anticipar riesgos y reforzar la cultura de prevención. Gran parte de los líderes tecnológicos, dice, tienden a reaccionar tras incidentes graves más que a prevenir activamente.

La falta de formación especializada y de simulacros de respuesta sigue siendo un talón de Aquiles, sobre todo en sectores críticos como la banca, salud o la industria, donde las consecuencias de un ataque pueden ser especialmente graves.

La falta de simulacros y protocolos reactivos deja en evidencia la vulnerabilidad corporativa, especialmente en banca, salud e industria, áreas críticas frente a ciberataques sofisticados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entorno regulatorio en la región añade otra capa de dificultad. Muchos países no han actualizado su marco normativo ni adherido a convenios internacionales como el Acuerdo de Budapest, lo que crea lagunas que los delincuentes explotan y complica la coordinación ante amenazas transnacionales. Esta situación contribuye a que las inversiones prioricen la recuperación rápida frente al fortalecimiento preventivo.

Frente a este panorama, los sectores más dinámicos como el financiero, salud, turismo y comercio minorista; impulsan la adopción de infraestructuras de última generación y tecnologías de defensa basadas en inteligencia artificial. La actualización constante, el desarrollo de redes robustas y la aplicación de doble autenticación se convierten así en prioridades para consolidar un entorno digital resiliente.

En este contexto, la protección eficaz depende de una visión integral que combine tecnología, protocolos, capacitación y cooperación internacional. La sofisticación de los atacantes obliga a gobiernos y empresas a una actualización permanente y a una respuesta coordinada.

Ningún sistema es completamente infalible, pero la capacidad de recuperarse tras un incidente resulta determinante para mantener la confianza y la continuidad operativa.

El caso de América Latina es un llamado de atención sobre la importancia de no subestimar el atractivo de Linux y Mac para los ciberdelincuentes. El compromiso con una seguridad digital avanzada y sostenida es indispensable para proteger datos, operaciones y usuarios en la era de la vulnerabilidad global.