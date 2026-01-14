Para qué sirve el puerto USB del router y qué dispositivos puedes conectar

El puerto USB detrás del router puede cumplir varias funciones. (Foto: Difusión)

Aunque la mayoría de los hogares utiliza el router únicamente para distribuir la señal de internet, muchos modelos incorporan un puerto USB que permite ampliar de forma significativa sus funciones. Este conector, que suele pasar desapercibido, puede transformar al router en una herramienta más versátil, capaz de asumir tareas de carga, almacenamiento, respaldo de información e incluso gestión de impresiones, sin necesidad de adquirir dispositivos adicionales.

El puerto USB está presente en una amplia variedad de routers domésticos, incluidos algunos entregados por las operadoras de internet, aunque en estos últimos casos las funciones pueden estar limitadas por el software. Aun así, cuando se utiliza de forma adecuada, este conector ofrece alternativas prácticas para mejorar la gestión de dispositivos y archivos dentro del hogar.

Una de las funciones más simples, pero útiles, del puerto USB del router es la carga de dispositivos electrónicos. Al estar conectado de manera permanente a la red eléctrica, el router puede suministrar energía a equipos de bajo consumo como relojes inteligentes, audífonos inalámbricos, pulseras de actividad o incluso teléfonos móviles.

Puerto USB del router WiFi. (ADSL zone)

Si bien no ofrece carga rápida ni alta potencia, resulta una solución válida para emergencias o para mantener ciertos dispositivos siempre cargados en un mismo punto de la casa.

Más allá de la carga, uno de los usos más destacados del puerto USB es la posibilidad de crear un sistema de almacenamiento en red. Al conectar una memoria USB o un disco duro externo, el router puede compartir archivos a través de la red wifi del hogar. Esta función permite acceder a documentos, fotos, videos o música desde distintos dispositivos sin necesidad de cables adicionales.

Según explican los expertos, mediante la configuración del router es posible habilitar el acceso a los archivos utilizando protocolos como FTP o interfaces web propias del fabricante. Además, el usuario puede establecer permisos de lectura y escritura, lo que añade una capa básica de seguridad. Esta solución no reemplaza a un sistema NAS dedicado, pero ofrece una alternativa económica y sencilla para quienes necesitan un almacenamiento compartido sin mayores complicaciones técnicas.

El puerto USB detrás del router puede cumplir diferentes funciones. (Imagen ilustrativa Infobae)

El puerto USB del router también puede utilizarse como sistema de respaldo de información. Al conectar un disco duro externo, es posible configurar copias de seguridad automáticas desde los computadores conectados a la red. De esta manera, los datos importantes quedan protegidos ante fallos del sistema, errores humanos o pérdidas accidentales de información.

Esta función se integra con herramientas propias de los sistemas operativos más utilizados. En Windows, por ejemplo, puede vincularse con el ‘Historial de archivos’, mientras que en macOS es compatible con ‘Time Machine’. Esto facilita la creación de respaldos periódicos sin necesidad de mantener el disco conectado directamente a cada equipo.

Otra utilidad relevante es la posibilidad de convertir una impresora convencional en una impresora de red. Al conectar el equipo al puerto USB del router, los dispositivos conectados a la misma red pueden enviar documentos a imprimir de forma inalámbrica, incluso si la impresora no cuenta con conectividad wifi integrada. Esta opción resulta especialmente práctica en hogares u oficinas pequeñas donde varios usuarios necesitan acceder a una única impresora.

Un router con puerto USB. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para que esta función opere correctamente, suele ser necesario instalar o configurar el software correspondiente en los equipos, además de habilitar el servicio de impresión en el panel de administración del router. Una vez configurado, el funcionamiento es similar al de una impresora en red tradicional.

El puerto USB también cumple un rol técnico en el mantenimiento del router. A través de una memoria externa, es posible realizar instalaciones manuales del firmware, una opción útil en casos específicos, como volver a una versión anterior del software o cargar una actualización concreta recomendada por el fabricante. Aunque hoy en día la mayoría de los routers se actualizan de manera automática, esta alternativa sigue siendo relevante para usuarios avanzados.

No obstante, los especialistas recomiendan actuar con precaución en este tipo de procesos. Instalar un firmware incompatible o interrumpir la actualización puede generar fallos graves e incluso dejar el router inutilizable. Por ello, es fundamental verificar la compatibilidad del software y seguir las instrucciones oficiales.