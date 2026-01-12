Tecno

Descubre para qué sirve el puerto USB de tu router de Wi-Fi

Aunque no es el uso más eficiente, la conexión USB puede servir para cargar tu teléfono en caso de emergencia

Otra función destacada es la posibilidad de crear una nube doméstica conectando un disco duro externo al puerto USB. (Imagen ilustrativa Infobae)

El router de Wi-Fi es un dispositivo esencial en la mayoría de los hogares, encargado de conectar todos los aparatos a Internet y gestionar el tráfico de datos en la red doméstica. Aunque muchas personas se centran en las funciones básicas o en las aplicaciones del router, a menudo pasan por alto los puertos físicos, especialmente el puerto USB, que puede ampliar notablemente las capacidades de este equipo.

Usos prácticos del puerto USB en tu router Wi-Fi

El puerto USB del router ofrece múltiples funciones útiles que van más allá de la simple conectividad. Una de las aplicaciones más comunes es la actualización del software del equipo: al cargar el archivo de actualización en una memoria USB y conectarla al router, puedes instalar nuevas versiones del sistema operativo de forma directa desde la interfaz de administración.

Otra función destacada es la posibilidad de crear una nube doméstica conectando un disco duro externo al puerto USB. Esto transforma el router en un servidor NAS (Network Attached Storage), permitiendo compartir, almacenar y acceder a archivos desde cualquier dispositivo conectado a la red Wi-Fi, incluso utilizando protocolos como FTP.

El puerto USB detrás del router puede cumplir varias funciones. (Foto: Difusión)

De manera similar, puedes reproducir contenido multimedia desde un USB, facilitando el streaming de películas o música a tu televisor o dispositivos compatibles dentro de la red.

El puerto USB también permite convertir una impresora tradicional en una impresora inteligente. Al conectarla al router, pasa a estar disponible para imprimir o escanear desde cualquier ordenador, tablet o smartphone de la red, sin necesidad de cables directos.

Además, algunos routers admiten adaptadores de red inalámbrica a través de USB para mejorar la señal o crear una red Wi-Fi secundaria, así como módems LTE 3G/4G para compartir Internet móvil con varios dispositivos.

Una de las aplicaciones más comunes del puerto USB del router es la actualización del software del equipo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por último, aunque no es el uso más eficiente, el puerto USB puede servir para cargar tu teléfono en caso de emergencia. Con todas estas funciones, el puerto USB del router se convierte en una herramienta versátil que aporta valor añadido a la conectividad y gestión digital en el hogar.

Cómo mejorar la señal Wi-Fi en casa

Si experimentas una señal Wi-Fi deficiente en tu hogar y esto afecta tu acceso a internet, existen diversas estrategias sencillas que pueden mejorar tu conexión. Una de las primeras acciones recomendadas es reiniciar el router. Este procedimiento básico puede solucionar fallas temporales y restablecer la señal de manera eficaz.

Es pertinente señalar que colocar el router en un punto central del hogar y alejado de obstáculos como paredes gruesas o electrodomésticos contribuye a optimizar la cobertura.

Sustituir el router por un modelo más reciente garantiza mayor velocidad, seguridad y estabilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, hay varias alternativas que pueden potenciar tu red:

  • Conectarse a la banda de 5 GHz, en lugar de la de 2.4 GHz, resulta útil para lograr mayor velocidad y estabilidad, especialmente en actividades como streaming o videojuegos en línea.
  • Orientar correctamente las antenas externas del router puede mejorar la distribución de la señal y reducir zonas con baja cobertura.
  • Incorporar un extensor WiFi permite amplificar la señal en áreas donde la conexión es débil.
  • Desconectar dispositivos que no utilizas ayuda a liberar ancho de banda y a mejorar el rendimiento general de la red.
  • Elegir un canal menos saturado disminuye posibles interferencias provenientes de otras redes cercanas.
  • Sustituir el router por un modelo más reciente garantiza mayor velocidad, seguridad y estabilidad.
  • Mantener actualizado el firmware del equipo protege la red y optimiza su funcionamiento.
  • Finalmente, considerar un plan de internet superior puede marcar la diferencia, sobre todo en hogares con múltiples dispositivos o necesidades de alta demanda. Comparar las ofertas de diferentes proveedores facilita encontrar la opción más conveniente.

