Dron creado por un hombre y su hijo alcanza los 657 km/h y bate el récord mundial Guinness

El Peregreen V4 estableció el nuevo récord mundial con una marca de 657,59 km/h. (Luke Máximo Bell/YouTube)

Un proyecto familiar sudafricano se posicionó en el centro de la innovación tecnológica global al lograr el nuevo récord mundial Guinness de velocidad para un dron cuadricóptero, con una marca de 657,59 kilómetros por hora. El reconocimiento fue otorgado tras una prueba oficial realizada el 11 de diciembre de 2025 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, donde Luke Bell y su padre, Mike Bell, presentaron su creación: el Peregreen V4.

El desarrollo de este dron supuso meses de trabajo intensivo para los ingenieros sudafricanos, quienes recurrieron a técnicas avanzadas de impresión 3D y simulación digital.

El récord fue alcanzado solo semanas después de que el australiano Benjamin Biggs obtuviera brevemente el título con su dron Blackbird, que llegó a 626,42 km/h (389 mph). El avance del Peregreen V4 no solo recuperó el primer puesto para Sudáfrica, sino que introdujo mejoras notables respecto a modelos anteriores.

El dron fue diseñado y probado por el equipo familiar de Mike y Luke Bell en Sudáfrica. (Luke Máximo Bell / YouTube)

De acuerdo con información de Guinness World Records, la velocidad máxima se midió sobre dos trayectos opuestos para neutralizar el impacto del viento, conforme exige el protocolo internacional. En la prueba, el dron sudafricano logró un promedio de 408,6 millas por hora (657,59 km/h), y alcanzó un registro de 599 km/h (372 mph) en contra del viento. El resultado superó en 14 km/h el récord previo de la familia Bell, que había alcanzado 585 km/h (363 mph).

“Mike y Luke son padre e hijo. Esta es la tercera vez que logran este récord, habiendo alcanzado antes 480 km/h en 2024 y 580 km/h en junio de 2025”, señaló la organización en un comunicado.

El proceso para lograr la nueva marca incluyó una revisión exhaustiva de cada componente del dron, con énfasis en la aerodinámica y la eficiencia estructural. Durante cinco meses, los ingenieros realizaron simulaciones digitales, pruebas de resistencia y ensayos prácticos, combinando tecnología avanzada con experimentación directa.

La fabricación del Peregreen V4 incluyó impresión 3D y simulaciones digitales avanzadas. (Luke Máximo Bell / YouTube)

El Peregreen V4 fue fabricado utilizando una impresora 3D Bambu Lab H2D de doble extrusor, que permitió construir el cuerpo principal, el soporte de la cámara y el tren de aterrizaje en una sola pieza. Según explicó Luke Bell, esta innovación “proporcionó una superficie mucho más lisa y aerodinámica al aparato”, lo que permitió aumentar la eficiencia y mejorar la calidad del acabado final.

El dron está equipado con cuatro motores T-Motor 3120 brush de 900 kV, capaces de ofrecer altas velocidades de rotación por voltio aplicado. El nuevo modelo presenta un chasis ligeramente mayor respecto a versiones anteriores, aunque esto no afectó el rendimiento general. Para optimizar el diseño, los ingenieros emplearon herramientas de simulación CFD en la plataforma AirShaper, con el objetivo de reducir la resistencia al viento y maximizar la eficiencia.

Entre los ajustes técnicos realizados, el equipo sudafricano pulió la superficie compuesta de fibra de carbono y ajustó el tamaño de las hélices de siete por cinco pulgadas a aproximadamente seis pulgadas, buscando una mayor eficiencia a altas revoluciones. “Han estado trabajando en este cuadricóptero personalizado por más de dos años”, concluyó el comunicado.

La medición oficial promedió dos trayectos para neutralizar el impacto del viento. (Luke Máximo Bell / YouTube)

El reconocimiento internacional sitúa nuevamente a Sudáfrica como referente en el desarrollo de drones de alta velocidad, en un contexto de creciente competencia global en el ámbito tecnológico. La historia de Luke Bell y Mike Bell evidencia el impacto de la innovación familiar en la frontera de la tecnología y la ingeniería.