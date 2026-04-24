Política

Las reacciones de Manuel Adorni y Javier Milei al fallo de la Justicia por el vuelo en el avión presidencial

El jefe de Gabinete celebró la decisión de Daniel Rafecas de archivar la investigación por el viaje de su esposa a Nueva York. Y el Presidente lo respaldó

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Javier Milei junto a Manuel Adorni, Pablo Quirno, Mario Lugones y Diego Santilli en la previa de AmCham
Milei abraza a Adorni. Alivio para el jefe de Gabinete en una de las causas que lo tenía en la mira

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró el fallo del juez Daniel Rafecas que ordenó archivar la investigación por el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, a Nueva York en el avión oficial ARG-01.

El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene”, posteó el funcionario.

“Será Justicia. Fin”, agregó, fiel a su estilo.

A la par, el presidente Javier Milei, que decidió respaldar a su jefe de Gabinete y mantenerlo en el cargo pese a las críticas de la oposición, compartió el mensaje de Adorni y agregó: “Esto empieza a ponerse lindo” .

Para entender la decisión judicial hay que retrotraerse al viaje del presidente Javier Milei y su comitiva a principios de marzo para participar de la Argentina Week, en los Estados Unidos.

A partir de la filtración de una foto, tomó estado público que Angeletti, quien no tiene ningún cargo en la estructura del Estado ni se le habían asignado tareas oficiales en la gira, había viajado en el avión presidencial ARG01 junto a su esposo y otros funcionarios.

La imagen generó una discusión sobre el uso de bienes públicos para interés privado, algo que había sido muy criticado por el propio Adorni en otras gestiones.

Para defenderse de las críticas, el jefe de Gabinete dijo en una entrevista televisiva que se estaba deslomando en Nueva York, frase que elevó el tono de la polémica. Finalmente, el funcionario reconoció que se equivocó con sus dichos y calificó como un error el viaje de su esposa en el avión presidencial.

Ayer, la fiscal del caso, Alejandra Mangano, había pedido archivar la causa por inexistencia de delito, al entender que el viaje de Angeletti no le provocó un perjuicio económico al Estado. Ante la falta de acusación, Rafecas avanzó este viernes con el cierre de la causa.

El ministro coordinador, que el próximo miércoles irá al Congreso a cumplir con su informe de gestión, tiene otra causa abierta por presunto enriquecimiento ilícito, en donde se analizan sus gastos, sus viajes al exterior y las propiedades que compró desde que llegó al poder.

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