La alianza entre Apple y Google redefine el horizonte de la inteligencia artificial móvil

El anuncio de que Apple utilizará los modelos de inteligencia artificial Gemini de Google para la actualización más ambiciosa de Siri introduce una dinámica inédita en la competencia por la innovación tecnológica. Este acuerdo, que involucra el acceso a la infraestructura de nube de Google y una colaboración directa entre dos de los mayores actores de la industria, prepara el terreno para una reconfiguración del ecosistema digital de consumo.

La decisión surge tras varios meses de especulación acerca de la estrategia de Apple para modernizar su asistente virtual. Voceros de la compañía señalaron que, tras una evaluación exhaustiva, concluyeron que la tecnología de Google representa la base más robusta para el desarrollo de los futuros modelos fundamentales de la empresa.

“Después de una evaluación cuidadosa, determinamos que la tecnología de Google proporciona la base más capaz para los modelos fundamentales de Apple y estamos entusiasmados con las nuevas experiencias innovadoras para nuestros usuarios”, afirmó la firma en declaraciones recogidas por CNBC.

El acuerdo prevé que la nueva versión de Siri esté disponible durante 2026. Fuentes de Bloomberg detallaron que, entre las funciones previstas, destaca “World Knowledge Answers”, una herramienta que permitirá a los usuarios acceder a respuestas y resúmenes generados por IA sobre información extraída de la web.

El objetivo es que Siri pueda gestionar consultas complejas de manera autónoma, sin recurrir a servicios externos como ChatGPT para resolver tareas de varios pasos o solicitudes de información global.

La integración de Gemini no se limita a responder preguntas. Se espera que funciones avanzadas como la búsqueda visual “Circle to Search” —ya presente en dispositivos Android— puedan llegar a los productos de Apple. Esta característica, que permite seleccionar cualquier elemento en pantalla para obtener información adicional, ha sido reconocida como una de las aplicaciones más útiles de la inteligencia artificial generativa en el entorno móvil.

El contexto de esta alianza revela una estrategia pragmática de Apple. Aunque la empresa ha invertido recursos en el desarrollo interno de su propia tecnología de IA, el ritmo de innovación en el sector y la presión de competidores como Amazon, Meta Platforms y Microsoft impulsaron la búsqueda de un socio tecnológico.

La relación con Google no es nueva: ambas compañías mantienen desde hace años acuerdos estratégicos, como el que posiciona a Google como motor de búsqueda predeterminado en los dispositivos de Apple.

El acuerdo actual, cuya extensión y términos económicos no se han hecho públicos, marca un giro respecto a las alianzas recientes de Apple. Hasta ahora, la compañía había explorado colaboraciones con otros actores como OpenAI, Anthropic y Perplexity, sin concretar una integración a gran escala.

La incorporación de Gemini refuerza el posicionamiento de Google en el segmento de IA móvil y garantiza a Apple un acceso directo a modelos de última generación.

Uno de los puntos observados por especialistas es cómo Apple adaptará las capacidades de Gemini a su propio ecosistema, sobre todo en materia de privacidad de los usuarios. Tradicionalmente, la empresa ha destacado por su énfasis en la protección de datos personales y se espera que mantenga ese estándar en la integración de IA. Algunas funciones podrían ejecutarse directamente en el dispositivo, minimizando el envío de información a servidores externos.

El anuncio impactó en los mercados bursátiles, con variaciones leves en las acciones de ambas empresas. Google superó por momentos los 4 billones de dólares (3,73 billones de euros) en capitalización, superando a Apple por primera vez desde 2019.

El sector tecnológico observa con atención cómo evolucionará la alianza y cuál será el alcance real de las nuevas funciones de Siri. El debut oficial de la actualización podría producirse durante la próxima conferencia mundial de desarrolladores de Apple (WWDC).

Hasta ese momento, la expectativa se centra en la respuesta de los usuarios y la posible consolidación de un estándar de IA móvil que combine el hardware y la experiencia de Apple con la innovación en inteligencia artificial de Google.