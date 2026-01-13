Tecno

La alianza entre Apple y Google redefine el horizonte de la inteligencia artificial móvil

El acuerdo tecnológico entre ambas empresas globales anticipa una actualización profunda del asistente digital, que incorporará herramientas de búsqueda avanzada y procesamiento de información directamente en el iPhone

Guardar
El acuerdo entre Apple y
El acuerdo entre Apple y Google prepara la nueva versión de Siri con capacidades avanzadas de IA para 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El anuncio de que Apple utilizará los modelos de inteligencia artificial Gemini de Google para la actualización más ambiciosa de Siri introduce una dinámica inédita en la competencia por la innovación tecnológica. Este acuerdo, que involucra el acceso a la infraestructura de nube de Google y una colaboración directa entre dos de los mayores actores de la industria, prepara el terreno para una reconfiguración del ecosistema digital de consumo.

La decisión surge tras varios meses de especulación acerca de la estrategia de Apple para modernizar su asistente virtual. Voceros de la compañía señalaron que, tras una evaluación exhaustiva, concluyeron que la tecnología de Google representa la base más robusta para el desarrollo de los futuros modelos fundamentales de la empresa.

Después de una evaluación cuidadosa, determinamos que la tecnología de Google proporciona la base más capaz para los modelos fundamentales de Apple y estamos entusiasmados con las nuevas experiencias innovadoras para nuestros usuarios”, afirmó la firma en declaraciones recogidas por CNBC.

El acuerdo prevé que la nueva versión de Siri esté disponible durante 2026. Fuentes de Bloomberg detallaron que, entre las funciones previstas, destaca “World Knowledge Answers”, una herramienta que permitirá a los usuarios acceder a respuestas y resúmenes generados por IA sobre información extraída de la web.

La función World Knowledge Answers
La función World Knowledge Answers de Siri permitirá respuestas generadas por IA y acceso a información web en tiempo real.

El objetivo es que Siri pueda gestionar consultas complejas de manera autónoma, sin recurrir a servicios externos como ChatGPT para resolver tareas de varios pasos o solicitudes de información global.

La integración de Gemini no se limita a responder preguntas. Se espera que funciones avanzadas como la búsqueda visual “Circle to Search” —ya presente en dispositivos Android— puedan llegar a los productos de Apple. Esta característica, que permite seleccionar cualquier elemento en pantalla para obtener información adicional, ha sido reconocida como una de las aplicaciones más útiles de la inteligencia artificial generativa en el entorno móvil.

El contexto de esta alianza revela una estrategia pragmática de Apple. Aunque la empresa ha invertido recursos en el desarrollo interno de su propia tecnología de IA, el ritmo de innovación en el sector y la presión de competidores como Amazon, Meta Platforms y Microsoft impulsaron la búsqueda de un socio tecnológico.

La relación con Google no es nueva: ambas compañías mantienen desde hace años acuerdos estratégicos, como el que posiciona a Google como motor de búsqueda predeterminado en los dispositivos de Apple.

El acuerdo actual, cuya extensión y términos económicos no se han hecho públicos, marca un giro respecto a las alianzas recientes de Apple. Hasta ahora, la compañía había explorado colaboraciones con otros actores como OpenAI, Anthropic y Perplexity, sin concretar una integración a gran escala.

La incorporación de Gemini refuerza el posicionamiento de Google en el segmento de IA móvil y garantiza a Apple un acceso directo a modelos de última generación.

La integración de Gemini no
La integración de Gemini no se limita a responder preguntas. Se espera que funciones avanzadas como la búsqueda visual “Circle to Search” (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Uno de los puntos observados por especialistas es cómo Apple adaptará las capacidades de Gemini a su propio ecosistema, sobre todo en materia de privacidad de los usuarios. Tradicionalmente, la empresa ha destacado por su énfasis en la protección de datos personales y se espera que mantenga ese estándar en la integración de IA. Algunas funciones podrían ejecutarse directamente en el dispositivo, minimizando el envío de información a servidores externos.

El anuncio impactó en los mercados bursátiles, con variaciones leves en las acciones de ambas empresas. Google superó por momentos los 4 billones de dólares (3,73 billones de euros) en capitalización, superando a Apple por primera vez desde 2019.

El sector tecnológico observa con atención cómo evolucionará la alianza y cuál será el alcance real de las nuevas funciones de Siri. El debut oficial de la actualización podría producirse durante la próxima conferencia mundial de desarrolladores de Apple (WWDC).

Hasta ese momento, la expectativa se centra en la respuesta de los usuarios y la posible consolidación de un estándar de IA móvil que combine el hardware y la experiencia de Apple con la innovación en inteligencia artificial de Google.

Temas Relacionados

AppleInteligencia artificialGoogleSiriGeminiEstados UnidosSilicon ValleyAsistentes virtualesPrivacidadNewsroom BUE

Últimas Noticias

Estos son los 9 nuevos emojis que llegarán en 2026 a tu celular

Entre los nuevos diseños propuestos figuran una cara con ojos entrecerrados, gestos con el pulgar, un meteorito, una goma de borrar y una mariposa monarca

Estos son los 9 nuevos

Starlink para móviles llega oficialmente a España: cómo funcionará este servicio

La tecnología Direct to Cell permite conectividad móvil directa desde satélites en órbita baja compatible con LTE/4G

Starlink para móviles llega oficialmente

Cómo usar canvas en ChatGPT y transformar tu conversación con la IA en un entorno de trabajo

Disponible para los planes Plus, Pro y Enterprise, esta función permite trabajar en documentos o código en tiempo real

Cómo usar canvas en ChatGPT

Apple lanza nuevo servicio de suscripción para iPhone, Mac y iPad con herramientas de edición de IA

Esta plataforma ayudará a simplificar tareas avanzadas en edición de video, música e imágenes

Apple lanza nuevo servicio de

WhatsApp: bloquea las llamadas de números desconocidos con este truco y evita fraudes

Ajustar la privacidad, activar el silencio de llamadas y restringir quién puede añadirte a grupos protege tu información y reduce la exposición a ciberdelincuente

WhatsApp: bloquea las llamadas de
DEPORTES
Un niño le preguntó a

Un niño le preguntó a una ex figura de la NBA cómo llegar al Draft y la respuesta se hizo viral

El particular contrato bajo el sistema de la “meritocracia deportiva” que el Zorro Cóccaro firmó con Newell’s

Valentín Carboni explicó por qué rechazó ofertas de Italia y decidió firmar en Racing

“Desastre absoluto”: el espeluznante accidente del equipo de bobsleigh de Estados Unidos que preocupó al deporte

Defensa confirmó el fichaje de Éver Banega y Newell’s incorporó a uno de los delanteros más buscados

TELESHOW
Floppy Tesouro habló de su

Floppy Tesouro habló de su polémico encuentro con Martín Migueles: “Es raro que te encaren en una escalera”

Gustavo Conti recordó a Silvina Luna con una emotiva canción: “Hoy te soñé, negrita”

Tamara Bella se sinceró sobre su vínculo con Luciano Castro tras la infidelidad a Griselda Siciliani

Nico Vázquez habló del inicio de su relación con Dai Fernández: “Ustedes nos señalaron antes de que pasara algo”

Crisis pública y silencio privado: la decisión de Griselda Siciliani y Luciano Castro tras la infidelidad

INFOBAE AMÉRICA

Halló un brazo debajo de

Halló un brazo debajo de una montaña de nieve y registró cómo logró salvarle la vida a un esquiador atrapado tras una avalancha

Diputados discutirán hoy nuevo proyecto de ley para el fomento de la expansión de inversiones

El Gobierno de Estados Unidos designó organizaciones terroristas a las filiales de los Hermanos Musulmanes en Egipto, Jordania y Líbano

Los países europeos convocaron a los embajadores iraníes para condenar la brutal represión del régimen

La justicia francesa inicia el juicio de apelación contra Marine Le Pen por financiación ilícita