Honduras

Las Fuerzas Armadas de Honduras erradican plantación ilegal de coca en Olancho

Un despliegue coordinado de distintas instituciones logró la destrucción de sembradíos ilícitos y la eliminación de infraestructura relacionada, tras un procedimiento legal supervisado en una zona de complejo acceso ubicada en el sur del país

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Las fuerzas armadas de Honduras localizaron y aseguraron una plantación de 4,500 plantas de hoja de coca en el Parque Nacional Patuca, Olancho./(Secretaría de Estado de Defensa Nacional)
Las fuerzas armadas de Honduras localizaron y aseguraron una plantación de 4,500 plantas de hoja de coca en el Parque Nacional Patuca, Olancho./(Secretaría de Estado de Defensa Nacional)

Las autoridades hondureñas realizaron un operativo en el que localizaron y aseguraron una plantación con 4,500 plantas de supuesta hoja de coca en una zona boscosa del departamento de Olancho, colindante con El Paraíso, dentro del área sur del Parque Nacional Patuca.

Esta acción, llevada a cabo por las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) a través de la 110 Brigada de Infantería, representa uno de los golpes más recientes contra las estructuras criminales que intentan establecer cultivos ilícitos en el territorio hondureño.

De acuerdo con la Secretaría de Estado de Defensa Nacional, la operación se realizó como parte de las acciones permanentes de inteligencia y patrullaje que ejecutan las FFAA para prevenir la expansión de cultivos ilegales.

El operativo se desarrolló en coordinación con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) del Ministerio Público, integrando la labor de diferentes instituciones estatales en la lucha frontal contra el narcotráfico.

La plantación, localizada en un terreno que abarcaba aproximadamente dos manzanas, fue asegurada por el personal militar tras labores de vigilancia y reconocimiento en la zona.

Posteriormente, operadores de justicia autorizaron la erradicación total de los sembradíos, eliminando así una significativa cantidad de plantas que, según las autoridades, estaban destinadas a la producción de estupefacientes.

Imágenes difundidas por las cuentas oficiales de la Secretaría de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas muestran a los efectivos militares y policiales, equipados con uniformes de camuflaje, chalecos con identificaciones visibles y pasamontañas, arrancando las plantas y destruyendo parte de la infraestructura utilizada para el cultivo.

Las fotografías documentan la presencia de unidades especializadas, incluyendo elementos de la policía y del Comando de Operaciones de Apoyo Institucional C-11, trabajando de manera conjunta en la erradicación y aseguramiento del área.

La plantación ilícita, extendida sobre dos manzanas, formaba parte de los intentos de organizaciones criminales por producir cocaína en áreas protegidas de Honduras./(Secretaría de Estado de Defensa Nacional)
La plantación ilícita, extendida sobre dos manzanas, formaba parte de los intentos de organizaciones criminales por producir cocaína en áreas protegidas de Honduras./(Secretaría de Estado de Defensa Nacional)

Las autoridades resaltaron que esta acción constituye un golpe significativo para las organizaciones delictivas que buscan utilizar el territorio hondureño como plataforma para la producción y eventual tráfico de cocaína.

Además, enfatizaron que el hallazgo y destrucción de la plantación es resultado directo de los patrullajes y acciones de inteligencia desarrolladas en el marco del compromiso institucional de combatir el narcotráfico en todas sus formas.

El Parque Nacional Patuca, donde se ubicó esta plantación, es una zona de difícil acceso y con extensas áreas de vegetación, lo que representa un desafío para las labores de control y supervisión por parte de las autoridades.

La localización de estos cultivos ilegales en áreas protegidas evidencia el constante esfuerzo de las estructuras criminales por aprovechar la geografía para eludir la acción del Estado.

La erradicación fue acompañada por la legalización de procedimientos en el sitio, bajo la supervisión de operadores de justicia locales, garantizando así la documentación y destrucción conforme a los protocolos establecidos. Desde las instituciones responsables, se reiteró el llamado a la población para que denuncie la presencia de cultivos ilícitos y colabore con las autoridades en la protección del territorio nacional.

Esta intervención refuerza el mensaje de las autoridades sobre la tolerancia cero frente a los cultivos de drogas y la importancia de la coordinación interinstitucional para frenar el avance del narcotráfico en Honduras.

El operativo fue realizado por la 110 Brigada de Infantería y contó con el apoyo de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico del Ministerio Público./(Secretaría de Estado de Defensa Nacional)
El operativo fue realizado por la 110 Brigada de Infantería y contó con el apoyo de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico del Ministerio Público./(Secretaría de Estado de Defensa Nacional)

La justicia para los narcotraficantes en Olancho

Ayer, el Ministerio Público de Honduras logró la condena de siete años y seis meses de prisión para Lucio Patricio Antúnez Véliz y Osmin Renán Padilla Martínez, integrantes de la banda “Los Véliz”, dedicada al cultivo y tráfico de marihuana en Olancho. La captura de ambos se efectuó tras ocho allanamientos realizados en octubre de 2025 en San Esteban, Gualaco y Salamé, como resultado de una investigación iniciada por denuncias sobre plantaciones ilegales. Las autoridades decomisaron más de 285 libras de marihuana y detuvieron a otras personas vinculadas, quienes utilizaban vehículos y motocicletas para transportar la droga.

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