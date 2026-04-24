Stanford y las reglas de esta era: adolescentes que reciben inversiones sin proyectos definidos ni experiencia

Un collage muestra la icónica fachada de la Universidad de Stanford, combinando sus edificios tradicionales con elementos tecnológicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de la inteligencia artificial y la magnitud inédita de las fortunas tecnológicas han convertido a Stanford en un enclave donde una élite de adolescentes es cortejada por inversionistas que buscan identificar al próximo fundador de empresas multimillonarias. La expectativa de forjar líderes globales ha redefinido el ambiente en el campus, según una crónica de The Atlantic, en el que la universidad aparece como “una incubadora con dormitorios”.

Para un pequeño grupo de estudiantes, el recorrido universitario habitual se disuelve ante la presión y las oportunidades que imponen los fondos de capital de riesgo y las grandes compañías de Silicon Valley, interesadas en transformar promesas juveniles en rentabilidad y poder.

El valor económico generado por la región en las últimas décadas supera en 200 veces el oro hallado durante la fiebre del oro, aun ajustando las cifras por inflación. En 2023, las empresas públicas con sede en Silicon Valley alcanzaron un valor de USD 23 billones, superior al producto bruto combinado de el Reino Unido, Alemania, India y todo el continente africano. A ese monto se suman al menos USD 1 billón procedentes de compañías privadas. La universidad, lejos de ser un simple nexo académico, obtiene cada año recursos extraordinarios de este ecosistema: en 2025, Stanford percibió USD 320 millones en alquileres de oficinas de tecnológicas instaladas en el campus.

Las relaciones entre Stanford y Silicon Valley tienen un carácter único, donde la universidad no solo forma a futuros ingenieros y empresarios, sino que también actúa como incubadora y propietaria del terreno donde se levantan sedes de gigantes como Tesla, Google y Nvidia.

Empresas como Tesla o Google incorporan sedes en Stanford para cazar talentos (Reuters)

Los fondos de inversión como Sequoia, Founders Fund y Pear VC despliegan su red de cazatalentos (muchos de ellos estudiantes de cursos avanzados), con la tarea de distinguir a los “builders” —el término para quienes demuestran aptitudes técnicas y potencial de liderazgo— de los “wantapreneurs”, o aspirantes descartados por carecer de una visión ejecutiva sólida.

La presencia de dinero de riesgo ha llegado a anticipar incluso la génesis de ideas: adolescentes en Stanford llegan a recibir fondos “pre-idea”, es decir, cientos de miles de dólares, o en casos excepcionales, millones, antes siquiera de proponer una empresa viable.

Steve Blank, profesor de la materia “Lean Launchpad” en la universidad —considerada una referencia en el ámbito de startups—, señala en The Atlantic que “Stanford es un incubador con dormitorios”, y añade que la presión por convertir a jóvenes alumnos en fundadores excepcionales es ahora mayor que nunca. Esto produce un entorno donde innovación y fraude pueden desarrollarse en paralelo, mientras la supervisión institucional resulta escasa.

El conflicto ético entre la genialidad y el mito

La admiración por historias de jóvenes prodigios ha creado un circuito cerrado de oportunidades selectas. Clubes de emprendimiento como ASES y BASES organizan actividades, pero el acceso a los espacios donde realmente se definen las trayectorias exitosas es restringido: sólo es posible mediante invitación y depende menos de habilidades técnicas que de conexiones y credenciales llamativas, como haber pasado por aceleradoras como Neo o el programa PearX.

Quienes logran incorporarse acceden a cenas, clubes privados y financiación para proyectos embrionarios, como los “micro-grants” por USD 10.000 del club Friends and Family, o semanas pagas para crear prototipos bajo el paraguas de Z Fellows.

En este clima, muchos jóvenes replican modelos que han generado empresas icónicas. Amber Yang, quien a los 18 años ingresó en la lista Forbes “30 Under 30” gracias a algoritmos para rastrear basura espacial con un 98% de precisión, explica la tensión entre la presión social y las propias aspiraciones: “Cuando tienes esa cantidad de atención a los 18 años, sientes que no tienes opción más que decir sí”. Yang rechazó finalmente una beca Thiel Fellowship —un programa que en la actualidad paga USD 250.000 a estudiantes que abandonan la carrera— y se graduó. Posteriormente, cofundó el club No Filter con Noor Siddiqui, un espacio cerrado financiado por capitalistas de riesgo deseosos de acceder a estudiantes ultra conectados. “Hubo algunos VCs (capitales de riesgo) que, para ellos no era nada, pero nos daban USD 20.000 por trimestre para salir a cenar, y después nos reuníamos con ellos”, señala Yang.

El efecto de la cultura de alto riesgo se refleja también en trayectorias fallidas. El caso de Clinkle, una start-up creada por Lucas Duplan en 2011 y financiada por StartX —el propio fondo de capital de Stanford—, expone los riesgos de la mentoría basada más en el aura de genialidad que en la validación técnica: recaudó más de USD 30 millones, pero fracasó estrepitosamente al lanzar un producto que no cumplía su promesa tecnológica inicial.

El dinamismo de este ambiente ha logrado también crear una cultura permisiva con el engaño. El artículo en The Atlantic firmado por Theo Baker (de senior en Stanford) reúne episodios de fraude fiscal, mala praxis investigadora, apropiación indebida de fondos y manipulación bursátil, perpetrados —y confesados abiertamente— tanto por estudiantes como por jóvenes empresarios, sin que esto obstaculice la obtención de fondos o el regreso al sector tecnológico tras un traspié.

El origen y límites del mito meritocrático

El relato que predomina en Silicon Valley es el del acceso meritocrático al éxito. Sin embargo, exalumnos y autoridades matizan esa visión. Sam Altman, CEO de OpenAI y antiguo estudiante de Stanford, describe un campus transformado: “Ningún VC llegaba a invitar a cenar a los estudiantes. Nada parecido al circuito de VCs que existe hoy”. Altman transmite el escepticismo de su equipo ante quienes giran en torno a estos eventos, advirtiendo que “no suelen ser los verdaderos constructores de tecnología, sino una señal negativa”.

ARCHIVO: El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, habla durante la Cumbre de Infraestructura 2026 de funcionarios gubernamentales, ejecutivos corporativos y líderes sindicales, en Washington, D.C., Estados Unidos, el 11 de marzo de 2026 (Reuters)

Para Steve Blank, la obsesión emprendedora ha alcanzado un punto en que resulta difícil discernir al verdadero innovador: “Los verdaderos fundadores están más cerca de los artistas que de otras profesiones. Ven cosas que los demás no ven, y son determinados para hacer realidad esa visión. Pero 99% de quienes creen ser visionarios no lo son. La mayoría fracasa”.

John Hennessy, presidente de Stanford entre 2000 y 2016, recalca que “si observas las start-ups más exitosas, surgieron de estudiantes de posgrado, no de pregrado”. El mito del dropout visionario, alimentado por figuras como Steve Jobs, Mark Zuckerberg y Bill Gates, según Hennessy, distorsiona la realidad: “Lanzar mucho dinero sobre chicos con el carácter aún en formación puede acarrear consecuencias negativas”.

Como presidente, Hennessy supervisó la expansión de la universidad, el aumento de fondos a cifras récord y la consolidación del campus como centro global para la investigación tecnológica, pero atestiguó también el colapso de Theranos y la condena de su fundadora, Elizabeth Holmes, por fraude.

La integración institucional con Silicon Valley

La proximidad material y cultural de Stanford con Silicon Valley se refuerza por casos como el del docente David Cheriton, conocido como “profesor multimillonario” gracias a las inversiones tempranas en compañías fundadas por sus estudiantes, incluida Google. La propia universidad gestiona StartX, su fondo de inversión, y promueve la participación docente en start-ups, lo que fortalece la integración pero también disuelve las fronteras entre mentoría, búsqueda de talento y expectativa de retorno financiero.

La universidad, bajo la presidencia de Jonathan Levin, enfrenta el dilema de este influjo de intereses externos. Levin reconoce en The Atlantic el efecto nocivo de la presión profesional temprana: “No creo que sea especialmente sano, y creo que tener más espacios de calma y esparcimiento es un buen objetivo”. Sin embargo, descarta restringir la presencia de capitalistas de riesgo en el campus.

Frente a preguntas sobre los casos de fraude vinculados a la universidad —de Holmes a Do Kwon o Stan Cohen—, Levin defiende la integridad de la investigación interna y alega que no puede controlar a sus exalumnos: “El fraude, entendido como ‘afirmaciones infundadas’, es difícil de evitar en el entorno de Silicon Valley, donde se premia la venta de visiones de lo que podría ser, aunque no siempre se realice”.

La cultura institucional promueve la audacia y la experimentación, pero su permeabilidad al entorno de negocios ha facilitado un modelo donde, según el profesor Blank, se ha perdido “la brújula moral sobre en qué se invierte. Hemos perdido el sentido de la vergüenza y del propósito”. Los estudiantes, por su parte, internalizan la lógica de que la transgresión y el riesgo pueden ser premiados, incluso cuando estos implican acciones reprobables.